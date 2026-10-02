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Günlük Para Burç Yorumuna Göre 3 Ekim Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Sevgili astroloji severler, yeni güne yeni umutlarla uyandık. Gökyüzü bugün de hayatımıza yön verecek. Üstelik yine gündemimizde finansal kararlar ve para kazanma ihtimalleri yer alacak. Peki, bugün kimler para kazanacak, kimler kaybedecek? On iki burç için de bambaşka kapılar açılırken birileri zengin de olacak. Bakalım, günün en zengini ve en çok kaybedeni hangi burç?

İşte, 3 Ekim Cumartesi gününe özel para falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Venüs bugün paylaşılan kaynaklarını gösteren alanda retroya dönüyor ve önümüzdeki haftalarda borç, kredi ve ortak hesaplarla ilgili eski konuları yeniden önüne getirecek. Unuttuğun küçük bir borç, bir arkadaşına verdiğin ama geri alamadığın para ya da yıllar önce imzaladığın bir sözleşmenin şartları gündeme gelebilir. Bu konuları ertelemek yerine bir liste hazırlayıp tek tek netleştirmek zihnini rahatlatır. Mars'ın Plüton'la karşıtlığı arkadaş çevrenle ortak bir harcamada gerilim yaratabilir; masrafın nasıl bölüşüleceğini en başta netleştirmek dostluğu korur. Retro süresince yeni bir kredi çekmek ya da büyük bir taksit yükü almak yerine mevcut ödeme planını yeniden yapılandırmayı düşün; bankanla yapacağın kısa bir görüşme faiz yükünü hafifletebilir. Bugün atacağın bu küçük adım, dönemin sonunda seni rahatlatacak.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün evde yapılması gereken bir onarım, taşınma ya da kira artışı gibi bir masraf gündemine girebilir. Mars'ın ev alanından Plüton'a karşıt açı yapması bu harcamanın beklenmedik ya da acil görünmesine yol açabilir; yine de panikle karar vermemek önemli. Seni yöneten Venüs'ün retrosu, birkaç farklı ustadan ya da firmadan teklif almanı ve fiyatları karşılaştırmanı istiyor. Venüs retrodayken lüks ya da estetik amaçlı ev alımlarını ertelemek, sonradan pişmanlık duymanı engeller. Yengeç'teki Ay iletişim alanında azalırken bekleyen bir fatura itirazını ya da iade başvurusunu tamamlamak da cebine küçük bir katkı sağlayabilir. Harcamaları aile üyeleriyle paylaşmak için açık bir konuşma yapmak da yükünü hafifletecek. Acil olmayan harcamaları bir listeye yazıp önceliklendirmek kontrolü elinde tutmanı sağlar.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, son dördün evresindeki Ay bugün para alanından geçiyor ve bu, bütçende bir temizlik yapmak için ideal bir zaman. Ödenmemiş faturaları kapatmak, kullanmadığın üyelikleri iptal etmek ve tekrar eden küçük harcamaları gözden geçirmek dönem sonunda fark yaratır. Venüs çalışma alanında retroya başladığından iş yerindeki bir masraf onayı, prim ya da mesai ücreti konusunda bir gecikme yaşanabilir; ilgili kişiye nazik bir hatırlatma yapmak yeterli olacaktır. İletişim alanındaki Mars'ın Plüton'la karşıtlığı bir kurs ücreti ya da seyahat bedeli gibi eğitim ve inançla ilgili bir masraf üzerine tartışmaya yol açabilir. Rakamları yazılı olarak karşılaştırıp mantıklı olanı seçmek seni hem maddi hem duygusal açıdan rahatlatır. Yapacağın küçük tasarruflar, önümüzdeki haftalarda daha rahat nefes almanı sağlayacak.