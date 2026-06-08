Final Kararı Sonrası Büşra Develi’den Eşref Rüya’ya Veda Paylaşımı
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Eşref Rüya için geri sayım başladı. Kanal D ekranlarında yayınlanan ve kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizi, çarşamba akşamı son kez seyirci karşısına çıkacak. Bir süre önce yapımın sezon finali yapacağı konuşulurken daha sonra alınan kararla dizinin tamamen ekrana veda edeceği açıklanmıştı. Bu karar birçok izleyici için sürpriz olmuştu. Final haberinin ardından dizinin oyuncularından gelen paylaşımlar da yakından takip edilmeye başlandı. Son olarak Çiğdem karakterine hayat veren Büşra Develi’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündeme geldi.
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Eşref Rüya yayın hayatı boyunca hem hikâyesi hem de oyuncu kadrosuyla konuşulan yapımlardan biri oldu.
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Büşra Develi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Çiğdem’e veda etti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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