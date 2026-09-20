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Günlük Burç Yorumuna Göre 21 Eylül Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 21 Eylül Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 21 Eylül Pazartesi günü burçları neler bekliyor?

İşte, 21 Eylül Pazartesi gününe ait günlük burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün öğleden önce bitirmen gereken bir işe odaklanman avantajına dönüşüyor; Ay'ın Oğlak'tan çıkıp Kova'ya geçmesiyle günün ikinci yarısında beklemediğin bir destek kapını çalabilir ve kalan işleri senin için kolaylaştırabilir.

Maddi olarak bugün cebine giren küçük bir meblağı nereye harcayacağına karar verirken acele etmemen işine yarayacak; günün ilerleyen saatlerinde bir arkadaşından gelecek pratik bir bilgi, bu kararı vermeni kolaylaştırabilir.

Peki ya aşk? İlişkisi olan Koçlar, gün içinde partneriyle arasında oluşan ufak bir mesafeyi günün ilerleyen saatlerinde rahatça kapatabilir; birbirinize ayıracağınız birkaç dakika bile yeterli olacak. Bekar Koçlar ise gündüz fark etmediği biriyle beklenmedik bir sohbete girebilir, ilk cümleler sıradan gelse de ilginin hızla arttığını hissedebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün alıştığın yöntemle rahatça ilerlersin; Ay'ın Oğlak'tan Kova'ya geçmesiyle birlikte biri sana hiç düşünmediğin bir öneri getirebilir, bu öneriyi hemen reddetmek yerine üzerinde biraz düşünmen sana fayda sağlayacak.

Maddi olarak bir anlaşmanın şartlarını bugün dikkatle gözden geçirmen gerekebilir; günün ilerleyen saatlerinde karşına çıkacak sıra dışı bir teklifi hemen kabul etmeden önce bir süre düşünmen, seni olası bir hayal kırıklığından koruyacak.

Gelelim aşka. İlişkisi olan Boğalar bugün partnerinden gelen alışılmadık bir öneriyi ilk anda tedirginlikle karşılasa da, bu seferlik esnek davranmak ilişkiye taze bir soluk getirecek. Bekar Boğalar ise kendi tarzının tam zıddı biriyle karşılaşabilir; bu farklılık ilk bakışta yadırgatıcı gelse de zamanla merak uyandırabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, gündüz durgun geçen bir konu, Ay'ın Kova'ya geçişiyle birlikte akşama doğru birden hareketlenip hız kazanabilir; bu ani canlanma tam senin dalga boyunda olduğu için değerlendirmesi kolay olacak.

Maddi olarak uzun süredir ertelediğin bir kararı bugün vermen kolaylaşabilir; Ay'ın burç değiştirmesiyle gelen tazelik kafanı netleştirecek ve gündüz karmaşık görünen bir tablo günün ilerleyen saatlerinde çok daha anlaşılır hâle gelecek.

Peki ya aşk? İlişkisi olan İkizler, günlerdir konuşulup hayata geçirilemeyen bir planı bugün birlikte gerçekleştirebilir; bu ani gelişme ikinizi de heyecanlandıracak. Bekar İkizler ise kendisi kadar meraklı ve konuşkan biriyle tanışıp saatlerce süren bir sohbete dalabilir, zamanın nasıl geçtiğini anlamayabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Ay'ın Oğlak'tan Kova'ya geçmesiyle birlikte karşına çıkabilecek sıra dışı bir teklife hemen cevap vermek zorunda değilsin; gündüzün güvenli temposunu koruyup kararını bir süre erteleyebilirsin.

Maddi olarak bir harcamayı ailenle mi yoksa kendi başına mı yapacağına bugün karar vermen gerekebilir; günün ilerleyen saatlerinde ortaya çıkacak farklı bir seçenek seni biraz tereddütte bıraksa da, ihtiyaçlarını sıraya koyman doğru kararı bulmana yardımcı olacak.

