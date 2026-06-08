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TRT 1 Dizisi Teşkilat’tan Ayrılan Başrol Oyuncu Veda Paylaşımı Yaptı

TRT 1 Dizisi Teşkilat’tan Ayrılan Başrol Oyuncu Veda Paylaşımı Yaptı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
08.06.2026 - 14:10
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat, altıncı sezonunu geride bıraktı. Sezon boyunca aksiyon dolu hikayesiyle izleyici karşısına çıkan dizi, dün akşam yayınlanan bölümüyle yaz arasına girdi. Sezon finaliyle birlikte dizide yaşanacak değişiklikler de yeniden gündeme geldi. Özellikle yeni sezonda kadroda yer almayacak isimler son günlerde sık sık konuşuluyordu. Bu isimlerden biri olan Rabia Soytürk de sezon finalinin ardından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Dizide Hilal karakterine hayat veren oyuncu, sosyal medya hesabından ekibe ve karakterine veda etti.

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Teşkilat, altıncı sezonunda birçok önemli oyuncuyu kadrosuna dahil etmişti.

Teşkilat, altıncı sezonunda birçok önemli oyuncuyu kadrosuna dahil etmişti.

Sezon boyunca yaşanan ayrılıklar ve hikayedeki değişimler izleyicilerin gündeminde yer aldı. Son dönemde Rabia Soytürk’ün yeni sezonda dizide olmayacağı yönündeki bilgiler de kulislerde konuşuluyordu. Dün akşam yayınlanan sezon finalinde Hilal karakterinin ölümüyle Soytürk’ün dizideki macerası sonlandı.

Rabia Soytürk, diziye vedasıyla birlikte Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duygularını ifade etti.

Rabia Soytürk, diziye vedasıyla birlikte Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duygularını ifade etti.

Oyuncu paylaşımında, “Bütün emeklere teşkilat emekçilerine, sonsuz teşekkürlerimle 🌹 hazırlık sürecinden itibaren her anından aşırı keyif aldığım ve çok sevdiğim Hilal çok sevgiler 🌙” ifadelerini kullandı. 

Öte yandan dizide son dönemde birçok ayrılık yaşandı. Rabia Soytürk’ün yanı sıra Serhat Tutumluer, Erkan Bektaş ve Yıldıray Şahinler gibi isimlerin ayrılıkları da gündeme gelmişti. Bu nedenle yeni sezon öncesinde kadronun nasıl şekilleneceği merak konusu oldu. Yapım ekibinin yeni oyuncularla görüşmeler yaptığı da konuşuluyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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