Final Kararı Sonrası Büşra Develi’den Eşref Rüya’ya Veda Paylaşımı

Vedasında şu sözlere yer verdi 👇

“Bu koskocaaaman hikayenin sonuna geldik…

Başta emniyetin yüz karası Çido olmak üzere, birlikte güldüğüm, yorulduğum, sabahladığım tüm ekip arkadaşlarıma; yönetmenlerimize, senaristimize, yayında ve yapımda emeği geçen herkese ve bizi hiç yalnız bırakmayan izleyicilerimize teşekkür ederim.

Benim için hep çok özel, unutulmaz bir iş olarak kalacak.Sizi çok seviyorum. Hepinizi gerçekten özleyeceğim. 🫂🤍”

Eşref Rüya’nın final kararı son dönemde televizyon dünyasında konuşulan başlıklardan biri olmuştu. İlk etapta sezon finali yapması beklenen dizinin daha sonra final yapacağının ortaya çıkması izleyiciler arasında şaşkınlık yaratmıştı. Özellikle hikâyenin nasıl tamamlanacağı ve karakterlerin akıbetinin ne olacağı merak konusu oldu.

Çarşamba akşamı yayınlanacak final bölümüyle birlikte Eşref Rüya ekran macerasını tamamlayacak. Dizinin son bölümü öncesinde hem oyuncular hem de izleyiciler duygusal bir süreç yaşıyor. Büşra Develi’nin paylaşımı da bu vedanın en dikkat çeken anlarından biri olarak öne çıktı. Final bölümünde Çiğdem karakterinin hikâyesinin nasıl sonlanacağı ise şimdiden merak edilmeye başlandı.