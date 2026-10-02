Günlük Para Burç Yorumuna Göre 3 Ekim Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Boğa, bugün evde yapılması gereken bir onarım, taşınma ya da kira artışı gibi bir masraf gündemine girebilir. Mars'ın ev alanından Plüton'a karşıt açı yapması bu harcamanın beklenmedik ya da acil görünmesine yol açabilir; yine de panikle karar vermemek önemli. Seni yöneten Venüs'ün retrosu, birkaç farklı ustadan ya da firmadan teklif almanı ve fiyatları karşılaştırmanı istiyor. Venüs retrodayken lüks ya da estetik amaçlı ev alımlarını ertelemek, sonradan pişmanlık duymanı engeller. Yengeç'teki Ay iletişim alanında azalırken bekleyen bir fatura itirazını ya da iade başvurusunu tamamlamak da cebine küçük bir katkı sağlayabilir. Harcamaları aile üyeleriyle paylaşmak için açık bir konuşma yapmak da yükünü hafifletecek. Acil olmayan harcamaları bir listeye yazıp önceliklendirmek kontrolü elinde tutmanı sağlar.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…