article/comments
article/share
Haberler
TV
Show TV Dizisi Muhtemel Aşk’ın Yayın Tarihi Belli Oldu: İlk Bölüm İçin Geri Sayım Başladı

Show TV Dizisi Muhtemel Aşk’ın Yayın Tarihi Belli Oldu: İlk Bölüm İçin Geri Sayım Başladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
09.06.2026 - 11:39
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yaz sezonunda ekrana gelecek diziler birer birer izleyiciyle buluşmaya hazırlanırken Muhtemel Aşk için de beklenen açıklama geldi. Son haftalarda tanıtımları yayınlanan yapımın ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. Dizi için hazırlıklar tamamlanırken yayın takvimi de netleşti.

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

MF Yapım imzası taşıyan dizinin ilk bölümü 18 Haziran Perşembe akşamı yayınlanacak.

MF Yapım imzası taşıyan dizinin ilk bölümü 18 Haziran Perşembe akşamı yayınlanacak.

Yapım saat 20.00’de seyirciyle buluşacak. Böylece yaz sezonunun yeni romantik komedi dizilerinden biri de ekran macerasına başlamış olacak. Tanıtımlarıyla dikkat çeken yapımın oyuncu kadrosunda televizyon dünyasının tanınan isimleri yer alıyor.

Dizinin başrollerini Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu paylaşıyor.

Dizinin başrollerini Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu paylaşıyor.

Kadroda ayrıca Cansel Elçin, Evrim Doğan, Hayal Köseoğlu, Müge Bayramoğlu, Ege Erkal, Bahtiyar Memili, Melis Minkari, Selen Domaç, Melisa Berberoğlu, Tugay Erdoğan ve Özgür Berber de bulunuyor. 

Muhtemel Aşk, romantik komedi türünde bir hikâye anlatacak. Dizinin merkezinde Defne karakteri yer alıyor. Ailesinin evlilik konusundaki baskılarıyla karşı karşıya kalan Defne’nin hayatı, karşısına çıkan yeni insanlarla birlikte farklı bir noktaya taşınacak. İlk olarak Tolga ile tanışan genç kadının, daha sonra beklenmedik bir şekilde Kadir’le yolları kesişecek. Bu karşılaşmalar Defne’nin hayatında yeni bir dönemin başlamasına neden olacak.

Yaz sezonunda romantik komedi izlemek isteyen seyirciler için hazırlanan Muhtemel Aşk, 18 Haziran Perşembe akşamı ilk bölümüyle ekranlarda olacak. Yayın tarihinin netleşmesiyle birlikte dizi için geri sayım da başlamış oldu. Şimdi gözler ilk bölümde izleyiciyi nasıl bir hikâyenin beklediğine çevrilmiş durumda.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın