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Günlük Burç Yorumuna Göre 2 Ekim Cuma Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 2 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 2 Ekim Cuma günü burçları neler bekliyor?

İşte, 2 Ekim Cuma gününe ait günlük burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bir ekip çalışmasında kimin son sözü söyleyeceği bugün tartışma konusu olabilir. Merkür hem Mars'la hem Plüton'la sert açılar yapıyor; toplantıda sesini yükseltmek yerine önerini rakamlarla desteklemen seni öne çıkarır. Mars ile Neptün arasındaki üçgen ise hayal ettiğin bir projeyi somut bir plana dökmen için ilham veriyor. Gün boyu boşlukta ilerleyen Ay, yeni bir işe imza atmak yerine elindekileri toparlamanı öneriyor.

Maddi olarak kredi ve borç dosyaları yine masada. Venüs geri harekete geçmeden hemen önce durağanlaştığı için yeni bir kredi başvurusunu ya da taksitli büyük bir alımı ertelemek akıllıca.

Gelelim aşka. Romantizm alanındaki Mars tutkunu artırırken Merkür'le kurduğu kare küçük bir alınganlığı büyütebilir. Ay'ın gece saatlerinde Yengeç'e taşınması, evde ve sakin bir ortamda konuşmayı kolaylaştırır. Bekar bir Koç isen hızlı parlayan bir ilgiye kapılmadan önce karşındakini biraz daha tanı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, yöneticinle ya da bir iş ortağınla yürüttüğün görüşmelerde bugün kimin haklı olduğu konusunda bir inatlaşma çıkabilir. Plüton kariyer alanından Merkür'e sert bir açı yapıyor; karşı tarafın baskısına aynı sertlikle cevap vermek yerine şartları yazılı olarak netleştir. Sözleşme imzalamayı, teklif göndermeyi ya da yeni bir işe başlamayı başka bir güne bırak; Ay bugün boşlukta.

Maddi olarak beklediğin bir ödeme gecikebilir. İkizler'deki Ay para alanında kararsız bir hava yaratırken ev için düşündüğün bir harcamayı da bir süre askıya almak seni rahatlatır.

Peki ya aşk? Yönetici gezegenin Venüs retroya başlamak üzere duruyor ve ilişkinde hızını kesme isteği duyabilirsin. Partnerinle geleceğe dair büyük kararları bugün vermek yerine ne hissettiğinizi konuşun. Kalbi boşta olan Boğalar için geçmişten biri yeniden kapıyı çalabilir; eski hikayeyi neden bitirdiğini hatırla.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Ay burcunda olsa da gün boyu boşlukta ilerliyor ve bu, kafanda çok fikir olup hiçbirine tam odaklanamaman demek. Günlük iş düzenini yöneten Merkür, Mars'la kare açı yaptığı için bir iş arkadaşına yazdığın kısa bir mesaj beklemediğin kadar sert algılanabilir. Göndermeden önce cümlelerini bugün iki kez oku. Plüton'un Merkür'le gerilimi ise bir konuyu en ince ayrıntısına kadar araştırman gerektiğini gösteriyor.

Maddi olarak gece Yengeç'e geçecek olan Ay dikkatini para alanına çekiyor. Aylık gelir gider tablonu gözden geçirmek için akşam saatleri uygun.

Gelelim aşka. Venüs çalışma alanında durağanlaştığı için aşk ile günlük sorumluluklar arasında sıkışmış hissedebilirsin. Sevgilinle gün içinde kısa ama tatlı mesajlaşmalar aranızdaki sıcaklığı korur. Yalnızsan kelime oyunlarıyla başlayan bir yazışma seni hiç beklemediğin kadar içine çekebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, kariyerinde yaratıcı bir fikir öne çıkabilir. Neptün'le üçgen kuran Mars iş alanını ilhamla dolduruyor; bir sunumu, tasarımı ya da yeni bir yaklaşımı yöneticilerine göstermekten çekinme. Yalnız Ay bugün boşlukta ve kararlar havada kalabilir, bu yüzden onay beklemek yerine fikrini olgunlaştırmaya odaklan. Günün sonuna doğru Ay burcuna geçtiğinde kendini çok daha güçlü hissedeceksin.

Maddi olarak ani alışveriş isteğine dikkat. Para alanından geçen Mars'ın Merkür'le kare açısı dürtüsel bir harcamayı ya da parayla ilgili kısa bir tartışmayı tetikleyebilir.

