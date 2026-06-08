Kanal D Dizisi Tahtından Etti: 7 Haziran Pazar Gününün Reyting Sonuçları Belli Oldu
7 Haziran Pazar akşamı ekranlarda yayınlanan yapımların reyting sonuçları belli oldu. Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte kanallar yeni projelerini seyirciyle buluşturmaya devam ederken, reyting listelerinde de dikkat çeken değişiklikler yaşanıyor. Özellikle yeni başlayan dizilerin performansı televizyon dünyasında yakından takip ediliyor. Dün için açıklanan sonuçlarda da en çok konuşulan yapımlardan biri Kanal D’nin yeni dizisi Daha 17 oldu. Gençlik hikayesiyle ekrana gelen dizi ikinci bölümüyle önemli bir başarı elde etti. Uzun süredir pazar akşamlarının güçlü yapımlarından biri olan Teşkilat ise yine üst sıralarda yer aldı. Ancak gecenin lideri bu kez farklı bir yapım oldu.
Kanal D ekranlarında yayınlanan Daha 17, 7 Haziran tarihli Total reyting sıralamasında ilk sıraya yerleşti.
AB grubunda ise tablo farklı şekillendi. Bu kategoride Teşkilat günü ilk sırada tamamladı.
İşte 7 Haziran Pazar Gününün Total Reyting Sıralaması 👇
İşte 7 Haziran Pazar Gününün AB Reyting Sıralaması 👇
İşte 7 Haziran Pazar Gününün ABC1 Reyting Sıralaması 👇
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