Show TV Dizisi Muhtemel Aşk’ın Yayın Tarihi Belli Oldu: İlk Bölüm İçin Geri Sayım Başladı

Kadroda ayrıca Cansel Elçin, Evrim Doğan, Hayal Köseoğlu, Müge Bayramoğlu, Ege Erkal, Bahtiyar Memili, Melis Minkari, Selen Domaç, Melisa Berberoğlu, Tugay Erdoğan ve Özgür Berber de bulunuyor.

Muhtemel Aşk, romantik komedi türünde bir hikâye anlatacak. Dizinin merkezinde Defne karakteri yer alıyor. Ailesinin evlilik konusundaki baskılarıyla karşı karşıya kalan Defne’nin hayatı, karşısına çıkan yeni insanlarla birlikte farklı bir noktaya taşınacak. İlk olarak Tolga ile tanışan genç kadının, daha sonra beklenmedik bir şekilde Kadir’le yolları kesişecek. Bu karşılaşmalar Defne’nin hayatında yeni bir dönemin başlamasına neden olacak.

Yaz sezonunda romantik komedi izlemek isteyen seyirciler için hazırlanan Muhtemel Aşk, 18 Haziran Perşembe akşamı ilk bölümüyle ekranlarda olacak. Yayın tarihinin netleşmesiyle birlikte dizi için geri sayım da başlamış oldu. Şimdi gözler ilk bölümde izleyiciyi nasıl bir hikâyenin beklediğine çevrilmiş durumda.