Su Kaynakları Gelecekte Ekonomik Güç Unsuru Olabilir mi?

İnsanlık tarihi boyunca zenginliğin ve gücün kaynağı da zamanla değişti. Sanayi Devrimi ile birlikte kömür öne çıkarken, 20. yüzyılda “siyah altın” olarak anılan petrol onun yerini aldı. Ülkeler petrol yataklarına sahip olmak, bu kaynakları kontrol etmek ve ticaret yollarını güvence altına almak için büyük mücadelelere girişti. Bugün ise dünya yeni bir dönemin eşiğinde ve bu kez gözler çok daha temel bir kaynağa, suya çevriliyor.