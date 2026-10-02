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Günlük Burç Yorumuna Göre 3 Ekim Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Genel Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 3 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 3 Ekim Cumartesi günü burçları neler bekliyor?

İşte, 3 Ekim Cumartesi gününe ait günlük burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bir grup projesinde ya da arkadaş çevrenle yürüttüğün bir işte bugün liderliği kimin alacağı gerilime dönüşebilir. Mars'ın Plüton'la karşıtlığı egoları kızıştırıyor; herkesi kendi planına uydurmaya çalışmak yerine görev paylaşımını açıkça konuşman işleri hızlandırır. Yengeç'teki Ay son dördün evresine geçerken ev ve aileyle ilgili yarım kalmış bir işi tamamlama ihtiyacı da duyabilirsin; günün bir kısmını evdeki düzeni toparlamaya ayırmak zihnini boşaltır.

Maddi olarak Venüs bugün Akrep'te geri harekete başlıyor ve ortak paralar alanın yeniden hareketleniyor. Unuttuğun eski bir borç, geri alamadığın bir alacak ya da yeniden yapılandırılması gereken bir ödeme planı karşına çıkabilir.

Peki ya aşk? Aşk alanında ilerleyen Mars heyecanını yükseltirken retroya dönen Venüs güven meselelerini yüzeye çıkarıyor. İlişkindeysen partnerinle yakınlık ve bağlılık konularını sakince konuşmak bağınızı derinleştirir. Kalbin boştaysa geçmişte yoğun duygular yaşadığın biri hayatına yeniden girmek isteyebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, kariyerinde üst yönetimden gelen bir baskı ile aile içindeki sorumlulukların arasında sıkışabilirsin. Mars'ın Plüton'a karşıt açısı iş ve ev arasında bir tercih yapman gerekiyormuş gibi hissettirebilir; oysa iki tarafa da neyi ne zaman yapabileceğini net söylersen gerilim kendiliğinden azalır. Bekleyen yazışmaları, formları ya da kısa bir yolculuğun planını bugün bitirmek de içini ferahlatır, çünkü iletişim alanındaki Ay azalan evresinde.

Maddi olarak ev için yapılacak bir tamirat ya da taşınmayla ilgili bir masraf gündeme gelebilir. Yönetici gezegenin Venüs'ün geri hareketi, bu harcamaları aceleye getirmeden birkaç teklif karşılaştırmanı istiyor.

Gelelim aşka. Venüs bugün ilişki alanında retroya başlıyor ve bu, ilişkini baştan sona gözden geçireceğin bir sürecin kapısı. Partnerinle aranızdaki dengeyi, kimin ne kadar emek verdiğini konuşmak için sakin bir zaman seç. Yalnızsan eski bir sevgilinin mesajı seni geçmişe çekebilir; cevap vermeden önce o ilişkiden ne öğrendiğini hatırla.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün söylediğin sözlerin etkisi her zamankinden büyük olabilir. İletişim alanındaki Mars, Plüton'la karşıt açı yaptığı için bir inanç, eğitim ya da gündem tartışması kolayca kişisel bir çekişmeye dönüşebilir; sosyal medyada yazmadan önce iki kez düşün. Venüs çalışma alanında geri harekete başlarken iş yerindeki ilişkiler de gözden geçiriliyor; bir iş arkadaşınla aranızdaki kırgınlığı gidermek için doğru zaman.

Maddi olarak son dördün evresindeki Ay para alanından geçiyor. Ödenmemiş faturaları kapatmak, gereksiz harcamaları ayıklamak ve bütçeni sadeleştirmek bugün seni rahatlatır.

