Serenay Sarıkaya, Kimler Geldi Kimler Geçti'de Birlikte Rol Aldığı Oyuncuyla Yeni Filminde de Oynayacak

Oyuncu görüşmelerinin titizlikle yürütüldüğü projenin kadrosuna, usta oyuncu Menderes Samancılar’ın ardından son dönemin dikkat çeken isimlerinden Zeynep Tuğçe Bayat da dahil oldu. Başarılı performansı merakla beklenen Bayat, filmde Azra’nın en yakın arkadaşlarından biri olan Sibel karakterini canlandıracak. Film, Serenay Sarıkaya ve Zeynep Tuğçe Bayat hayranları için de ayrı bir anlam ifade ediyor. İki başarılı oyuncu, dijital platformda büyük ilgi gören ve tam 3 sezon boyunca ekran macerasını sürdüren 'Kimler Geldi Kimler Geçti' (KGKG) dizisinde de birlikte kamera karşısına geçmişti. Popüler dizideki başarılı ortaklıklarının ardından Sarıkaya ve Bayat, bu kez 'Sevdiğim İnsanlar' filminin seti için Ege'de yeniden bir araya gelerek sinema perdesinde güçlerini birleştirecek.