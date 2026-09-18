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2026 Özel Üniversite Fiyatları: İstanbul, Ankara ve İzmir'deki Vakıf Üniversitelerinin Yeni Dönem Ücretleri

2026 Özel Üniversite Fiyatları: İstanbul, Ankara ve İzmir'deki Vakıf Üniversitelerinin Yeni Dönem Ücretleri

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
18.09.2026 - 16:11
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Üniversitelerde yeni eğitim öğretim dönemi yavaş yavaş başlıyor. Tercih döneminin sona ermesinin ardından sonuçlar da açıklandı ve üniversite adaylarının yeni adresi belli oldu. Bu süreçte en merak edilen konuların başında, özel üniversiteler ve ücretleri geliyordu. Ülkemizde en popüler vakıf üniversiteleri arasında Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi yer alıyor.

Peki özel üniversitelerin bu seneki ücretleri ne kadar? 

İşte 2026-2027 özel üniversitelerin fiyat tablosu.

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2026 - 2027 Özel Üniversite Ücretleri

2026 - 2027 Özel Üniversite Ücretleri

Türkiye'de halk arasında 'özel üniversite' olarak bilinen kurumlara resmi olarak vakıf üniversitesi denir. Vakıf üniversitelerinin yıllık ücretleri, verdikleri eğitime ve sundukları imkanlara göre değişebilir. Ülkemizde en çok İstanbul, Ankara ve İzmir'de özel üniversiteler bulunur.

En popüler ve başarılı vakıf üniversiteleri arasında akademik başarıları ve araştırmalarıyla öne çıkan Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi yer alır. 

Türkiye'de En Popüler Vakıf Üniversiteleri ve Öne Çıkan Özellikleri

Koç Üniversitesi (İstanbul):

  • Tıp, işletme ve mühendislik alanlarında zirvededir.

  • Küresel başarı sıralamalarında Türkiye'nin en üst sıradaki özel okuludur. 

Sabancı Üniversitesi (İstanbul):

  • Esnek ve dal seçme özgürlüğü tanıyan yenilikçi bir eğitim modeli vardır.

  • Mühendislik ve teknoloji alanında çok güçlüdür. 

Bilkent Üniversitesi (Ankara):

  • Türkiye'nin ilk kurulan vakıf üniversitesidir.

  • Geniş kütüphanesi ve köklü akademik kadrosuyla bilinir.

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) (İstanbul):

  • Uluslararası ağı ve şehir merkezindeki kampüsleriyle popülerdir.

Yeditepe Üniversitesi (İstanbul):

  • Geniş bölüm seçenekleri ve büyük yeşil kampüsüyle dikkat çeker. 

Özyeğin Üniversitesi ve Acıbadem Üniversitesi:

  • Biri iş dünyası diğeri sağlık bilimleri alanındaki staj olanaklarıyla çok ilgi görür.

Ülkemizde birçok büyükşehirde vakıf üniversiteleri kaliteli eğitim sunar.

