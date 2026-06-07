TRT Spor’da Dünya Kupası Programını Sunan Kadın Spikerler Gündem Oldu
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Spor ekranlarında son günlerde en çok konuşulan yayınlardan biri TRT Spor’da ekrana gelen Dünya Kupası programı oldu. Turnuvaya ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı program, yalnızca içerdiği yorumlarla değil ekran karşısına çıkan kadrosuyla da gündeme geldi. TRT Spor ekranlarında bir araya gelen dört kadın spor spikeri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kısa sürede sosyal medya platformlarında çok sayıda paylaşım yapılırken program günün konuşulan başlıkları arasına girdi.
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TRT Spor’un Dünya Kupası yayınında Cansu Canbaz, Buket Sevinç Aykın, Ezgi Sütcü ve Setenay Cankat aynı masada buluştu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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