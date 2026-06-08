TRT 1 Dizisi Teşkilat’tan Ayrılan Başrol Oyuncu Veda Paylaşımı Yaptı
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat, altıncı sezonunu geride bıraktı. Sezon boyunca aksiyon dolu hikayesiyle izleyici karşısına çıkan dizi, dün akşam yayınlanan bölümüyle yaz arasına girdi. Sezon finaliyle birlikte dizide yaşanacak değişiklikler de yeniden gündeme geldi. Özellikle yeni sezonda kadroda yer almayacak isimler son günlerde sık sık konuşuluyordu. Bu isimlerden biri olan Rabia Soytürk de sezon finalinin ardından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Dizide Hilal karakterine hayat veren oyuncu, sosyal medya hesabından ekibe ve karakterine veda etti.
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Teşkilat, altıncı sezonunda birçok önemli oyuncuyu kadrosuna dahil etmişti.
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Rabia Soytürk, diziye vedasıyla birlikte Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duygularını ifade etti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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