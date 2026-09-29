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Günlük Burç Yorumuna Göre 30 Eylül Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 30 Eylül Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 30 Eylül Çarşamba günü burçları neler bekliyor?

İşte, 30 Eylül Çarşamba gününe ait günlük burç yorumları

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Koç

Koç

Sevgili Koç, iş yerinde başkasının sorumluluğundaki bir dosya bugün masana gelebilir. Merkür'ün Akrep'e geçişi, yüzeyde düzgün görünen bir raporun ya da planın arkasındaki eksikleri görmeni kolaylaştırıyor; sorduğun sorular can sıkıcı bulunsa bile sonunda haklı çıkacaksın. Gün kararırken Ay İkizler'e ilerleyecek ve yakın çevrenden gelen telefonlar ile mesajlar çoğalacak. Kısa ve net cevaplar vererek işini aksatmadan ilerleyebilirsin.

Maddi olarak ortak hesaplar, kredi kartı ekstreleri ve bekleyen borçlar gündemine giriyor. Önüne gelen bir teklifi kabul etmeden önce ayrıntılarını tek tek okumak seni olası bir kayıptan korur.

Peki ya aşk? Gerçekten neler hissettiğinizi partnerinle açıkça konuşmak için doğru bir gün; yüzeysel sohbetleri geride bırak. Bekarsan bir arkadaş buluşmasında tanışacağın meraklı ve konuşkan biri dikkatini çekebilir, onu acele etmeden tanımaya çalış.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Boğa

Boğa

Sevgili Boğa, bir iş ortağın ya da önemli bir müşterin bugün sana beklediğinden daha net sorular yöneltebilir. Merkür Akrep'e geçerken ortaklık alanını hareketlendiriyor; masadaki anlaşmanın her maddesini açıkça konuşmak, ileride çıkabilecek yanlış anlamaları şimdiden ortadan kaldırır. İmza aşamasındaki bir işte acele etmemek uzun soluklu bir iş birliğinin temelini sağlamlaştırır. Sözlerini tartarak kullanman karşı tarafta güven uyandıracak.

Maddi olarak Ay'ın günün ikinci yarısında İkizler'e, yani para alanına geçmesi gelir ve giderlerine odaklanmanı sağlıyor. Aklına ek bir kazanç fikri düşebilir; harekete geçmeden önce bir sözleşmeyi ya da hesabı ikinci kez gözden geçir.

Gelelim aşka. İlişkindeysen sakin ama derin bir sohbet aranızdaki güveni pekiştirecek. Yalnızsan günün ilk yarısındaki temkinli tavrını akşam biraz gevşetmek, yeni bir tanışıklığın kapısını aralayabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

İkizler

İkizler

Sevgili İkizler, yönetici gezegenin Merkür bugün Akrep'e geçiyor ve günlük iş düzenine derin bir bakış getiriyor. Yarım bıraktığın bir projeyi ya da sürekli ertelediğin bir görevi bu kez kökünden ele almak için güçlü bir gün. İş arkadaşlarının söylemediklerini sezebilirsin; tahmin yürütmek yerine doğrudan sormak daha sağlıklı olur. Ay burcuna geçtiğinde enerjin belirgin şekilde yükselecek.

Maddi olarak iş yerindeki bir masraf, fazla mesai ya da ek ödeme konusu netleşebilir. Harcamalarını bir tabloya dökmek, ay sonuna kadar nereye ne kadar ayırman gerektiğini gösterir.

Peki ya aşk? Akşam kuracağınız sohbet, gün boyu biriktirdiklerini partnerinle paylaşmanı sağlayacak. Kalbin boştaysa katılacağın bir ortamda ilgini çeken biriyle beklenmedik derecede akıcı bir konuşma yakalayabilirsin.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Yengeç

Yengeç

Sevgili Yengeç, yaratıcı bir işte ya da çocuklarla ilgili bir konuda bugün sezgilerin çok güçlü çalışıyor. Merkür'ün Akrep'e geçişi içinden geçenleri söze dökmeni kolaylaştırıyor; ailende uzun süredir konuşulmayan bir meseleyi açmak zor başlasa da rahatlatıcı bir sonuca ulaşabilir. Ay'ın gizli alanına, yani İkizler'e girişiyle birlikte günün sonunda kalabalıktan çekilip kendine zaman ayırmak isteyeceksin.

Maddi olarak hobilerine, eğlenceye ya da çocuklara yaptığın harcamalar gözünden kaçmıyor. Sık tekrar eden küçük masrafları not etmek, bütçendeki bir boşluğu kapatmanı sağlar. Sevdiklerinle yapacağın ücretsiz bir etkinlik de keyfini kaçırmadan tasarruf etmene yardım eder.

