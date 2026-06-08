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Final Kararı Sonrası Büşra Develi’den Eşref Rüya’ya Veda Paylaşımı

Final Kararı Sonrası Büşra Develi’den Eşref Rüya’ya Veda Paylaşımı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
08.06.2026 - 09:01
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Eşref Rüya için geri sayım başladı. Kanal D ekranlarında yayınlanan ve kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizi, çarşamba akşamı son kez seyirci karşısına çıkacak. Bir süre önce yapımın sezon finali yapacağı konuşulurken daha sonra alınan kararla dizinin tamamen ekrana veda edeceği açıklanmıştı. Bu karar birçok izleyici için sürpriz olmuştu. Final haberinin ardından dizinin oyuncularından gelen paylaşımlar da yakından takip edilmeye başlandı. Son olarak Çiğdem karakterine hayat veren Büşra Develi’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündeme geldi.

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Eşref Rüya yayın hayatı boyunca hem hikâyesi hem de oyuncu kadrosuyla konuşulan yapımlardan biri oldu.

Eşref Rüya yayın hayatı boyunca hem hikâyesi hem de oyuncu kadrosuyla konuşulan yapımlardan biri oldu.

Dizide yer alan karakterler kısa sürede seyircinin benimsediği isimler haline geldi. Bu karakterlerden biri de Büşra Develi’nin canlandırdığı Çiğdem oldu. Hikâyenin önemli isimlerinden biri olan Çiğdem, sezon boyunca yaşadığı olaylarla dizinin merkezindeki karakterler arasında yer aldı.

Büşra Develi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Çiğdem’e veda etti.

Büşra Develi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Çiğdem’e veda etti.

Vedasında şu sözlere yer verdi 👇

“Bu koskocaaaman hikayenin sonuna geldik…

Başta emniyetin yüz karası Çido olmak üzere, birlikte güldüğüm, yorulduğum, sabahladığım tüm ekip arkadaşlarıma; yönetmenlerimize, senaristimize, yayında ve yapımda emeği geçen herkese ve bizi hiç yalnız bırakmayan izleyicilerimize teşekkür ederim.

Benim için hep çok özel, unutulmaz bir iş olarak kalacak.Sizi çok seviyorum. Hepinizi gerçekten özleyeceğim. 🫂🤍”

Eşref Rüya’nın final kararı son dönemde televizyon dünyasında konuşulan başlıklardan biri olmuştu. İlk etapta sezon finali yapması beklenen dizinin daha sonra final yapacağının ortaya çıkması izleyiciler arasında şaşkınlık yaratmıştı. Özellikle hikâyenin nasıl tamamlanacağı ve karakterlerin akıbetinin ne olacağı merak konusu oldu. 

Çarşamba akşamı yayınlanacak final bölümüyle birlikte Eşref Rüya ekran macerasını tamamlayacak. Dizinin son bölümü öncesinde hem oyuncular hem de izleyiciler duygusal bir süreç yaşıyor. Büşra Develi’nin paylaşımı da bu vedanın en dikkat çeken anlarından biri olarak öne çıktı. Final bölümünde Çiğdem karakterinin hikâyesinin nasıl sonlanacağı ise şimdiden merak edilmeye başlandı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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