Kızılı Bile Taşımıştı! Hande Erçel'in Platin Sarı Saçlı Son Hali Fena Sınıfta Kaldı!
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Hande Erçel'i bugüne kadar kahvenin farklı tonlarından kızıla pek çok saç rengiyle gördük, neredeyse hepsini de kendisine yakıştırdık. Fakat Nocturne'ün yeni 'THE MANY SIDES OF HER' koleksiyonunun kamera arkasından gelen görüntüler bu kez ezberimizi bozdu. Platin sarı saçlarıyla bambaşka birine dönüşen Erçel'in yeni hali sosyal medyanın diline düştü.
Saçların peruk olduğu düşünülse de Hande Erçel'den henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Kullanıcıların ortak temennisi ise aynıydı: Umarız peruktur!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Hande Erçel'in oyunculuğu zaman zaman tartışmaya açılsa da güzelliği, stili ve özellikle son yıllardaki uluslararası yükselişi konusunda hakkını yememek lazım!
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Hande Erçel'i yıllardır kahverenginin neredeyse her tonunda gördük; araya röfleler girdi, balyajlar geldi, hatta bir ara çat diye kızıl olup hepimizi ters köşe yaptı.
Nocturne'ün yeni "THE MANY SIDES OF HER" koleksiyonunun çekimlerinden kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı, Hande Erçel'i görenlerin gözü ise doğrudan saçlarına gitti!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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