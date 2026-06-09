Survivor Beyza'dan Olay Açıklamalar! Lina ve Can Berkay'ın İddialarına Yanıt Verdi

Survivor'da Sercan'la buluşmak için başka bir adaya yüzerek giden Beyza'nın bu yaptığı kısa sürede gündeme oturmuştu. Beyza ve Sercan'dan ilişki yaşadıklarına dair net bir açıklama gelmezken takım arkadaşları Lina ve Can Berkay çarpıcı iddialarda bulunmuşlardı.

Yarışmadan elenen Lina, Beyza hakkında 'Beyza, Sercan ile buluşuyordu. Sercan, Beyza'nın erkek arkadaşı olduğunu biliyordu. Hatta Beyza bununla ilgili Sercan'a başka şeyler söylemiş; o ilişkinin çok da böyle sanki zorunlu bir ilişki, annesini memnun etmek için sürdürdüğü bir şey olduğunu söylemiş.' derken Can Berkay, Beyza'nın erkek arkadaşından asla bahsetmediğini belirtmişti.

Panorama Podcast'e konuk olan Beyza, Lina ve Can Berkay'ın iddialarına sert yanıt verdi.