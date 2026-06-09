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Survivor Beyza'dan Olay Açıklamalar! Lina ve Can Berkay'ın İddialarına Yanıt Verdi

Survivor Beyza'dan Olay Açıklamalar! Lina ve Can Berkay'ın İddialarına Yanıt Verdi

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
09.06.2026 - 15:03
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Survivor 2026'nın en büyük olaylarından birinin baş kahramanı olan Beyza, erkek arkadaşı varken karşı takımda yarışan Sercan'la buluşması üzerine gündeme bomba gibi düşmüştü. Takım arkadaşları Can Berkay ve Lina, Beyza'nın Sercan'la ilişkisi olduğunu belirten açıklamalar yaparken Beyza ilişki iddialarını reddetmişti. Panorama Podcast'e konuk olan Beyza, Lina ve Can Berkay'ın iddialarına yanıt verdi.

KAYNAK: Panorama Podcast

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Survivor'dan elenen Beyza, yarışmada Sercan Yıldırım'la aşk yaşadığı iddialarına bir kez daha yanıt verdi.

Survivor'dan elenen Beyza, yarışmada Sercan Yıldırım'la aşk yaşadığı iddialarına bir kez daha yanıt verdi.

Survivor'da Sercan'la buluşmak için başka bir adaya yüzerek giden Beyza'nın bu yaptığı kısa sürede gündeme oturmuştu. Beyza ve Sercan'dan ilişki yaşadıklarına dair net bir açıklama gelmezken takım arkadaşları Lina ve Can Berkay çarpıcı iddialarda bulunmuşlardı.

Yarışmadan elenen Lina, Beyza hakkında 'Beyza, Sercan ile buluşuyordu. Sercan, Beyza'nın erkek arkadaşı olduğunu biliyordu. Hatta Beyza bununla ilgili Sercan'a başka şeyler söylemiş; o ilişkinin çok da böyle sanki zorunlu bir ilişki, annesini memnun etmek için sürdürdüğü bir şey olduğunu söylemiş.' derken Can Berkay, Beyza'nın erkek arkadaşından asla bahsetmediğini belirtmişti. 

Panorama Podcast'e konuk olan Beyza, Lina ve Can Berkay'ın iddialarına sert yanıt verdi.

Beyza'nın Lina ve Can Berkay'ın iddialarına verdiği yanıtı buradan izleyebilirsiniz:

'Lina'nın benim hakkımda ne bildiğini ya da onunla ne paylaşmış olabileceğimi bilmiyorum. Bir insanın sadece annesi mutlu olsun diye 3 yıl boyunca biriyle birlikte olması mantıksız. Kaldı ki benim hayatım ailemi pek dinlemeyerek, özgür ruhlu geçti. Annem her yaptığıma 'yapma' derdi. 24 yaşına yeni girdim, kimin böyle bir şeye ihtiyacı olur ki? Lina benim sürekli Kerimhan'dan bahsettiğimi, Can ise hiç bahsetmediğimi söylüyor. Can sinirliyken ve duyguları yoğunken ne söyleyeceğini pek bilemeyen biri. Kötü biri olduğunu düşünmüyorum. Ben zaten kimseye kin tutmuyorum.'

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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