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Teşkilat Dizisinden Ayrılan Rabia Soytürk, Rolüne Nasıl Hazırlandığını Paylaştı

Teşkilat Dizisinden Ayrılan Rabia Soytürk, Rolüne Nasıl Hazırlandığını Paylaştı

Teşkilat
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
09.06.2026 - 18:03
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TRT'nin uzun soluklu dizisi Teşkilat'ın başrolü olan Rabia Soytürk, dizinin sezon finalinde kadroya veda etti. Rabia Soytürk, Teşkilat'a vedasının ardından Instagram hesabından duygulandıran bir paylaşım yaptı. Soytürk, Teşkilat'taki rolüne nasıl hazırlandığını gösteren bir video yayınladı.

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TRT ekranlarında yayınlanan Teşkilat, kadrosunda ciddi ayrılıkların yaşandığı sezon finali yaptı.

TRT ekranlarında yayınlanan Teşkilat, kadrosunda ciddi ayrılıkların yaşandığı sezon finali yaptı.

Tolga Sarıtaş ve Rabia Soytürk'ün başrol oyuncusu olduğu Teşkilat, 6. kez sezon finali yaparak ekran arası verdi. Yeni yayın döneminde 7. sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanan Teşkilat heyecan dolu bir sezon finali bölümü yayınlarken söz konusu bölümde başrol Rabia Soytürk'ün canlandırdığı Hilal karakteri öldü.

Rabia Soytürk, Teşkilat dizisine veda eden oyuncular arasında yer alırken genç isim Instagram hesabından duygulandıran bir veda paylaşımı yaptı. Rabia Soytürk, Teşkilat'taki rolüne nasıl hazırlandığını gösteren bir video da yayınladı.

İşte Rabia Soytürk'ün Teşkilat'a nasıl hazırlandığını gösteren video:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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