Gelelim aşka. İlişkisi olan Yengeçler, ev ya da aile ile ilgili bir konuda partneriyle farklı şeyler istediğini fark edebilir; bu farkı hemen çözmeye çalışmak yerine birbirini dinlemek, günün sonunda konuyu kendiliğinden yumuşatacak. Bekar Yengeçler ise alışık olmadığı doğrudan bir tavırla karşılaşabilir, bu netlik ilk anda ürkütücü gelse de zamanla güven verici bulunabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bir iş arkadaşın bugün senden tamamen farklı bir yöntemle ortaya çıkabilir; Ay'ın tam karşı burcun Kova'ya geçmesi bu karşıtlığın kaynağı, ikinizin yolunu birleştirmek bugün en akıllıca seçim olacak.

Maddi olarak statü için değil gerçekten ihtiyacın olduğu için harcama yapman bugün seni rahatlatacak; biri farklı bir yöntem önerse de kendi tarzından tamamen vazgeçmene gerek yok, ikisini harmanlamak sana daha iyi sonuç verecek.

Peki ya aşk? İlişkisi olan Aslanlar, partnerinin bugün büyük bir jestten çok sessiz ve sade bir ilgi beklediğini fark edebilir; bu senin doğana biraz ters gelse de, gösterişten uzak bir davranış beklediğinden daha çok karşılık bulacak. Bekar Aslanlar ise sessiz, gösterişsiz biriyle beklenmedik şekilde ilgilenebilir; alışıldık çekicilik oyunlarının işe yaramadığı bu karşılaşma seni daha gerçek bir tavra yöneltebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, aklına düşecek sıra dışı bir fikri hemen elemek yerine küçük bir kenara not etmen yeterli; Ay'ın Kova'ya geçişiyle gelen bu fikir ilk bakışta tuhaf görünse de ileride değerli çıkabilir.

Maddi olarak bir harcamanın gerçek maliyetini bugün net bir şekilde görebilirsin; aklına gelecek sıra dışı bir fikri hemen elemek yerine bir kenara not etmen, ileride işine yarayabilecek bir kapı açık bırakacak.

Gelelim aşka. İlişkisi olan Başaklar, partnerinin planlı olmayan doğaçlama bir şey yapmak istediğini fark edebilir; bu ilk anda tedirgin etse de kontrolü biraz bırakmak ilişkiye iyi gelecek. Bekar Başaklar ise planlarının hiç dahil etmediği bir ortamda biriyle karşılaşabilir; düzenli hayatının dışına çıkan bu an hem şaşırtıp hem meraklandırabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün zorlandığın bir karar Ay'ın Kova'ya geçmesiyle şaşırtıcı bir netlikle çözülebilir; bu geçiş seninle gerçekten uyumlu bir hava getiriyor.

Maddi olarak ortak bir kararla kendi tercihin arasında bugün denge kurman gerekebilir; günün ilerleyen saatlerinde gelecek yeni bir seçenek kafandaki soru işaretlerini netleştirebilir, karar vermekten kaçınmak yerine bir tarafı seçmen seni rahatlatacak.

Peki ya aşk? İlişkisi olan Teraziler, alışılmış rutinin dışına çıkıp ikisinin de daha önce denemediği bir şey yapma fırsatı bulabilir; bu özgürlük hissi ilişkiye taze bir enerji katacak. Bekar Teraziler ise kendi kalıplarının dışında düşünen biriyle karşılaşabilir; farklı bakış açısı ilk anda şaşırtsa da sohbeti sürdürmek isteyebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, içine kapanık geçen bir günün ardından biri senden alışık olmadığın bir açıklık isteyebilir; Ay'ın Kova'ya geçmesiyle gelen bu değişim, ne kadarını paylaşacağına kendin karar vermeni gerektiriyor.

Maddi olarak ortak bir kaynakla ilgili bugün sabırlı davranman ödüllendiriliyor; karşına çıkacak beklenmedik bir teklifi hemen kabul etmek zorunda değilsin, bu bilgiyi bir süre kendine saklaman avantajını koruyacak.

