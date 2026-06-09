Uzun Zamandır Ekranlarda Yoktu: NOW’ın Yeni Dizisi Anne Yarısı’nın Erkek Başrolü Belli Oldu

Başarılı oyuncunun Anne Yarısı dizisiyle anlaşma sağladığı öğrenildi. Cihangir Ceyhan yapımda Ali karakterine hayat verecek. Karakterin hikâyenin merkezindeki isimlerden biri olacağı belirtiliyor. Bu nedenle oyuncunun projedeki rolü şimdiden merak konusu oldu. Son yıllarda yer aldığı yapımlarla dikkat çeken Cihangir Ceyhan’ın yeni sezonda nasıl bir karakterle seyirci karşısına çıkacağı da konuşulmaya başlandı.

Yeni sezon öncesinde NOW’un en çok merak edilen yapımlarından biri haline gelen Anne Yarısı, hem hikâyesi hem de oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı senaryo, yapımın beklentiyi artıran unsurları arasında yer alıyor. NTC Medya’nın hazırladığı dizinin çekimlerinin başlamasıyla birlikte yeni detayların da ortaya çıkması bekleniyor.