Günlük Burç Yorumuna Göre 21 Eylül Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün öğleden önce bitirmen gereken bir işe odaklanman avantajına dönüşüyor; Ay'ın Oğlak'tan çıkıp Kova'ya geçmesiyle günün ikinci yarısında beklemediğin bir destek kapını çalabilir ve kalan işleri senin için kolaylaştırabilir.

Maddi olarak bugün cebine giren küçük bir meblağı nereye harcayacağına karar verirken acele etmemen işine yarayacak; günün ilerleyen saatlerinde bir arkadaşından gelecek pratik bir bilgi, bu kararı vermeni kolaylaştırabilir.

Peki ya aşk? İlişkisi olan Koçlar, gün içinde partneriyle arasında oluşan ufak bir mesafeyi günün ilerleyen saatlerinde rahatça kapatabilir; birbirinize ayıracağınız birkaç dakika bile yeterli olacak. Bekar Koçlar ise gündüz fark etmediği biriyle beklenmedik bir sohbete girebilir, ilk cümleler sıradan gelse de ilginin hızla arttığını hissedebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…