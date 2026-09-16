Kızılı Bile Taşımıştı! Hande Erçel'in Platin Sarı Saçlı Son Hali Fena Sınıfta Kaldı!

Güneşin Kızları ile geniş kitlelerin radarına giren, Aşk Laftan Anlamaz ve özellikle Sen Çal Kapımı ile Türkiye sınırlarını aşan bir popülerliğe ulaşan Hande Erçel, bugün yalnızca dizilerde gördüğümüz bir oyuncu olmaktan çok daha fazlası.

Evet, oyunculuğu yıllardır sosyal medyanın en sevdiği tartışma konularından biri. Bir kesim Hande'nin oyunculuğunu her yeni projesinde eleştirmeye devam ederken bir kesim de yıllar içerisinde kendisini geliştirdiğini düşünüyor. Fakat konu güzellik, stil, kırmızı halı ve duruş olduğunda ibre çoğunlukla başka bir yere dönüyor.

Son dönemde kariyerini de oldukça hareketli geçirdi. Barış Arduç'la önce Rüzgara Bırak, ardından Disney+ dizisi Aşkı Hatırla ile karşımıza çıktı; Metin Akdülger'le başrolünü paylaştığı İki Dünya Bir Dilek de 2025'in sonunda Prime Video'da yayınlandı.

Oyunculuğunun yanında moda dünyasında attığı adımlar ise Hande'nin başka bir kulvarı haline geldi. Yıllardır Nocturne'le çalışan Erçel, 2025'te İtalyan mücevher devi Pomellato'nun marka elçisi olmuştu. Bu yıl Cannes Film Festivali'nde de Pomellato mücevherleriyle kırmızı halıya çıkarak markayı uluslararası arenada temsil etti.

Kısacası Hande'yi oyunculuğuyla eleştirdiğimiz zamanlar oldu, olmaya da devam edecek gibi. Ama dünyanın dört bir yanındaki davetlerde boy gösterirken güzelliği, tarzı ve duruşuyla bizi temsil etmesine diyecek pek sözümüz olmadı.