Peki ya aşk? Retrodaki Venüs günlük düzeninle aşk hayatın arasındaki dengeyi sorgulatabilir. İlişkindeysen ortak rutininize küçük bir yenilik eklemek aranızdaki bağı canlandırır. Henüz bir ilişkin yoksa iş ortamından eskiden tanıdığın biri yeniden ilgini çekebilir; hislerini acele etmeden tart.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Ay burcunda azalan evresine girerken bugün kendine dair bir şeyi geride bırakma ihtiyacı hissedebilirsin. İşinde seni yoran bir alışkanlığı, fazla üstlendiğin bir sorumluluğu ya da kimseye söyleyemediğin bir yükü bırakmak için uygun bir gün. Yaratıcılık alanında retroya başlayan Venüs, yarım bıraktığın bir projeyi yeniden ele almanı öneriyor; eski bir fikir bugün yeni bir anlam kazanabilir.

Maddi olarak Mars ile Plüton arasındaki karşıtlık para konusunda bir güç mücadelesine işaret ediyor. Ortak bir hesap, borç ya da miras konusunda sesini yükseltmek yerine belgelerle konuşman seni güçlü kılar.

Gelelim aşka. Venüs romantizm alanında geri harekete başlıyor ve geçmişteki bir aşk hikayesi yeniden aklına gelebilir. İlişkindeysen partnerinle sadece eğlenmek için bir akşam planlamak aranızdaki ciddiyeti biraz hafifletir. Bekar bir Yengeç için eski bir flört geri dönebilir; bu kez gerçekten ne istediğini bilerek hareket et.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, burcundaki Mars bugün Plüton'la tam karşıt açı yapıyor ve bir iş ortağıyla, müşteriyle ya da seni yönlendirmeye çalışan biriyle güç çatışması yaşayabilirsin. Kendini savunmak doğal, ama inat ettikçe sorun büyüyebilir; geri adım atmak zayıflık değil, stratejidir. Ay gizli alanında Yengeç'te ilerlerken enerjini korumak için kalabalıktan uzak durmak ve biraz dinlenmek iyi gelir.

Maddi olarak aile büyüklerine destek ya da evdeki bir onarım için ayırman gereken para seni düşündürebilir. Venüs yuva alanında geri harekete geçtiğinden yenileme ve dekorasyon planlarını birkaç hafta sonraya bırakmak bütçeni korur.

Peki ya aşk? Plüton ilişki alanında Mars'ın karşısında durduğu için partnerinle kıskançlık ya da kontrol konularında sert bir konuşma yaşanabilir. Sakinleştikten sonra konuşmak ikinizin de söylediklerini daha iyi duymasını sağlar. Flört dönemindeysen yoğun bir çekim hissettiğin kişiyle hemen yakınlaşmak yerine onu biraz daha gözlemle.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, iş yerinde görünmeyen bir gerginlik bugün iş yükünü ağırlaştırabilir. Mars perde arkasından çalışma alanındaki Plüton'a karşıt açı yapıyor; birinin işini sessizce sana yıktığını hissedersen bunu dile getirmekten çekinme. Arkadaşlık alanındaki Ay'ın son dördün evresi, artık sana iyi gelmeyen bir iş birliğini ya da grup sorumluluğunu sonlandırmayı düşündürebilir.

Maddi olarak bir kardeşin, komşun ya da yakın çevrenden biriyle aranızdaki küçük bir para meselesi yeniden gündeme gelebilir. Venüs iletişim alanında retroya başladığından eski bir anlaşmanın detaylarını hatırlamak için yazışmalara göz atmak işini kolaylaştırır.

Gelelim aşka. Retrodaki Venüs geçmişten gelen mesajları ve yarım kalmış konuşmaları gündeme getiriyor. İlişkindeysen uzun süredir ertelediğin bir konuyu açık yüreklilikle konuşmak aranızdaki mesafeyi kapatır. Tek başına olan Başaklar için eski bir tanıdıktan gelen bir mesaj kalbini kıpırdatabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, kariyerinde bir dönemi kapatma ve yeni hedefler için alan açma zamanı. Ay kariyer alanında son dördün evresindeyken bitirmen gereken bir raporu teslim etmek ya da artık işine yaramayan bir görevi devretmek sana nefes aldırır. Plüton'un Mars'a karşıt duruşu ekip içinde fikirlerin çatışmasına yol açabilir; herkesin sesini duyurabileceği bir ortam kurarsan gerilim yapıcı bir tartışmaya dönüşür.