İstanbul'daki Özel Üniversitelerin 2026 Ücretleri

İstanbul'daki Özel Üniversitelerin 2026 Ücretleri

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Ücretleri

  • En Düşük: 467.500 TL

  • Ortalama: 935.000 - 3.740.000 TL arası

Koç Üniversitesi Ücretleri

  • En Düşük: 1.090.000 TL

  • Ortalama: 2.180.000 - 3.249.000 TL

Bahçeşehir Üniversitesi Ücretleri

  • En Düşük: 704.375 TL

  • Ortalama: 1.408.750 - 2.415.000 TL

Sabancı Üniversitesi Ücretleri

  • En Düşük: 1.085.000 TL

  • Ortalama: 2.170.000 TL

Medipol Üniversitesi Ücretleri

  • En Düşük: 260.000 TL

  • Ortalama: 260.000 - 990.000 TL

İstanbul Aydın Üniversitesi Ücretleri

  • En Düşük: 200.000 TL

  • Ortalama: 400.000 - 1.680.000 TL

İstanbul Okan Üniversitesi Ücretleri

  • En Düşük: 639.961 TL 

  • Ortalama: 1.279.922 - 2.423.674 TL

İstanbul Bilgi Üniversitesi Ücretleri

  • En Düşük: 696.000 TL

  • Ortalama: 1.392.000 - 2.092.500 TL

Üsküdar Üniversitesi Ücretleri

  • En Düşük: 197.500 TL

  • Ortalama: 395.000 - 2.495.000 TL

Özyeğin Üniversitesi Ücretleri

  • En Düşük: 725.000 TL

  • Ortalama: 1.450.000 - 1.975.000 TL

Yeditepe Üniversitesi Ücretleri

  • En Düşük: 650.000 TL

  • Ortalama: 1.300.000 - 2.300.000 TL

Ankara'daki Özel (Vakıf) Üniversitelerin 2026 Ücretleri

Ankara'daki Özel (Vakıf) Üniversitelerin 2026 Ücretleri

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Ücretleri

  • En Düşük: 647.000 TL

  • Ortalama: 1.295.000  TL

TED Üniversitesi Ücretleri

  • En Düşük: 640.000 TL

  • Ortalama: 1.280.000 TL

Ankara Medipol Üniversitesi Ücretleri

  • En Düşük: 390.000 TL

  • Ortalama: 390.000 - 1.150.000 TL

Başkent Üniversitesi Ücretleri

  • En Düşük: 575.000 TL

  • Ortalama: 1.150.000 - 1.980.000 TL

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Ücretleri

  • En Düşük: 625.000 TL

  • Ortalama: 1.250.000 - 1.750.000 TL

Lokman Hekim Üniversitesi Ücretleri

  • En Düşük: 450.000 TL

  • Ortalama: 900.000 - 1.440.000 TL

Çankaya Üniversitesi Ücretleri

  • En Düşük: 655.000 TL

  • Ortalama: 1.310.000 TL

Atılım Üniversitesi Ücretleri

  • En Düşük: 580.000 TL

  • Ortalama: 1.160.000 - 1.280.000 TL

İzmir'de Özel (Vakıf) Üniversitelerin 2026 Ücretleri

İzmir'de Özel (Vakıf) Üniversitelerin 2026 Ücretleri

Yaşar Üniversitesi Ücretleri

  • En Düşük: 535.000 TL

  • Ortalama: 1.070.000 TL

İzmir Ekonomi Üniversitesi Ücretleri

  • En Düşük: 600.300 TL

  • Ortalama: 1.200.600 - 1.800.000 TL

İzmir Tınaztepe Üniversitesi Ücretleri

  • En Düşük: 534.6000 TL

  • Ortalama: 1.069.200 - 1.752.905 TL

*Söz konusu fiyatlar, değişiklik gösterebilir.

Özel Üniversitelerle İlgili En Çok Merak Edilen Sorular

Özel Üniversitelerle İlgili En Çok Merak Edilen Sorular

Özel (vakıf) üniversiteleri hakkında aday öğrencilerin ve ailelerin en çok merak ettiği temel sorular ve kısa cevapları şunlardır:

Özel Üniversitelerde Ücretler ve Burslar

Burslar kesilir mi?

  • Hayır. ÖSYM kılavuzundaki burslar başarı düşse bile yasal olarak kesilmez. Sadece disiplin suçu veya azami eğitim süresinin aşılması durumunda kesilebilir.

Tercih bursu nedir?

  • Tercih listenizde o üniversiteyi ilk sıralara yazmanız durumunda verilen ek indirimdir.

ÖSYM bursu dışında ne tür ek burs imkanları sunuluyor?

Pek çok üniversite öğrencilerine ek burs seçenekleri sunar:

  • Tercih Bursu: İlgili bölümü ilk tercihlere yazanlara verilir.

  • Akademik Başarı Bursu: Dönem veya yıl sonunda yüksek GANO (not ortalaması) yakalayanlara sağlanır.

  • Sporcu / Sanat Bursu: Milli sporculara veya derece alan öğrencilere ayrılır.

  • Kardeş Bursu: Aynı kurumda okuyan kardeşlere indirim uygulanır.

Eğitim ücretlerine ne kadar zam yapılır?

  • Zam oranları her yıl TÜFE/ÜFE oranlarına ve üniversite mütevelli heyetinin kararına göre güncellenir.

Eğitim ücretleri dışında ne gibi ek masraflar çıkar?

Bütçe planlaması yaparken sadece eğitim harcını değil şu kalemleri de dikkate almalısınız:

  • Yurt veya konaklama giderleri

  • Laboratuvar, materyal ve kitap ücretleri

  • Kampüs içi yemek ve ulaşım masrafları

  • Zorunlu yaz okulu veya uzatılan dönem ders ücretleri

Eğitim ve Diplomalar

Mavi Diploma nedir?

  • Mezuniyet belgenizin Avrupa Birliği ülkelerinde de akademik ve profesyonel olarak tanınmasını sağlayan ektir.

Vakıf üniversitesi diploması iş bulmada dezavantaj mıdır?

  • Hayır. Önemli olan üniversitenin adı, akreditasyonları ve sizin kendinizi ne kadar geliştirdiğinizdir.

Akreditasyon neden önemlidir?

  • Mühendislik veya tıp gibi alanlardaki akreditasyonlar, diplomanızın uluslararası standartlarda olduğunu kanıtlar.

Özel üniversite diplomasının devlet üniversitesi diplomasından hukuki veya geçerlilik farkı var mıdır?

  • Hukuki açıdan hiçbir fark yoktur. Vakıf üniversiteleri de YÖK’e bağlı olarak eğitim verir ve diplomaları hem kamuda hem özel sektörde tam yetkiyle geçerlidir. Yurt dışı denkliği üniversitenin akreditasyonlarına göre değiştiği için kurum bazlı araştırılmalıdır.

Çift Anadal (ÇAP) veya Yandal yapmak ücrete tabi midir?

  • Çoğu vakıf üniversitesinde belirli bir not ortalamasını (genelde 3.00 ve üzeri) sağlayan öğrenciler için ÇAP ve Yandal eğitimi ücretsizdir. Ancak izin verilen sürede bitirilemezse uzatılan dönemler için ek ders ücreti talep edilebilir.

Yatay Geçiş ve Kampüs Yaşamı

Özelden devlete yatay geçiş yapılır mı?

  • Evet. Hem merkezi yerleştirme puanı (Ek Madde 1) hem de yüksek not ortalaması (GNO) ile geçiş mümkündür.

Yurt imkanları nasıldır?

  • Çoğu vakıf üniversitesinin kendi yurtları vardır ancak ücretleri genellikle eğitim ücretine dahil değildir. Vakıf üniversitelerinde yurtlarda kalma zorunluluğu yoktur.

Özel Üniversite mi, Devlet Üniversitesi mi?

Bu sorunun cevabı, öğrencinin hedeflerine ve bütçesine göre değişir. Yukarıda anlatılan detaylardan yola çıkarak, öğrencinin de hedefleri doğrultusunda bir seçim yapmak en mantıklısı olacaktır.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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