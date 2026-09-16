Dr. Hakan Özerol Sıralıyor: Ülkelerin En Eski Şirketleri Hangileri?

Listenin ilk sırasında Japonya'dan Kongō Gumi yer alıyor. Şirket, 578 yılında kurulmuş ve inşaat sektöründe faaliyet gösteriyor. Tarihi boyunca özellikle tapınak, türbe ve diğer geleneksel yapıların inşası ve restorasyonuyla ilgilenmiş. 2006 yılında Takamatsu Construction Group'un bünyesine katılsa da şirketin faaliyetleri devam ediyor. Bu özelliğiyle Kongō Gumi, dünyanın en eski faaliyet gösteren şirketi olarak kabul ediliyor.