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Yaşam
Halılardaki Naylon Lifleri Asfalta Kattılar

Halılardaki Naylon Lifleri Asfalta Kattılar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
02.10.2026 - 17:42
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Atık halılardaki naylon lifler, yollardaki çatlakların önüne geçmenin bir yolu olabilir mi? ABD'deki North Carolina Eyalet Üniversitesi'nden araştırmacılar bu soruyu 2005'te yayımladıkları bir çalışmada laboratuvarda test etti ve sonuçlar umut verici oldu.

İşte detaylar...

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Araştırmacılar, halıların yüzeyinde kullanılan naylon lifleri test etti.

Araştırmacılar, halıların yüzeyinde kullanılan naylon lifleri test etti.

Çalışma, Textile Research Journal dergisinin Şubat 2005 sayısında yayımlandı. Ekip, geri dönüştürülmüş halı liflerinin asfaltın yorulma çatlaklarına karşı direncini nasıl etkilediğini kırılma enerjisiyle ölçtü.

İlk aşamada 15 denyelik naylon lifler tek tek asfalttan çekilerek test edildi. Lifin asfalta tutunabilmesi için gereken kritik gömülme uzunluğu 9,2 milimetre olarak belirlendi.

En iyi sonuç, 12 milimetrelik liflerin yüzde 1 oranında katıldığı karışımda alındı.

En iyi sonuç, 12 milimetrelik liflerin yüzde 1 oranında katıldığı karışımda alındı.

İkinci aşamada 6 ve 12 milimetrelik lifler, hacimce yüzde 0,25, yüzde 0,5 ve yüzde 1 oranlarında asfalta karıştırıldı. Numuneler dolaylı çekme dayanımı testinden geçirildi.

Yüzde 1 oranında 12 milimetrelik lif içeren numunelerin kırılma enerjisi, lifsiz asfalta göre yüzde 85 daha yüksek çıktı. Bu sonuç, yorulma çatlaklarına karşı direncin arttığını gösteriyor.

Araştırmacılar, liflerle uygun bir asfalt karışımı tasarlamadıklarını belirtiyor.

Araştırmacılar, liflerle uygun bir asfalt karışımı tasarlamadıklarını belirtiyor.

Yine de araştırmacılara göre artan kırılma enerjisi, asfaltın ömrünü uzatma potansiyeli taşıyor ve bu, geri dönüştürülmüş halı lifleriyle sağlanabilir.

ABD Çevre Koruma Ajansı'nın verilerine göre ülkede 2018'de 3,4 milyon ton halı ve kilim atığı oluştu. Bunun yalnızca 310 bin tonu, yani yüzde 9,2'si geri dönüştürüldü; yüzde 73'ü ise çöp sahalarına gitti.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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