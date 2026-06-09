Survivor Beyza'dan Olay Açıklamalar! Lina ve Can Berkay'ın İddialarına Yanıt Verdi
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Survivor 2026'nın en büyük olaylarından birinin baş kahramanı olan Beyza, erkek arkadaşı varken karşı takımda yarışan Sercan'la buluşması üzerine gündeme bomba gibi düşmüştü. Takım arkadaşları Can Berkay ve Lina, Beyza'nın Sercan'la ilişkisi olduğunu belirten açıklamalar yaparken Beyza ilişki iddialarını reddetmişti. Panorama Podcast'e konuk olan Beyza, Lina ve Can Berkay'ın iddialarına yanıt verdi.
KAYNAK: Panorama Podcast
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Survivor'dan elenen Beyza, yarışmada Sercan Yıldırım'la aşk yaşadığı iddialarına bir kez daha yanıt verdi.
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Beyza'nın Lina ve Can Berkay'ın iddialarına verdiği yanıtı buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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