Maddi olarak para alanında bugün retroya başlayan Venüs aynı zamanda senin yönetici gezegenin, bu yüzden etkisini doğrudan cüzdanında hissedeceksin. Önümüzdeki haftalarda gelirini, harcamalarını ve kendine verdiğin değeri yeniden gözden geçireceksin; bugün yeni bir kredi ya da büyük bir alışveriş kararı vermek yerine bütçeni sadeleştir.

Peki ya aşk? Plüton romantizm alanında Mars'la karşıt açı yaptığı için tutkulu ama gergin bir gün seni bekliyor. Partnerinle arkadaş çevreniz ya da sosyal planlarınız yüzünden bir anlaşmazlık çıkabilir; ikinizin de ihtiyaçlarını gözeten bir orta yol bul. Kimseye söz vermediysen arkadaş grubunda biriyle yaşanan yoğun bir çekim seni şaşırtabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Venüs bugün burcunda geri harekete başlıyor ve kendini, görünüşünü ve ilişkilerindeki tutumunu sorgulayacağın bir dönem açılıyor. Kariyer alanındaki Mars, ev alanındaki Plüton'la karşıt açı yaptığı için iş ile aile arasında bir güç dengesi kurman gerekebilir; bir yöneticinin talepleri özel hayatına taşmaya başlarsa sınırlarını nazikçe ama kararlılıkla çiz. Yarım kalan bir kursu ya da başvuruyu tamamlamak için de güzel bir gün; Ay eğitim alanında azalan evresinde.

Maddi olarak kendine yaptığın harcamaları yeniden düşünme zamanı. Venüs geri giderken yeni bir kıyafet, estetik bir işlem ya da imaj değişikliği için para harcamayı ertelemek daha akıllıca.

Gelelim aşka. Burcundaki Venüs retrosu, ilişkilerde neyi hak ettiğini yeniden tanımlamanı istiyor. Partnerinle birlikteysen ondan beklediklerini suçlamadan dile getirmek aranızdaki güveni güçlendirir. Bekar bir Akrep olarak geçmişten biri yeniden kapını çalabilir; bu kez kendi değerini unutmadan karar ver.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün fikirlerini savunma isteğin çok yüksek. Mars eğitim ve inanç alanından Plüton'a karşıt açı yaptığı için bir kardeşinle, komşunla ya da yakın çevrendeki biriyle hararetli bir tartışmaya girebilirsin. Haklı olsan bile üslubunu yumuşatmak ilişkini korur. Uzak bir yolculuk, yurt dışı başvurusu ya da eğitim planı üzerinde çalışıyorsan ayrıntıları gözden geçirmek için uygun bir gün.

Maddi olarak Yengeç'teki Ay ortak kaynaklar alanında bir dönemi kapatıyor. Bir borcu bitirmek, ortak bir hesabı düzenlemek ya da sigorta ve vergi gibi işleri sonuçlandırmak içini rahatlatır.

Peki ya aşk? Venüs bugün gizli alanında retroya başlıyor ve geçmişte kalan bir aşk, kimseye anlatmadığın bir özlem ya da gizli bir ilgi yeniden aklını meşgul edebilir. İlişkindeysen partnerinle içindeki kaygıları paylaşmak yükünü hafifletir. Kimseyle görüşmüyorsan eski bir hayranlığın geri dönmesi mümkün; ancak bu duyguyu gerçeğe dökmeden önce biraz zaman tanı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, iş ortaklıklarında ve birebir görüşmelerde bir dönemin sonuna geliyorsun. Ay ilişki alanında son dördün evresine ulaşırken bir müşteriyle, danışmanla ya da iş ortağınla yürüttüğün anlaşmayı gözden geçirmek, işlemeyen maddeleri netleştirmek için uygun bir gün. Venüs arkadaşlık alanında geri harekete başladığı için eski bir meslektaşın ya da uzun süredir görüşmediğin bir tanıdığın iş fırsatıyla kapını çalması sürpriz olmaz.

