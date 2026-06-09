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"Anlatırsam Zarar Görürler" Demişti: Beyza, Survivor'da Sercan'la İlgili Her Şeyi Anlattı!

"Anlatırsam Zarar Görürler" Demişti: Beyza, Survivor'da Sercan'la İlgili Her Şeyi Anlattı!

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
09.06.2026 - 09:44
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Survivor'dan elenmeden önce yüzerek Sercan'ın yanına kaçtığı ve sevgilisi Kerimhan Duman'ı aldattığı iddia edilen Beyza Gemici son günlerin gündeminde yer alıyor. Survivor'ın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Beyza Gemici, yarışmadan elenmesinin ardından sevgilisinin kendisinden Sercan'la ilgili iddialar sebebiyle ayrıldığını açıklamıştı. 'Her şeyi anlatamıyorum. Anlatırsam zarar görürler ama ben kimse zarar görsün istemiyorum' diyen Beyza, sonunda olaya dair detayları anlattı.

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Survivor'ın son haftaları Beyza'nın yüzerek kamp değiştirmesi, Sercan'la görülmesi ve sevgilisi Kerimhan Duman'ı aldattığı iddialarıyla çalkalanıyor.

Survivor'ın son haftaları Beyza'nın yüzerek kamp değiştirmesi, Sercan'la görülmesi ve sevgilisi Kerimhan Duman'ı aldattığı iddialarıyla çalkalanıyor.

Yarışmadan elenmeden kısa süre önce Beyza'nın yüzerek Sercan'ın yanına gittiği, ikilinin bir ağaç altında birlikte görüldüğü açıklanmış ve bu açıklamanın ardından Sercan ve Beyza'nın aşk yaşadığı iddiaları ortalığı kasıp kavurmuştu. Kısa süre sonra Acun Ilıcalı konunun yanlış anlaşıldığını açıklamış ve herkese açık bir alanda ikisinin sohbet ettiğini dile getirmişti. Ancak iddialar durulmadı ve Beyza, elenmesinin ardından uzunca bir açıklama yayınladı. Sercan'la arasında hiçbir şey olmadığını belirten Beyza, TV8'de katıldığı yayınlarda da konuya açıklık getirmeye çalışmıştı.

Panorama Podcast'e katılan Beyza Gemici, sonunda "Anlatırsam zarar görürler." dediği sessizliğini bozdu.

Beyza, erkek arkadaşı olmadığını söyleme nedeninin Kerimhan Duman'la aldıkları ortak bir karar sebebiyle olduğunu dile getirdi. Hanzade Durmuş, 'Sonra adaya gidiyorsun ve adada karşılaştığın hikayeyi şöyle izliyoruz biz: Senden bariz bir şekilde hoşlanan biri var, Sercan. Ve 'Beyza, Sercan'ın ondan hoşlandığını fark etmedi mi? Beyza Sercan'dan hoşlandı mı? Beyza'nın erkek arkadaşı yok muydu? Beyza erkek arkadaşını neden sakladı?' gibi bir sürü soru. Bu soruları istersen sırayla gidelim. Sercan'la bir arkadaşlıkla başladınız adada. Normal bir Survivor arkadaşlığı diye düşünüyorum.' dedikten sonra Beyza, 'Evet. Onurlar gittikten sonra böyle sırayla gibi oldu. Yakın arkadaşlıklarım oldu ve gittiler. Osman Can'la çok yakındık. Benim için orada öyle bir sorumluluğu yoktu tabii ki üstümde ama abi gibiydi. Göz kulak oluyordu bana. Onun da en yakın arkadaşları Sercan ve Nefise'ydi. Ben de sürekli Osman Can'laydım. Sürekli birlikteydik yani o kısımlarda bile zaten ne bileyim Kerimhan'dan konuşuyoruz, işte hayattan konuşuyoruz. Sevdiğim bir arkadaşlık oldu yani.' açıklamasında bulundu. Hanzade Durmuş'un, 'Sen Sercan'ın olduğu ortamda erkek arkadaşın Kerimhan'dan mı bahsediyordun?' demesi üzerine Beyza, 'Ya tabii ki. Biz Sercan'la konuşurken falan bile bunlardan bahsediyordum yani. Bu takımlar karıştırılıp aynı takıma gelene kadar biz zaten arkadaştık yani birleşmeden sonrasında. Yani bir anda böyle tanıştık, çok yakın olduk değil de yani. Bir de Sercan bariz bir şekilde işte 'Beyza'dan hoşlanıyor, herkes bunun farkında, Beyza farkında değil.' kimse öyle davranmadı bu arada. Annem diyor ki 'İşte o hep birlikte konuştuğumuz kısımlarda şaka gibi konuşuyorlar falan.' Ben, bana da hep öyle konuştular yani. Diğer tarafta işte kimsenin görmediği yerler, röportaj verirken vay canına neler söylüyorlarmış mesela yani.' dedi. Beyza ayrıca Sercan'ın işine geldiğini ve hikaye yazmak istediğini dile getirdi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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