Uzun Zamandır Ekranlarda Yoktu: NOW’ın Yeni Dizisi Anne Yarısı’nın Erkek Başrolü Belli Oldu
Yeni sezon hazırlıkları devam ederken televizyon dünyasında yeni projelere dair gelişmeler de peş peşe gelmeye devam ediyor. Kanalların ekrana taşımaya hazırlandığı yapımların kadroları yavaş yavaş şekillenirken oyuncu seçimleri de yakından takip ediliyor. Özellikle yeni sezonda izleyiciyle buluşacak diziler arasında yer alan Anne Yarısı son günlerde adından sıkça söz ettiriyor. Yapım ekibinin yürüttüğü hazırlık çalışmaları sürerken dizinin başrol oyuncularına ilişkin ayrıntılar da netleşmeye başladı. Daha önce hikâyesi ve çekim yapılacak bölgeyle konuşulan proje bu kez kadrosuna katılan isimle gündeme geldi. NOW ekranlarında yayınlanacak dizinin erkek başrolü için yapılan görüşmelerin tamamlandığı öğrenildi.
NTC Medya imzasını taşıyan Anne Yarısı, yeni sezonun öne çıkan projeleri arasında.
Son olarak kadroya katılan isim ise Cihangir Ceyhan oldu.
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