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Kanal D Dizisi Tahtından Etti: 7 Haziran Pazar Gününün Reyting Sonuçları Belli Oldu

Kanal D Dizisi Tahtından Etti: 7 Haziran Pazar Gününün Reyting Sonuçları Belli Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
08.06.2026 - 11:55
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7 Haziran Pazar akşamı ekranlarda yayınlanan yapımların reyting sonuçları belli oldu. Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte kanallar yeni projelerini seyirciyle buluşturmaya devam ederken, reyting listelerinde de dikkat çeken değişiklikler yaşanıyor. Özellikle yeni başlayan dizilerin performansı televizyon dünyasında yakından takip ediliyor. Dün için açıklanan sonuçlarda da en çok konuşulan yapımlardan biri Kanal D’nin yeni dizisi Daha 17 oldu. Gençlik hikayesiyle ekrana gelen dizi ikinci bölümüyle önemli bir başarı elde etti. Uzun süredir pazar akşamlarının güçlü yapımlarından biri olan Teşkilat ise yine üst sıralarda yer aldı. Ancak gecenin lideri bu kez farklı bir yapım oldu.

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Kanal D ekranlarında yayınlanan Daha 17, 7 Haziran tarihli Total reyting sıralamasında ilk sıraya yerleşti.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Daha 17, 7 Haziran tarihli Total reyting sıralamasında ilk sıraya yerleşti.

Dizi yüzde 5.74 reyting ve 20.08 izlenme payı elde ederek günü zirvede tamamladı. Böylece yaz sezonunda yayın hayatına başlayan yapım önemli bir başlangıca imza attı. TRT 1’in uzun soluklu dizisi Teşkilat ise yüzde 4.92 reytingle ikinci sırada yer aldı. İki yapım arasındaki rekabet gecenin en çok konuşulan sonuçlarından biri oldu.

Total grubunda üçüncü sırada Venezuela-Türkiye hazırlık maçı karşılaşması yer aldı. Dördüncü sırada Survivor bulunurken, Daha 17’nin özet bölümü de ilk beş içerisinde kendine yer buldu.

AB grubunda ise tablo farklı şekillendi. Bu kategoride Teşkilat günü ilk sırada tamamladı.

AB grubunda ise tablo farklı şekillendi. Bu kategoride Teşkilat günü ilk sırada tamamladı.

Daha 17 ikinci sırada yer alırken Venezuela-Türkiye hazırlık maçı üçüncü oldu. Survivor dördüncü sıraya yerleşirken NOW Ana Haber Hafta Sonu da ilk beş içerisinde kendine yer buldu.

ABC1 grubunda da yarış oldukça yakındı. Açıklanan verilere göre ABC1 grubunun lideri de Daha 17 oldu. Özellikle ikinci bölümde elde edilen sonuçlar dizinin yaz sezonundaki yolculuğu açısından olumlu bir tablo ortaya koydu.

Teşkilat ise altıncı sezonunu tamamlamaya hazırlanırken güçlü izleyici kitlesini korumayı sürdürdü. Tolga Sarıtaş’ın başrolünde yer aldığı dizi, ABC1 kategorisinde ikinci oldu.

İşte 7 Haziran Pazar Gününün Total Reyting Sıralaması 👇

İşte 7 Haziran Pazar Gününün Total Reyting Sıralaması 👇

İşte 7 Haziran Pazar Gününün AB Reyting Sıralaması 👇

İşte 7 Haziran Pazar Gününün AB Reyting Sıralaması 👇

İşte 7 Haziran Pazar Gününün ABC1 Reyting Sıralaması 👇

İşte 7 Haziran Pazar Gününün ABC1 Reyting Sıralaması 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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