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, para alanındaki Mars ile ortak kaynaklar alanındaki Plüton arasındaki karşıtlık bugün maddi konularda sert bir çekişmeye yol açabilir. Partnerinle, bir aile üyesiyle ya da iş ortağınla paylaşılan bir hesap, eski bir borç ya da aile mirası yüzünden gerginlik yaşayabilirsin. Duygularına kapılıp sesini yükseltmek yerine dekontlar, sözleşmeler ve hesap dökümleri üzerinden konuşmak elini güçlendirir. Burcundaki Ay azalan evresindeyken artık sana yarar sağlamayan bir finansal alışkanlığı bırakmak için de uygun bir gün. Venüs'ün eğlence ve yaratıcılık alanında retroya başlaması, hobilerine ya da çocuklarına yönelik harcamaları gözden geçirmeni istiyor; sevdiğin şeylere para ayırmaya devam et ama bütçeni aşmamaya dikkat et. Kararları bir uzmana danışarak vermek, duygusal tepkilerin önüne geçer.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün yaşlı bir akrabana yapacağın maddi destek ya da evde bekleyen bir tamir işi bütçeni zorlayabilir. Evinle ilgili alanda retroya dönen Venüs yüzünden büyük yenileme, dekorasyon ya da mobilya alımı gibi planları ertelemek bütçeni korur. Şimdilik yalnızca gerçekten acil olan onarımları yapmak ve diğerlerini bir listeye almak daha akıllıca. Burcundaki Mars'ın Plüton'la karşıtlığı bir iş ortağıyla ya da müşteriyle ücret konusunda sert bir pazarlığa yol açabilir; gururunu bir kenara bırakıp rakamlara odaklanırsan kazançlı çıkarsın. Yengeç'teki Ay'ın gizli alanında ilerlemesi, gözden kaçan küçük giderleri fark etmeni de kolaylaştırıyor; hesap dökümüne kısa bir göz at. Ailece bir bütçe planı yapmak bu yükü paylaştırmanı kolaylaştırır. Acil olanla bekleyebilecek olanı ayırmak da gereksiz stresi azaltır.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün kardeşinle, komşunla ya da sık görüştüğün biriyle aranızda kalan ufak bir hesap yeniden konuşulabilir. Belki ödünç verdiğin bir miktar, belki birlikte yaptığınız bir alışverişin hesabı ya da sözlü olarak anlaştığınız bir ödeme. Geri hareketine başlayan Venüs iletişim alanında olduğu için eski yazışmalara, mesajlara ve dekontlara göz atarak anlaşmanın ayrıntılarını netleştirmek tartışmayı önler. Perde arkasındaki Mars ile çalışma alanındaki Plüton arasındaki karşıtlık iş yerinde görünmeyen bir masraf ya da fazla mesai yükü yaratabilir; emeğinin karşılığını almak için bunu kayıt altına al. Grup alanındaki Ay azalan evresindeyken arkadaşlarla yapılan ortak harcamaları sadeleştirmek de kolaylaşıyor. Küçük tutarları bile not almak ileride yanlış anlaşılmaları önler. Hesabı kapattıktan sonra içinin ne kadar hafiflediğini göreceksin.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Venüs'ün para alanındaki retrosu bugün başlıyor ve seni yöneten gezegen olduğu için kazancın, harcamaların ve kendine biçtiğin değer önümüzdeki haftalarda yeniden sorgulanacak. Yeni bir kredi çekmek, pahalı bir alışveriş yapmak ya da uzun vadeli bir yatırım sözleşmesi imzalamak için doğru bir zaman değil. Bunun yerine son aylarda nereye ne harcadığını çıkarıp gereksiz kalemleri ayıklamak bütçeni hafifletir. Kariyer alanındaki Ay azalan evresine geçerken tamamladığın bir işin faturasını kesmek ya da bekleyen bir ödemeyi takip etmek gelirini düzenler. Plüton'un Mars'a karşıt duruşu arkadaş grubunla yapılan bir etkinlikte masrafların paylaşımı konusunda gerilim yaratabilir; adil bir paylaşım önermek herkesi rahatlatır. Kendine verdiğin değeri fiyatlarına yansıtmayı da unutma.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Venüs bugün burcunda retroya başlarken kendine yaptığın harcamaları sorgulamanın tam zamanı. Yeni bir kıyafet, pahalı bir bakım ürünü, güzellik uygulaması veya tarzını tamamen değiştirecek bir alışveriş planlıyorsan birkaç hafta beklemek hem bütçeni hem de vereceğin kararın isabetini korur. Retro dönemlerinde yapılan imaj harcamaları sonradan pişmanlık yaratabilir. Kariyer alanındaki Mars'ın ev alanındaki Plüton'la karşıtlığı, işten gelen bir ödeme ile evin ihtiyaçları arasında seçim yapman gerektiğini hissettirebilir; önceliklerini belirleyip en acil kalemden başla. Ay eğitim alanında azalan evresindeyken yarım kalan bir kursun ya da başvurunun ücretini kapatmak da sana kazandıracak bir adım olabilir. Her alışverişten önce gerçekten ihtiyacın olup olmadığını sormak, gereksiz harcamaların önüne geçer.