Serenay Sarıkaya, Kimler Geldi Kimler Geçti'de Birlikte Rol Aldığı Oyuncuyla Yeni Filminde de Oynayacak
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Sinema dünyasında heyecan yaratan yeni bir proje için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Yönetmen Doğuş Algül’ün imzasını taşıyacak olan bağımsız sinema filmi 'Sevdiğim İnsanlar' için geri sayım başladı. Sonbahar aylarında Ege'nin büyüleyici atmosferinde sete çıkması planlanan film, şimdiden güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Serenay Sarıkaya, bir diziyle beklerken yepyeni ve heyecan uyandıran film projesiyle karşımıza çıkmıştı.
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Son dönemde Kimler Geldi Kimler Geçti ve Prens dizileriyle büyük ses getiren Zeynep Tuğçe Bayat, dizinin kadrosuna dahil oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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