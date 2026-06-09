"Anlatırsam Zarar Görürler" Demişti: Beyza, Survivor'da Sercan'la İlgili Her Şeyi Anlattı!
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Survivor'dan elenmeden önce yüzerek Sercan'ın yanına kaçtığı ve sevgilisi Kerimhan Duman'ı aldattığı iddia edilen Beyza Gemici son günlerin gündeminde yer alıyor. Survivor'ın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Beyza Gemici, yarışmadan elenmesinin ardından sevgilisinin kendisinden Sercan'la ilgili iddialar sebebiyle ayrıldığını açıklamıştı. 'Her şeyi anlatamıyorum. Anlatırsam zarar görürler ama ben kimse zarar görsün istemiyorum' diyen Beyza, sonunda olaya dair detayları anlattı.
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Survivor'ın son haftaları Beyza'nın yüzerek kamp değiştirmesi, Sercan'la görülmesi ve sevgilisi Kerimhan Duman'ı aldattığı iddialarıyla çalkalanıyor.
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Panorama Podcast'e katılan Beyza Gemici, sonunda "Anlatırsam zarar görürler." dediği sessizliğini bozdu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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