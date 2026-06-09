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Uzun Zamandır Ekranlarda Yoktu: NOW’ın Yeni Dizisi Anne Yarısı’nın Erkek Başrolü Belli Oldu

Uzun Zamandır Ekranlarda Yoktu: NOW’ın Yeni Dizisi Anne Yarısı’nın Erkek Başrolü Belli Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
09.06.2026 - 08:45
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Yeni sezon hazırlıkları devam ederken televizyon dünyasında yeni projelere dair gelişmeler de peş peşe gelmeye devam ediyor. Kanalların ekrana taşımaya hazırlandığı yapımların kadroları yavaş yavaş şekillenirken oyuncu seçimleri de yakından takip ediliyor. Özellikle yeni sezonda izleyiciyle buluşacak diziler arasında yer alan Anne Yarısı son günlerde adından sıkça söz ettiriyor. Yapım ekibinin yürüttüğü hazırlık çalışmaları sürerken dizinin başrol oyuncularına ilişkin ayrıntılar da netleşmeye başladı. Daha önce hikâyesi ve çekim yapılacak bölgeyle konuşulan proje bu kez kadrosuna katılan isimle gündeme geldi. NOW ekranlarında yayınlanacak dizinin erkek başrolü için yapılan görüşmelerin tamamlandığı öğrenildi.

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NTC Medya imzasını taşıyan Anne Yarısı, yeni sezonun öne çıkan projeleri arasında.

NTC Medya imzasını taşıyan Anne Yarısı, yeni sezonun öne çıkan projeleri arasında.

Senaryosunu Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün kaleme aldığı dizi için hazırlıklar bir süredir devam ediyor. Yapım ekibi hem oyuncu kadrosunu oluşturmak hem de çekim planlamalarını tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Dizinin hikâyesinin önemli bir bölümü Kapadokya’da geçeceği için çekimlerin büyük kısmı da bölgede gerçekleştirilecek.

Son olarak kadroya katılan isim ise Cihangir Ceyhan oldu.

Son olarak kadroya katılan isim ise Cihangir Ceyhan oldu.

Başarılı oyuncunun Anne Yarısı dizisiyle anlaşma sağladığı öğrenildi. Cihangir Ceyhan yapımda Ali karakterine hayat verecek. Karakterin hikâyenin merkezindeki isimlerden biri olacağı belirtiliyor. Bu nedenle oyuncunun projedeki rolü şimdiden merak konusu oldu. Son yıllarda yer aldığı yapımlarla dikkat çeken Cihangir Ceyhan’ın yeni sezonda nasıl bir karakterle seyirci karşısına çıkacağı da konuşulmaya başlandı.

Yeni sezon öncesinde NOW’un en çok merak edilen yapımlarından biri haline gelen Anne Yarısı, hem hikâyesi hem de oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı senaryo, yapımın beklentiyi artıran unsurları arasında yer alıyor. NTC Medya’nın hazırladığı dizinin çekimlerinin başlamasıyla birlikte yeni detayların da ortaya çıkması bekleniyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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