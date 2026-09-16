Dr. Hakan Özerol Sıralıyor: Ülkelerin En Eski Şirketleri Hangileri?
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Sizce dünyanın en eski şirketi kaç yılında kurulmuştur? 🤔 İşte Hakan Özerol, farklı ülkelerde kurulan ve günümüzde hala faaliyet gösteren en köklü 5 şirketi sıralıyor. 👇
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Japonya - Kongō Gumi
Avusturya - St. Peter Stiftskulinarium
Fransa - Monnaie de Paris
İngiltere - The Royal Mint
İtalya - Pontificia Fonderia Marinelli
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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