Maddi olarak Plüton'un para alanından Mars'a karşıt açı yapması doğrudan bütçeni etkiliyor. Kendi kazancın ile ortak borçlar arasında bir çekişme yaşayabilir, birinin senin bütçen üzerinde söz sahibi olmaya çalıştığını hissedebilirsin; sınırlarını net koy.

Gelelim aşka. Partnerinle aranızda biriken bir meseleyi kapatmak için bugün iyi bir fırsat var. Kırgınlıkları bir kenara bırakıp temiz bir sayfa açmak ikinizi de rahatlatır. Aşk hayatın bir süredir durgunsa Venüs retrodayken arkadaş çevrenden eski bir tanıdık seni yeniden fark edebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, biriyle kimin haklı olduğu konusunda bugün sert bir çekişmeye girebilirsin; burcundaki Plüton, Mars'la tam karşıt açı yapıyor. Bu kişi bir iş ortağı, müşteri ya da yakın bir arkadaş olabilir; tartışmayı kazanmaya odaklanmak yerine ortak hedefi hatırlamak işini kolaylaştırır. Venüs kariyer alanında retroya başlarken bir yöneticiyle ilişkini, işindeki itibarını ve mesleki hedeflerini yeniden değerlendirme dönemine giriyorsun.

Maddi olarak yarım kalan iş kalemlerini tamamlamak ve faturalandırmayı bekleyen bir işi sonuçlandırmak gelirine olumlu yansır. Ay günlük çalışma alanında son dördün evresinde olduğu için eksikleri kapatmak kolaylaşıyor.

Peki ya aşk? İlişki alanındaki Mars tutkuyu yükseltirken Plüton'la karşıtlığı güç mücadelesini de beraberinde getiriyor. Partnerinle kontrol, özgürlük ya da kıskançlık konularında gerilim yaşarsan konuyu dinlendirip daha sonra konuşun. İlişkisi olmayan Kovalar için bir davette tanışılan biri güçlü bir merak uyandırabilir; ilk izlenime kapılmadan tanımaya çalış.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, iş yerindeki yoğun tempo bugün seni hem bedenen hem zihnen zorlayabilir. Çalışma alanındaki Mars, gizli alanındaki Plüton'la karşıt açı yapıyor; farkında olmadan çok fazla sorumluluk yüklendiysen bir kısmını devretmekten çekinme. Venüs eğitim ve uzak bağlantılar alanında retroya başlarken yarım bıraktığın bir kursa, sertifikaya ya da yurt dışıyla ilgili bir plana geri dönmek isteyebilirsin.

Maddi olarak yaratıcı bir işten ya da hobiden elde ettiğin gelirle ilgili bir değerlendirme yapmanın tam zamanı. Çocuklar, eğlence ya da hobiler için yaptığın harcamaları sadeleştirmek bütçene nefes aldırır; Yengeç'teki Ay keyif alanında azalıyor.

Gelelim aşka. Ay romantizm alanında son dördün evresindeyken bir aşk hikayesinde bir bölümü kapatma ya da ilişkinde yeni bir sayfa açma ihtiyacı duyabilirsin. İlişkindeysen partnerinle geleceğe dair hayallerinizi yeniden konuşmak, retrodaki Venüs'ün gösterdiği eksikleri tamamlamanıza yardım eder. Yeni biriyle tanışmayı bekliyorsan uzak bir şehirde yaşayan biriyle yeniden temas kurabilirsin.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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Astroloji Editörü
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