Halılardaki Naylon Lifleri Asfalta Kattılar

Yine de araştırmacılara göre artan kırılma enerjisi, asfaltın ömrünü uzatma potansiyeli taşıyor ve bu, geri dönüştürülmüş halı lifleriyle sağlanabilir.

ABD Çevre Koruma Ajansı'nın verilerine göre ülkede 2018'de 3,4 milyon ton halı ve kilim atığı oluştu. Bunun yalnızca 310 bin tonu, yani yüzde 9,2'si geri dönüştürüldü; yüzde 73'ü ise çöp sahalarına gitti.