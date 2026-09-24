Günlük Burç Yorumuna Göre 25 Eylül Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Boğa, iş hayatında dünden farklı olarak bugün daha net bir bakış açısı yakalayabilirsin; Ay'ın Balık'taki yolculuğunun devam etmesi bu berraklığın kaynağı. Alışık olduğun pratik yaklaşımın geri dönmesi bugün seni rahatlatacak.

Maddi olarak bugün bir bütçe planını gözden geçirmen, dün ertelediğin bir kararı netleştirmene yardımcı olacak.

Gelelim aşka. İlişkisi olan Boğalar, bugün ilişkisinde dünden kalan yumuşak havayı sürdürebilir; bu istikrar aranızdaki bağı güçlendirecek. Bekar Boğalar ise dün tanıdığı birine duyduğu ilginin gerçek mi yoksa geçici mi olduğunu bugün sorgulayabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…