Gelelim aşka. İlişkindeysen yapacağın içten bir konuşma aranızdaki bağı güçlendirecek. Bekar bir Yengeç olarak duygularını saklamak yerine açıkça ifade edersen, karşındakinin de aynı şekilde açıldığını göreceksin.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Aslan

Aslan

Sevgili Aslan, sahnede olmayı sevsen de bugün perde arkasında yapacağın sessiz bir araştırma sana daha çok kazandıracak. Merkür Akrep'e geçerken ev ve aile alanını hareketlendiriyor; evden yürüttüğün bir işin ya da ailevi bir planın ayrıntılarını gözden geçirmek için uygun bir zaman. Ay İkizler'deki yolculuğuna başladığında arkadaş çevrenden gelen bir davet ya da ekip çalışması gündemine girecek.

Maddi olarak kira, aidat ve ev alışverişi gibi sabit giderler öne çıkıyor. Büyük bir eşya almadan önce birkaç yerden fiyat alman bütçeni korur.

Peki ya aşk? Gösterişten uzak, sade ama içten bir jest ilişkinde büyük karşılık bulacak. Flört dönemindeysen dikkat çekmeye çalışmak yerine karşındakini dinlemeye odaklan; bu samimiyet onu çok daha fazla etkileyecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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Başak

Başak

Sevgili Başak, yönetici gezegenin Merkür bugün Akrep'e geçerek iletişim alanını hareketlendiriyor ve zaten güçlü olan detaycılığını bir üst seviyeye taşıyor. Bir e-postada, sunumda ya da raporda gözden kaçan bir ayrıntıyı fark edip düzeltmen uzun vadede işine yarayacak. Günün ilerleyen saatlerinde Ay'ın kariyer alanına, yani İkizler'e geçmesi, yöneticilerinin dikkatini senin çalışmalarına çekebilir.

Maddi olarak kardeşinle, komşunla ya da yakın çevrenden biriyle aranızdaki küçük bir hesap netleşebilir. Sözlü olarak anlaştığın bir konuyu kayda geçirmek ileride çıkabilecek tartışmayı önler. Küçük tutarlar olsa bile hesapları temiz tutmak ilişkilerini korur.

Gelelim aşka. Ayrıntılı ama samimi bir konuşma partnerinle aranızdaki anlayışı derinleştirecek. Yalnız bir Başak olarak eleştirel bakışını bir kenara bırakıp karşındakini olduğu gibi dinlersen, beklenmedik bir yakınlaşma yaşayabilirsin.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Terazi

Terazi

Sevgili Terazi, burcunu ziyaret eden Güneş sayesinde bugün kendini ifade etmek her zamankinden kolay. Merkür'ün burç değiştirip Akrep'e ilerlemesi ise sözlerini değerini bilen bir tonla kullanmanı sağlıyor; bir iş görüşmesinde ya da pazarlıkta emeğinin karşılığını açıkça istemekten çekinme. Ay'ın İkizler'e girişiyle birlikte bir eğitim, yayın ya da uzak bir yerle bağlantılı bir fırsat gündemine gelebilir.

Maddi olarak Merkür doğrudan para alanında ilerliyor. Gelirini artırmak için yeni bir yol ararken rakamları yüzeysel değil, derinlemesine incelemen seni doğru karara götürür. Emeğinin değerini bilmek bu dönemde kazancını doğrudan etkileyecek.

Peki ya aşk? Yüzeysel uzlaşmalar yerine gerçek duygularınıza inen bir konuşma ilişkini tazeleyebilir. Kimseye bağlı değilsen ilk bakışta sıradan görünen birinin aslında derin bir sohbet ortağı olduğunu keşfedebilirsin.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Akrep

Akrep

Sevgili Akrep, Merkür bugün burcuna geçiyor ve zihnin yılın en keskin dönemlerinden birine giriyor. Söylediğin sözler her zamankinden fazla ağırlık taşıyacak; bir toplantıda fikrini savunmak, bir başvuru yazmak ya da uzun süredir ertelediğin bir konuşmayı yapmak için güçlü bir gün. Güneş batarken Ay İkizler'e ilerleyecek ve başkalarının kaynakları ile ortak işler gündemine girecek.

Maddi olarak ortak bir hesap, vergi ya da sigorta işlemi dikkatini isteyebilir. Belgeleri eksiksiz toplamak ve rakamları kendin kontrol etmek sürprizlerin önüne geçer. Borç verme talebiyle karşılaşırsan şartları önceden konuşmak huzurunu korur.

