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Yok Böyle Yükseliş! Reyting Uzmanı, Daha 17'nin Bir Anda Artan Reytinglerini Yorumladı

Yok Böyle Yükseliş! Reyting Uzmanı, Daha 17'nin Bir Anda Artan Reytinglerini Yorumladı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
09.06.2026 - 12:44
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Kanal D ekranlarında yayınlanan yeni yaz dizisi Daha 17'nin 2. bölüm reytingleri muazzam bir yükseliş yaşadı. 2,5 puan birden artış yaşayan Daha 17'nin ismi şimdiden efsane yaz diziler arasında yer alırken reyting uzmanı, X hesabından Daha 17'nin reytinglerini eski yaz dizileriyle kıyasladı.

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Kanal D ekranlarında yayınlanan Daha 17, yaz dizileri arasında ilk yayına giren yapım oldu.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Daha 17, yaz dizileri arasında ilk yayına giren yapım oldu.

Çağan Efe Ak, Ata Yaşat, Nesrin Cavadzade, Armağan Oğuz, Ceren Ayruk'un kadrosunda yer aldığı Daha 17, ilgi çekici konusuyla yaz sezonuna şimdiden ağırlığını koydu. Pazar akşamları yayınlanan Daha 17'nin reytingleri 2. bölümünün ardından tam 2,5 puan artarken dizinin reyting başarısı sosyal medyada gündem oldu. Reyting uzmanı, X hesabından Daha 17'nin 2. bölümde yaşadığı reyting artışını efsane yaz dizileriyle karşılaştırdı.

Reyting uzmanı, Daha 17'nin reyting artışını eski yaz dizileriyle karşılaştırdı.

Reyting uzmanı, Daha 17'nin reyting artışını eski yaz dizileriyle karşılaştırdı.

20+ABC1 2. bölümde +2 puan artan son yaz dizisi 2020'de Sen Çal Kapımı (+3,48p)

+1,5 puan artanlar ise Dönence (+1,63) ve Aşk Mantık İntikam (+1,76) imiş.

TOTAL grubunda son 12 yazın en yüksek 2. bölüm artışları:

Sen Çal Kapımı +4,15

Güzel Köylü +3,96

Kalp Atışı +2,95

Daha 17 +2,55

Güneş'in Kızları +2,44

Kiraz Mevsimi +2,27

Kırgın Çiçekler +2,26

Ulan İstanbul +2,22

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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