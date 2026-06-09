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Serenay Sarıkaya, Kimler Geldi Kimler Geçti'de Birlikte Rol Aldığı Oyuncuyla Yeni Filminde de Oynayacak

Serenay Sarıkaya, Kimler Geldi Kimler Geçti'de Birlikte Rol Aldığı Oyuncuyla Yeni Filminde de Oynayacak

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
09.06.2026 - 10:47 Son Güncelleme: 09.06.2026 - 10:48
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Sinema dünyasında heyecan yaratan yeni bir proje için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Yönetmen Doğuş Algül’ün imzasını taşıyacak olan bağımsız sinema filmi 'Sevdiğim İnsanlar' için geri sayım başladı. Sonbahar aylarında Ege'nin büyüleyici atmosferinde sete çıkması planlanan film, şimdiden güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Kaynak: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Kimler Geldi Kimler Geçti

Serenay Sarıkaya
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Serenay Sarıkaya

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Serenay Sarıkaya, bir diziyle beklerken yepyeni ve heyecan uyandıran film projesiyle karşımıza çıkmıştı.

Serenay Sarıkaya, bir diziyle beklerken yepyeni ve heyecan uyandıran film projesiyle karşımıza çıkmıştı.

Azra karakteriyle beyazperdede izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Serenay Sarıkaya filmde kendisinden yaşça büyük olan Boris isimli bir adamla evli olan ve bir süre sonra kendi kasabasına geri dönen bir kadını canlandıracak. Azra’nın geri dönüşüyle başlayan etkileyici hikâye, sinemaseverlere derin bir dram sunmaya hazırlanıyor.

Son dönemde Kimler Geldi Kimler Geçti ve Prens dizileriyle büyük ses getiren Zeynep Tuğçe Bayat, dizinin kadrosuna dahil oldu.

Son dönemde Kimler Geldi Kimler Geçti ve Prens dizileriyle büyük ses getiren Zeynep Tuğçe Bayat, dizinin kadrosuna dahil oldu.

Oyuncu görüşmelerinin titizlikle yürütüldüğü projenin kadrosuna, usta oyuncu Menderes Samancılar’ın ardından son dönemin dikkat çeken isimlerinden Zeynep Tuğçe Bayat da dahil oldu. Başarılı performansı merakla beklenen Bayat, filmde Azra’nın en yakın arkadaşlarından biri olan Sibel karakterini canlandıracak. Film, Serenay Sarıkaya ve Zeynep Tuğçe Bayat hayranları için de ayrı bir anlam ifade ediyor. İki başarılı oyuncu, dijital platformda büyük ilgi gören ve tam 3 sezon boyunca ekran macerasını sürdüren 'Kimler Geldi Kimler Geçti' (KGKG) dizisinde de birlikte kamera karşısına geçmişti. Popüler dizideki başarılı ortaklıklarının ardından Sarıkaya ve Bayat, bu kez 'Sevdiğim İnsanlar' filminin seti için Ege'de yeniden bir araya gelerek sinema perdesinde güçlerini birleştirecek.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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