Teşkilat Dizisinden Ayrılan Rabia Soytürk, Rolüne Nasıl Hazırlandığını Paylaştı
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TRT ekranlarında yayınlanan Teşkilat, kadrosunda ciddi ayrılıkların yaşandığı sezon finali yaptı.
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İşte Rabia Soytürk'ün Teşkilat'a nasıl hazırlandığını gösteren video:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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