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Kızılı Bile Taşımıştı! Hande Erçel'in Platin Sarı Saçlı Son Hali Fena Sınıfta Kaldı!

Kızılı Bile Taşımıştı! Hande Erçel'in Platin Sarı Saçlı Son Hali Fena Sınıfta Kaldı!

Hande Erçel
Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
16.09.2026 - 17:13
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Hande Erçel'i bugüne kadar kahvenin farklı tonlarından kızıla pek çok saç rengiyle gördük, neredeyse hepsini de kendisine yakıştırdık. Fakat Nocturne'ün yeni 'THE MANY SIDES OF HER' koleksiyonunun kamera arkasından gelen görüntüler bu kez ezberimizi bozdu. Platin sarı saçlarıyla bambaşka birine dönüşen Erçel'in yeni hali sosyal medyanın diline düştü. 

Saçların peruk olduğu düşünülse de Hande Erçel'den henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Kullanıcıların ortak temennisi ise aynıydı: Umarız peruktur! 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Hande Erçel'in oyunculuğu zaman zaman tartışmaya açılsa da güzelliği, stili ve özellikle son yıllardaki uluslararası yükselişi konusunda hakkını yememek lazım!

Hande Erçel'in oyunculuğu zaman zaman tartışmaya açılsa da güzelliği, stili ve özellikle son yıllardaki uluslararası yükselişi konusunda hakkını yememek lazım!

Güneşin Kızları ile geniş kitlelerin radarına giren, Aşk Laftan Anlamaz ve özellikle Sen Çal Kapımı ile Türkiye sınırlarını aşan bir popülerliğe ulaşan Hande Erçel, bugün yalnızca dizilerde gördüğümüz bir oyuncu olmaktan çok daha fazlası.

Evet, oyunculuğu yıllardır sosyal medyanın en sevdiği tartışma konularından biri. Bir kesim Hande'nin oyunculuğunu her yeni projesinde eleştirmeye devam ederken bir kesim de yıllar içerisinde kendisini geliştirdiğini düşünüyor. Fakat konu güzellik, stil, kırmızı halı ve duruş olduğunda ibre çoğunlukla başka bir yere dönüyor.

Son dönemde kariyerini de oldukça hareketli geçirdi. Barış Arduç'la önce Rüzgara Bırak, ardından Disney+ dizisi Aşkı Hatırla ile karşımıza çıktı; Metin Akdülger'le başrolünü paylaştığı İki Dünya Bir Dilek de 2025'in sonunda Prime Video'da yayınlandı.

Oyunculuğunun yanında moda dünyasında attığı adımlar ise Hande'nin başka bir kulvarı haline geldi. Yıllardır Nocturne'le çalışan Erçel, 2025'te İtalyan mücevher devi Pomellato'nun marka elçisi olmuştu. Bu yıl Cannes Film Festivali'nde de Pomellato mücevherleriyle kırmızı halıya çıkarak markayı uluslararası arenada temsil etti.

Kısacası Hande'yi oyunculuğuyla eleştirdiğimiz zamanlar oldu, olmaya da devam edecek gibi. Ama dünyanın dört bir yanındaki davetlerde boy gösterirken güzelliği, tarzı ve duruşuyla bizi temsil etmesine diyecek pek sözümüz olmadı.

Hande Erçel'i yıllardır kahverenginin neredeyse her tonunda gördük; araya röfleler girdi, balyajlar geldi, hatta bir ara çat diye kızıl olup hepimizi ters köşe yaptı.

Hande Erçel'i yıllardır kahverenginin neredeyse her tonunda gördük; araya röfleler girdi, balyajlar geldi, hatta bir ara çat diye kızıl olup hepimizi ters köşe yaptı.

Hande'nin saçları zaten yıllardır görünümünün en çok konuşulan parçalarından biri. Kimi zaman doğal koyu kahvelerini kullandı, kimi zaman rengini birkaç ton açıp yüzünün çevresine daha aydınlık röfleler attırdı. Bazen balyajlarla sarıya göz kırptı ama ana renginden çok da uzaklaşmadı. Sonra bir gün bütün bunları bırakıp kızıl olarak karşımıza çıktı.

Üstelik kızıl öyle 'bir deneyelim, olmazsa döneriz' denilecek kolay bir renk de değil. Her tene gitmeyen, yanlış tonu seçildiğinde insanı saniyesinde başka birine dönüştürebilen renklerden. Ama Hande onu da taşıdı.

Hatta o dönem bizde yavaş yavaş 'Bu kadına herhalde her saç rengi yakışıyor' düşüncesi oluşmaya başlamıştı. Kahvesi güzel, açığı güzel, kızılı güzel... Saç konusunda bugüne kadar yaptığı radikal hamlelerin büyük bölümünden alnının akıyla çıktığını düşünüyorduk.

Meğer fazla erken konuşmuşuz.

Çünkü Hande Erçel'in saç konusunda da bir sınırı varmış. Ve galiba sonunda o sınıra geldik.

Nocturne'ün yeni "THE MANY SIDES OF HER" koleksiyonunun çekimlerinden kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı, Hande Erçel'i görenlerin gözü ise doğrudan saçlarına gitti!

Nocturne'ün yeni "THE MANY SIDES OF HER" koleksiyonunun çekimlerinden kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı, Hande Erçel'i görenlerin gözü ise doğrudan saçlarına gitti!

Çünkü karşımızda bildiğimiz Hande vardı ama saçlarda işler epey değişmişti. Yeni koleksiyonun çekimlerinde kamera karşısına geçen Hande Erçel'in saçları bu kez neredeyse dipten uca oldukça açık, platin sarıya yakın bir tona bürünmüştü.

Hem de öyle aralara birkaç sarı tutam atılmış falan değil... Bayağı sarışın Hande Erçel!

Görüntülerin kamera arkasından sosyal medyaya düşmesiyle birlikte saçların peruk olabileceği düşüncesi ağırlık kazandı. Zaten çekimin konsepti ve rengin Hande'nin alıştığımız saçlarından bu kadar radikal biçimde ayrılması da 'Tamam, muhtemelen peruktur' dedirtiyor. Ama Hande Erçel cephesinden henüz saçların peruk mu yoksa gerçekten boyanmış mı olduğuna dair bir paylaşım ya da açıklama gelmiş değil. İşin komik tarafı, boyatmış olma ihtimali bile sosyal medya kullanıcılarını germeye yetti. Fotoğrafta da sanki diplere kadar boyanmış gibi duruyor ama hayırlısı. 

Bugüne kadar Hande'nin saç konusunda attığı neredeyse her adımı beğenenler bile bu kez frene bastı. Özellikle seçilen sarının oldukça çiğ ve Hande'nin teniyle uyumsuz bulunduğu, yüzünü alıştığımızdan çok farklı gösterdiği yorumları peş peşe geldi. Kızılı bile taşıdığını görünce 'Ona her renk gider' diye düşünmüştük ama sosyal medya jürisinin kararına bakılırsa platin sarı o listenin dışında kaldı. Tabii hala küçük bir umut var: Peruk.

Hande henüz yeni görünümünü kendi hesabından paylaşmadığı için şimdilik kesin konuşmuyoruz. Bakalım 'THE MANY SIDES OF HER' için yaratılan geçici bir Hande mi izliyoruz, yoksa kendisi gerçekten kuaför koltuğuna oturup hepimizi hazırlıksız mı yakaladı?

Peruksa konsepti konuşur geçeriz. Boyaysa... Biraz alışma süresine ihtiyacımız olacak gibi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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