Peki ya aşk? Romantizm alanındaki Venüs retroya hazırlanırken eski bir heyecanı yeniden düşünebilirsin. İlişkindeysen partnerinle ilk tanıştığınız günleri konuşmak bağınızı tazeler. Kalbini henüz kimseye açmadıysan geçmişte kalan bir hayranlık yeniden aklına düşebilir; duygusal kararları aceleye getirme.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, burcundaki Mars enerjini yükseltiyor ama Merkür'le yaptığı kare iş ile aile arasında bir gerginlik yaratabilir. Evden gelen bir telefon ya da ailevi bir sorumluluk iş planlarını bozabilir; iki tarafa da net sınırlar koymak bugün şart. Mars ile Neptün arasındaki uyum eğitim, yayın ya da yurt dışıyla ilgili bir işte ilham verici bir fikir getirebilir.

Maddi olarak ev giderleri öne çıkıyor. Kira, aidat ya da mobilya gibi kalemlerde karar vermeden önce bekle; Venüs ev alanında durağanlaşıyor ve büyük bir alım için zamanlama uygun değil.

Gelelim aşka. Plüton ilişki alanında Merkür'le kare açı yaptığı için partnerinle kimin kararlarının geçerli olacağı konusunda bir güç mücadelesi çıkabilir. Kontrolü biraz bırakırsan akşamın keyfi kaçmaz. Tek başına olan Aslanlar için yoğun ve etkileyici biri ilgini çekebilir; ilk izlenime kapılmadan sabırla tanı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, iş yerinde perde arkasında süren bir gerginlik bugün yazışmalara yansıyabilir. Yönetici gezegenin Merkür, Mars'la kare açı yaparken kısa bir mesajın yanlış anlaşılması kolay; önemli konuları yüz yüze konuşmayı tercih et. Plüton'un çalışma alanındaki etkisi iş yükünü yeniden düzenleme ihtiyacını artırıyor. Ay boşlukta olduğu için yeni bir göreve atılmak yerine yarım kalan dosyaları bitirmeye odaklanırsan gün verimli geçer.

Maddi olarak zam ya da prim konuşması için doğru gün değil. Kariyer alanındaki Ay kararsız, Neptün ise ortak paralarla ilgili belirsizlikleri artırıyor; önce rakamları netleştir.

Peki ya aşk? Venüs iletişim alanında yavaşlarken sevgilinle yazışmaların tonu önem kazanıyor. Duygularını iğneleyici esprilerle değil, açık cümlelerle ifade edersen yakınlık artar. Kimseyle birlikte değilsen Ay'ın gece arkadaşlık alanına geçmesiyle bir buluşmada tanışacağın biri seni gülümsetebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, ekip içinde enerjik bir hava var; Mars arkadaşlık ve ekip alanında ilerlerken ortak bir hedef için insanları harekete geçirebilirsin. Ancak Merkür ile Mars arasındaki kare yüzünden toplantıda fikirler bugün çabuk alevlenebilir, arabulucu tarafını kullan. Yeni bir projeye başlamak yerine hazırlık yapmak daha verimli, çünkü Ay gün boyu boşlukta. Gece yarısına yaklaşırken Ay kariyer alanına adım atıyor ve önündeki hedefler netleşiyor.

Maddi olarak yönetici gezegenin Venüs para alanında duruyor ve geri harekete hazırlanıyor. Gelir ve giderlerini baştan sona gözden geçirmek, bir alacağı hatırlatmak ya da bir aboneliği sonlandırmak için uygun bir gün; yeni bir yatırım içinse bekle.

Gelelim aşka. Neptün ilişki alanında Mars'tan destek aldığı için partnerine karşı romantik ve idealist hissedebilirsin. Bu duyguyu küçük bir sürprizle göstermek aranızı ısıtır. Henüz bir ilişkin yoksa bir arkadaşının davetinde tanışacağın biri hayallerini süsleyebilir; yine de gerçekçi kal.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, burcundaki Merkür kariyer alanındaki Mars'la kare açı yapıyor ve bir yöneticiyle ya da otorite figürüyle fikir ayrılığına düşebilirsin. Haklı olduğunu düşünsen bile üslubunu yumuşatman seni daha güçlü gösterecek. Plüton'la gerilen Merkür bir meseleyi köküne kadar araştırma isteğini artırıyor; bu azmi bir raporu ya da analizi tamamlamak için kullan. Boşluktaki Ay yüzünden yeni bir iş teklifine hemen evet deme.

Maddi olarak ortak kaynaklar konusunda işler durgun. İkizler'deki Ay bu alanda kararsız bir hava yaratıyor; bir kredi ya da ortak hesap kararını bugün vermek yerine bilgi toplamaya odaklan.

