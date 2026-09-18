2026 Özel Üniversite Fiyatları: İstanbul, Ankara ve İzmir'deki Vakıf Üniversitelerinin Yeni Dönem Ücretleri
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Üniversitelerde yeni eğitim öğretim dönemi yavaş yavaş başlıyor. Tercih döneminin sona ermesinin ardından sonuçlar da açıklandı ve üniversite adaylarının yeni adresi belli oldu. Bu süreçte en merak edilen konuların başında, özel üniversiteler ve ücretleri geliyordu. Ülkemizde en popüler vakıf üniversiteleri arasında Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi yer alıyor.
Peki özel üniversitelerin bu seneki ücretleri ne kadar?
İşte 2026-2027 özel üniversitelerin fiyat tablosu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2026 - 2027 Özel Üniversite Ücretleri
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul'daki Özel Üniversitelerin 2026 Ücretleri
Ankara'daki Özel (Vakıf) Üniversitelerin 2026 Ücretleri
İzmir'de Özel (Vakıf) Üniversitelerin 2026 Ücretleri
Özel Üniversitelerle İlgili En Çok Merak Edilen Sorular
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın