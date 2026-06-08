TRT 1 Dizisi Teşkilat’tan Ayrılan Başrol Oyuncu Veda Paylaşımı Yaptı

Oyuncu paylaşımında, “Bütün emeklere teşkilat emekçilerine, sonsuz teşekkürlerimle 🌹 hazırlık sürecinden itibaren her anından aşırı keyif aldığım ve çok sevdiğim Hilal çok sevgiler 🌙” ifadelerini kullandı.

Öte yandan dizide son dönemde birçok ayrılık yaşandı. Rabia Soytürk’ün yanı sıra Serhat Tutumluer, Erkan Bektaş ve Yıldıray Şahinler gibi isimlerin ayrılıkları da gündeme gelmişti. Bu nedenle yeni sezon öncesinde kadronun nasıl şekilleneceği merak konusu oldu. Yapım ekibinin yeni oyuncularla görüşmeler yaptığı da konuşuluyor.