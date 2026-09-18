2026 Özel Üniversite Fiyatları: İstanbul, Ankara ve İzmir'deki Vakıf Üniversitelerinin Yeni Dönem Ücretleri

Üniversitelerde yeni eğitim öğretim dönemi yavaş yavaş başlıyor. Tercih döneminin sona ermesinin ardından sonuçlar da açıklandı ve üniversite adaylarının yeni adresi belli oldu. Bu süreçte en merak edilen konuların başında, özel üniversiteler ve ücretleri geliyordu. Ülkemizde en popüler vakıf üniversiteleri arasında Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi yer alıyor.

Peki özel üniversitelerin bu seneki ücretleri ne kadar?

İşte 2026-2027 özel üniversitelerin fiyat tablosu.