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Yengeç'teki Ay bugün ortak kaynaklar alanında son dördün evresine ulaşıyor ve bu, borç, kredi ve ortak hesaplarla ilgili bir dönemi kapatman için güçlü bir işaret. Küçük bir borcu tamamen bitirmek, partnerinle ortak bir hesabı yeniden düzenlemek, vergi ve sigortayla ilgili bekleyen işlemleri sonuçlandırmak içini rahatlatır. Venüs gizli alanında retroya başladığından farkında olmadığın bir abonelik, gizli bir ücret ya da üstünde durmadan geçiştirdiğin harcamalar gün yüzüne çıkabilir. Mars'ın eğitim alanından Plüton'la karşıtlığı bir kurs, yolculuk ya da yurt dışı masrafı için yakın çevrenle tartışmaya yol açabilir. Rakamları yazıya döküp mantıklı bir plan sunarsan istediğin desteği alman kolaylaşır. Ödeme takvimini tek bir yerde toplamak, dönemin geri kalanında işini kolaylaştırır.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, para alanındaki Plüton bugün Mars'la karşıt açı yapıyor ve bütçen üzerinde kimin söz sahibi olacağı konusunda bir gerginlik yaşanabilir. Partnerin, bir aile üyesi ya da iş ortağın senin kazancına dair kararlara müdahale etmeye çalışabilir. Nezaketini koruyarak ama kararlı bir şekilde sınırlarını çizmek hem ilişkini hem de birikimini korur. Kendi gelirinle paylaşılan borçlar arasında denge kurmak için ayrı hesaplar tutmak ya da harcamaları kalem kalem yazmak iyi bir çözüm olabilir. İlişkiler alanındaki Ay azalan evresindeyken bir iş ortağıyla yaptığın anlaşmanın mali şartlarını gözden geçirmek de işine yarar. Venüs arkadaşlık alanında retroya başladığı için dostlarınla yapılan ortak harcamaları ya da geri alınmamış bir borcu netleştirmek için doğru bir zaman.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, çalışma alanındaki Ay bugün azalan evresine girerken yarım kalan işleri bitirmek ve bunların karşılığını almak için elverişli bir gün. Faturalandırmayı unuttuğun bir iş, gecikmiş bir mesai ödemesi ya da onay bekleyen bir masraf varsa bugün takip etmek gelirine olumlu yansır. Venüs kariyer alanında retroya başladığı için maaş, zam ya da terfiyle ilgili görüşmeleri önümüzdeki haftalarda aceleye getirmemek önemli; bunun yerine başarılarını belgelerle toplamaya başla. Burcundaki Plüton ile ilişki alanındaki Mars arasındaki karşıtlık bir iş ortağıyla ücret ya da hisse paylaşımı konusunda sert bir pazarlığa yol açabilir. Masadan kalkmadan önce anlaşmanın maddelerini kağıda dökmek, sonradan çıkabilecek anlaşmazlıkları önler. Tamamladığın her iş, önümüzdeki haftalarda daha rahat bir nakit akışı sağlar.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün sanatsal bir uğraştan ya da hobinden kazandığın parayı değerlendirmek için güzel bir fırsat var. Tasarım, müzik, el işi ya da yazı gibi bir uğraş küçük de olsa kazanç getiriyorsa bunu daha düzenli bir gelir kapısına nasıl dönüştürebileceğini düşünebilirsin. Yengeç'teki Ay keyif alanında son dördün evresindeyken eğlence harcamalarını ve çocuklar için yapılan alımları biraz azaltmak aylık dengeni düzeltir. Venüs uzak yerler ve eğitim alanında retroya başladığı için bir kurs, sertifika ya da yurt dışı planı için para ayırmadan önce seçenekleri yeniden araştır. Çalışma alanındaki Mars'ın Plüton'la karşıtlığı fazla mesai yapma isteği doğurabilir; ek gelir cazip görünse de bedenini zorlamamaya dikkat et. Harcamalarını kategorilere ayırarak takip etmek dengeyi korumana yardım eder.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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