Gelelim aşka. Söyleyeceğin birkaç kelime ilişkinde beklediğinden daha büyük bir etki yaratacak. Bekar bir Akrep için gizemini korurken bile karşındakini derinden etkileyen bir sohbet mümkün; kalbini açmak için acele etme.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Yay

Yay

Sevgili Yay, genelde pek çok konuyla aynı anda ilgilenirsin, ama bugün Akrep'e geçen Merkür seni tek bir meseleye odaklanıp sessizce çalışmaya yönlendiriyor. Perde arkasında yürüttüğün bir araştırma ya da kimseyle paylaşmadığın bir plan bugün netlik kazanabilir. İkizler'e ilerleyen Ay ortaklık alanını canlandırdığında bir iş ortağı ya da müşteri seninle görüşmek isteyebilir.

Maddi olarak gözden kaçan bir abonelik ya da küçük ama düzenli bir ödeme dikkatini çekebilir. Banka hareketlerine göz atmak gereksiz bir gideri kapatmanı sağlar. Bu sayede kazandığın tutarı bir birikim hesabına aktarabilirsin.

Peki ya aşk? Derin bir sohbet partnerinle aranızdaki bağı beklediğinden daha fazla güçlendirecek. Bekarsan tanışacağın biriyle yüzeysel başlayan bir konuşmanın ardında beklenmedik bir derinlik keşfedebilirsin.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Oğlak

Oğlak

Sevgili Oğlak, bugün Akrep'e geçen Merkür arkadaşlık ve ekip alanını hareketlendiriyor. Bir meslek grubunda, dernekte ya da ekip toplantısında söyleyeceğin birkaç net cümle, kariyerinle ilgili bir stratejiyi başkalarına kabul ettirmeni kolaylaştırır. Aceleye getirmeden attığın adım ileride seni haklı çıkaracak. Gün sona ererken Ay'ın İkizler'e geçişi günlük iş yükünü artırabilir; yapılacakları öncelik sırasına koymak seni rahatlatır.

Maddi olarak arkadaşlarınla yapılan ortak bir harcama ya da bir topluluğa verdiğin destek gündeme gelebilir. Katkını baştan netleştirmek sonradan yaşanabilecek kırgınlığı önler.

Gelelim aşka. Kısa ama dolu dolu bir zaman ayırman ilişkinde büyük bir fark yaratacak. Bekar bir Oğlak olarak ciddiyetinin ardındaki meraklı yanını biraz açığa çıkarırsan karşındakini şaşırtabilirsin. Ortak bir hobi etrafında tanışacağın biriyle sohbet kolayca ilerleyebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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Kova

Kova

Sevgili Kova, Merkür bugün Akrep'e geçerek kariyer alanını hareketlendiriyor ve yöneticilerinle yapacağın konuşmalara ciddi bir ton getiriyor. Aklındaki yenilikçi bir fikri yüzeysel bir öneri olarak değil, araştırılmış ve hesaplanmış bir planla sunarsan dikkat çekersin. Toplantılarda verilerle konuşmak otoriteni güçlendirecek. Ay'ın İkizler'e adım atmasıyla yaratıcılığın canlanacak; iş dışı bir hobiye zaman ayırmak zihnini tazeler.

Maddi olarak alışılmadık bir gelir fikri gündemine girebilir. Bu fikri hayata geçirmeden önce maliyetleri kalem kalem çıkarmak riskini azaltır. Küçük bir denemeyle başlamak, büyük bir risk almadan fikrinin tutup tutmadığını görmeni sağlar.

Peki ya aşk? Sıra dışı ama derin bir sohbet ilişkini tazeleyecek. İlişkin yoksa akşam katılacağın bir etkinlikte farklı bir bakış açısına sahip biriyle beklenmedik bir uyum yakalayabilirsin.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Balık

Balık

Sevgili Balık, Merkür'ün bugün Akrep'e geçişi eğitim ve uzak bağlantılar alanını canlandırıyor. Sezgilerinin gösterdiği bir konuyu somut bir araştırmaya dönüştürmek, bir kursa kaydolmak ya da yurt dışındaki bir bağlantıyla yazışmak için uygun bir gün. Merak ettiğin bir konuda bir uzmana danışmak ufkunu genişletir. Günün son bölümünde Ay İkizler'e geçip ev alanına girerken içe dönüklüğün yerini aile üyeleriyle paylaşma isteğine bırakacak.

Maddi olarak bir eğitim ücreti, seyahat masrafı ya da ev için yapılacak bir harcama gündemde. Taksitlendirme seçeneklerini karşılaştırmak bütçeni rahatlatır.

Gelelim aşka. Partnerine açacağın küçük bir sır aranızdaki yakınlığı derinleştirecek. Bekarsan sezgisel olarak yakınlık duyduğun birine birkaç doğrudan soru sormak, bu hissin gerçek olup olmadığını anlamanı sağlar.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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