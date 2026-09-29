Günlük Burç Yorumuna Göre 30 Eylül Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, iş yerinde başkasının sorumluluğundaki bir dosya bugün masana gelebilir. Merkür'ün Akrep'e geçişi, yüzeyde düzgün görünen bir raporun ya da planın arkasındaki eksikleri görmeni kolaylaştırıyor; sorduğun sorular can sıkıcı bulunsa bile sonunda haklı çıkacaksın. Gün kararırken Ay İkizler'e ilerleyecek ve yakın çevrenden gelen telefonlar ile mesajlar çoğalacak. Kısa ve net cevaplar vererek işini aksatmadan ilerleyebilirsin.

Maddi olarak ortak hesaplar, kredi kartı ekstreleri ve bekleyen borçlar gündemine giriyor. Önüne gelen bir teklifi kabul etmeden önce ayrıntılarını tek tek okumak seni olası bir kayıptan korur.

Peki ya aşk? Gerçekten neler hissettiğinizi partnerinle açıkça konuşmak için doğru bir gün; yüzeysel sohbetleri geride bırak. Bekarsan bir arkadaş buluşmasında tanışacağın meraklı ve konuşkan biri dikkatini çekebilir, onu acele etmeden tanımaya çalış.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…