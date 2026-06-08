Kanal D Dizisi Tahtından Etti: 7 Haziran Pazar Gününün Reyting Sonuçları Belli Oldu

Dizi yüzde 5.74 reyting ve 20.08 izlenme payı elde ederek günü zirvede tamamladı. Böylece yaz sezonunda yayın hayatına başlayan yapım önemli bir başlangıca imza attı. TRT 1’in uzun soluklu dizisi Teşkilat ise yüzde 4.92 reytingle ikinci sırada yer aldı. İki yapım arasındaki rekabet gecenin en çok konuşulan sonuçlarından biri oldu.

Total grubunda üçüncü sırada Venezuela-Türkiye hazırlık maçı karşılaşması yer aldı. Dördüncü sırada Survivor bulunurken, Daha 17’nin özet bölümü de ilk beş içerisinde kendine yer buldu.