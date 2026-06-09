Show TV Dizisi Muhtemel Aşk’ın Yayın Tarihi Belli Oldu: İlk Bölüm İçin Geri Sayım Başladı
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Yaz sezonunda ekrana gelecek diziler birer birer izleyiciyle buluşmaya hazırlanırken Muhtemel Aşk için de beklenen açıklama geldi. Son haftalarda tanıtımları yayınlanan yapımın ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. Dizi için hazırlıklar tamamlanırken yayın takvimi de netleşti.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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MF Yapım imzası taşıyan dizinin ilk bölümü 18 Haziran Perşembe akşamı yayınlanacak.
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Dizinin başrollerini Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu paylaşıyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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