Gelelim aşka. İlişkisi olan Akrepler, partnerinin bugün her zamankinden fazla açıklık beklediğini hissedebilir; içini tamamen dökmek zorunda değilsin, küçük bir adım bile aranızdaki mesafeyi azaltmaya yetecek. Bekar Akrepler ise her şeyi dolaysızca söyleyen biriyle karşılaşabilir; bu açıklık ilk anda yabancı gelse de samimiyeti takdir edilebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, askıda kalan bir konu, Ay'ın Kova'ya geçmesiyle birlikte şaşırtıcı bir kolaylıkla ilerleyebilir; bu rahatlık tam senin tarzına uygun düşüyor.

Maddi olarak büyük bir plan yapmak yerine bugün küçük ama gerçekçi bir adım atman daha akıllıca; bu adımı destekleyecek şaşırtıcı bir kolaylık karşına çıkabilir, fırsatı değerlendirip harekete geçmen işine yarayacak.

Peki ya aşk? İlişkisi olan Yaylar, önceden planlanmamış bir fikrin partneriyle arasında keyifli bir sürprize dönüştüğünü görebilir; bu ani değişikliğe direnmeden akışına bırakmak günü daha eğlenceli kılacak. Bekar Yaylar ise kendisi kadar özgür ruhlu biriyle plansız bir ortamda tanışabilir; hiç zorlanmadan akan bu sohbet rahatlatıcı olacak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Ay bugün hâlâ kendi burcunda olduğu için günün ilk yarısı senin gücünün zirvesinde geçiyor; Kova'ya geçtiğinde biraz daha esnek bir tempoya geçmen gerekebilir.

Maddi olarak disiplinli yapın bugün öğleye kadar en yüksek seviyede; bu disiplin uzun süredir biriktirdiğin bir hedefe seni yaklaştırıyor, küçük bir plan değişikliği yapman gerekse de bu seni zorlamayacak.

Gelelim aşka. İlişkisi olan Oğlaklar, partnerinin küçük, alışılmadık bir isteğine uyum sağlamak zorunda kalabilir; bu esneklik ilişkiye iyi gelecek. Bekar Oğlaklar ise gündüzden biraz daha rahat bir hâlini kendinde bulabilir; bu rahatlık tanıştığı kişide de fark edilip beklenmedik bir yakınlaşmaya dönüşebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Ay'ın kendi burcuna geçmesi bugün seni güçlendiriyor; gün içinde beklediğin bir gelişme tam bu geçişin ardından netleşebilir.

Maddi olarak uzun süredir beklediğin bir gelişme bugün netleşebilir; sabırlı bekleyişinin karşılığını almak için doğru zaman yaklaşıyor, elindeki planı şimdiden gözden geçirmen akıllıca olacak.

Peki ya aşk? İlişkisi olan Kovalar, kendin gibi davranmanın partnerinle aranı her zamankinden rahatlattığını fark edebilir; bu doğallık ilişkine iyi gelecek. Bekar Kovalar ise kendine güveninin zirvesinde olabilir; bu güç, çaba göstermeden karşındaki kişinin dikkatini çekmene yetebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, gündüz gerçekçi bir tempoda ilerlerken Ay'ın Kova'ya geçmesi hayal gücünü biraz daha özgür bırakmana izin verebilir; fikirlerin günün ikinci yarısında daha rahat akacak.

Maddi olarak gerçekçi bir bütçe yapman bugün hayalperest yaklaşımından çok daha işe yarayacak; aklına gelecek alışılmadık bir fikri hemen uygulamaya kalkmadan önce bir kenara not etmen, ileride değerli olabilir.

Gelelim aşka. İlişkisi olan Balıklar, günün ilk yarısında taşıdığı küçük bir endişenin akşama doğru kendiliğinden hafiflediğini fark edebilir; bu rahatlama partneriyle aralarındaki sohbeti de akıcı kılacak. Bekar Balıklar ise hayalindeki profile uymayan ama beklenmedik şekilde ilgisini çeken biriyle karşılaşabilir; beklentisini bir kenara bırakıp bu kişiyi olduğu gibi tanımaya çalışması şaşırtıcı bir bağ kurdurabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
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