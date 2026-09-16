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Dr. Hakan Özerol Sıralıyor: Ülkelerin En Eski Şirketleri Hangileri?

etiket Dr. Hakan Özerol Sıralıyor: Ülkelerin En Eski Şirketleri Hangileri?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Editörü
16.09.2026 - 17:24
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Sizce dünyanın en eski şirketi kaç yılında kurulmuştur? 🤔 İşte Hakan Özerol, farklı ülkelerde kurulan ve günümüzde hala faaliyet gösteren en köklü 5 şirketi sıralıyor. 👇

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Japonya - Kongō Gumi

Japonya - Kongō Gumi

Listenin ilk sırasında Japonya'dan Kongō Gumi yer alıyor. Şirket, 578 yılında kurulmuş ve inşaat sektöründe faaliyet gösteriyor. Tarihi boyunca özellikle tapınak, türbe ve diğer geleneksel yapıların inşası ve restorasyonuyla ilgilenmiş. 2006 yılında Takamatsu Construction Group'un bünyesine katılsa da şirketin faaliyetleri devam ediyor. Bu özelliğiyle Kongō Gumi, dünyanın en eski faaliyet gösteren şirketi olarak kabul ediliyor.

Avusturya - St. Peter Stiftskulinarium

Avusturya - St. Peter Stiftskulinarium

İkinci sırada Avusturya'dan St. Peter Stiftskulinarium bulunuyor. Salzburg'da faaliyet gösteren restoranın geçmişi 803 yılına kadar uzanıyor. İlk yazılı kayıtları da bu tarihteki bir belgede yer alıyor. Bugün hala restoran olarak hizmet veren işletme, dünyanın en eski faaliyet gösteren restoranlarından biri olarak biliniyor. Yani yaklaşık 1200 yıldır insanların yemek yediği bir mekandan söz ediyoruz...

Fransa - Monnaie de Paris

Fransa - Monnaie de Paris

Üçüncü sırada Fransa'dan Monnaie de Paris var. 864 yılında kurulan kurum, Fransa'nın para basımından sorumlu darphane olarak faaliyet gösteriyor. Kuruluşu, Kral II. Charles döneminde çıkarılan Pîtres Fermanı'na dayanıyor. Kurum, kuruluşundan bu yana para faaliyetlerini sürdürüyor. Bu nedenle Monnaie de Paris, dünyanın en eski sürekli faaliyet gösteren darphanelerinden biri olarak öne çıkıyor.

İngiltere - The Royal Mint

İngiltere - The Royal Mint

Listenin dördüncü sırasında İngiltere'den The Royal Mint bulunuyor. Kuruluşu 886 yılına kadar uzanan kurum, yüzyıllardır para üretimiyle ilgileniyor. Tarih boyunca İngiltere'nin ve daha sonra Birleşik Krallık'ın madeni paralarının basılmasında önemli bir rol üstlendi. Günümüzde de faaliyetlerini sürdürüyor. Böylece The Royal Mint, dünyanın en eski faaliyet gösteren darphaneleri arasında yer alıyor.

İtalya - Pontificia Fonderia Marinelli

İtalya - Pontificia Fonderia Marinelli

Listenin beşinci sırasında İtalya'dan Pontificia Fonderia Marinelli yer alıyor. 1040 yılında kurulan işletme, çan üretimiyle tanınıyor. İtalya'nın Agnone kentinde faaliyet gösteren dökümhane, özellikle kilise çanları üretiyor. Yüzyıllar boyunca üretim geleneğini koruyan işletme, bugün de çalışmalarına devam ediyor. Marinelli'nin geçmişi 1000 yıldan daha eski olduğu için dünyanın en köklü üretim işletmelerinden biri olarak gösteriliyor.

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@qnbturkiye

578 yılından beri ayakta olan bir şirket düşünün! 🤯 Dr. Hakan Özerol ile dünyanın hala çalışan en yaşlı 5 şirketini tahmin ettik. #GenelKültür #Tarih #Şirketler

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Editörü
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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