Peki ya aşk? Venüs burcunda durağanlaşıyor ve retroya hazırlanıyor. İlişkinde neye gerçekten ihtiyaç duyduğunu sorgulayabilirsin; bu düşünceleri partnerinle sakin bir dille paylaşmak aranızdaki güveni güçlendirir. Yalnız bir Akrep isen gece saatlerinde uzak bir şehirden gelen bir mesaj yüzünü güldürebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, yaratıcı fikirlerin bugün iş hayatında karşılık bulabilir. Eğitim, yayıncılık ya da uzak bağlantılarla yürüttüğün işlere Mars'ın Neptün'le kurduğu uyum ilham katıyor. Öte yandan iletişim alanındaki Plüton Merkür'le gerilim içinde; bir kardeşinle ya da yakın bir çalışma arkadaşınla yapacağın konuşmada inatlaşma çıkabilir. Ortaklarınla yeni bir anlaşmaya varmak ise zor görünüyor; Ay'ın boşlukta olması kararları erteletiyor.

Maddi olarak hesap özetine dikkatle bak. Venüs gizli alanında duruyor; unuttuğun bir ödeme ya da sessizce yaptığın bir harcama gün yüzüne çıkabilir. Ay'ın geç saatlerde ortak paralar alanına geçmesiyle bir borç konusu da gündeme gelebilir.

Gelelim aşka. İkizler'deki Ay ilişki alanında ama boşlukta ilerliyor; partnerinle konuşmalarınız bir sonuca bağlanmayabilir. Bunu sorun etmek yerine sadece birlikte vakit geçirmenin keyfini çıkar. Bekarsan kimseye söylemediğin gizli bir hoşlantı aklını meşgul edebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, ekip içinde kaynakların nasıl paylaşılacağı konusunda bugün görüş ayrılığı çıkabilir. Arkadaşlık ve ekip alanındaki Merkür, Mars'la kare açı yapıyor; bütçe, yetki ya da iş bölümü konuşulurken sakin kalman seni daha güçlü kılar. Ay çalışma alanında boşlukta ilerlediği için rutin işlerini halletmek verimli olur ama yeni bir sorumluluk üstlenmek için doğru gün değil.

Maddi olarak para alanındaki Plüton, Merkür'le gerildiği için birisi seni finansal bir karara zorlayabilir. Vergi, kredi ya da borç konularında baskı altında imza atma; önce danış.

Peki ya aşk? Gece Ay ilişki alanına, Yengeç'e geçiyor ve partnerine olan ihtiyacın artıyor. Günün yorgunluğunu atarken ona sarılmak ya da birlikte sessiz bir akşam geçirmek iyi gelir. Kalbin boşsa arkadaş çevrende biri Venüs'ün etkisiyle dikkatini çekebilir; ama acele etme, bu ilginin olgunlaşması zaman alacak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bir yöneticiyle ya da kurumla bugün güç mücadelesine girebilirsin; burcundaki Plüton kariyer alanındaki Merkür'le kare açı yapıyor. Fikirlerini savunurken karşı tarafı köşeye sıkıştırmamak uzun vadede işine yarar. Mars ise ilişki alanında Merkür'le gerildiği için bir iş ortağıyla da sert bir tartışma yaşanabilir. Yeni bir başvuru ya da teklif için acele etme, çünkü boşluktaki Ay sonuçları belirsizleştiriyor.

Maddi olarak İkizler'deki Ay eğlence alanından geçerken hobi ve eğlence harcamaları artabilir. Venüs kariyer alanında durağanlaşırken zam ya da ücret konusunu açmak için doğru zaman değil; önce performansını kanıtlayacak somut veriler topla.

Gelelim aşka. İlişki alanındaki Mars tutkuyu artırırken sabrı azaltıyor; partnerinle küçük bir konu yüzünden atışabilirsin. Tartışmayı büyütmek yerine birlikte yürüyüşe çıkmak gerginliği dağıtır. Kimseye bağlı değilsen karizmatik ve güçlü bir kişilik seni etkileyebilir; kendi özgürlüğünden ödün verme.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, iş yerinde bugün enerjin yüksek; Mars çalışma alanında ilerlerken Neptün'le kurduğu üçgen sezgilerini işine yansıtmanı sağlıyor. Yalnız eğitim, yayın ya da resmi işlemlerle ilgili bir konuda Merkür'ün Mars'la karesi iş arkadaşlarınla prosedür tartışmasına yol açabilir. Ay ev alanında boşlukta ilerlediği için evden çalışıyorsan dikkatin kolay dağılabilir; kısa hedefler koy.

Maddi olarak yaratıcı ya da yardım odaklı bir işten gelir fırsatı doğabilir. Para alanındaki Neptün'e Mars'tan destek geliyor, ama Ay boşlukta olduğu için büyük bir alışverişi başka bir güne bırak.

Peki ya aşk? Romantizm alanın gece saatlerinde canlanıyor, çünkü Ay Yengeç'e geçiyor. Sevgilinle geç saatte yapacağınız samimi bir sohbet günün tüm yorgunluğunu alır. Şu an birlikte olduğun biri yoksa gece yarısına doğru gelen bir mesaj heyecan yaratabilir; Venüs retroya hazırlandığı için duygularını idealize etmemeye özen göster.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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