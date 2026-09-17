Günlük Burç Yorumuna Göre 18 Eylül Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün retro Chiron'un yeniden kendi burcunuza dönmesi, özgüveninizle ilgili eski bir konuyu tekrar gündeme getirebilir; belki de geçmişte cesaret edemediğiniz bir adımı bugün yeniden düşünmeye başlıyorsunuz. Öğleden sonra Merkür'ün Satürn'e karşıt açı yapması, iş yerinde ciddi, belki de ağır bir konuşmayı zorunlu kılabilir; bu konuşmadan kaçmak yerine yüzleşmeniz uzun vadede sizi rahatlatacak.

Bütçenizle ilgili bugün ertelemeden net bir tabloya ihtiyacınız var; Merkür'ün Satürn'e karşıt açısı gerçekçi olmayan bir beklentiyi hemen fark etmenizi sağlıyor. Gece saatlerinde Yay'daki İlk Dördün'le birlikte, uzun süredir cesaret edemediğiniz bir yatırım adımını atmak için içinizde bir itki oluşacak.

Bugün ilişkinizde uzun zamandır konuşulmayan bir mesele kendiliğinden gündeme gelebilir; belki de partneriniz aylardır içinde taşıdığı bir kaygıyı bugün dile getirecek. Kaçmak yerine sabırla dinlemeniz, ilişkinizin temelini önemli ölçüde sağlamlaştıracak. Chiron'un kendi burcunuza dönüşü, bekar Koçlara geçmişte cesaret edemedikleri bir yaklaşımı yeniden hatırlatabilir; belki bir zamanlar vazgeçtiğiniz bir kişiye ya da tavra dönmek isteyebilirsiniz. Bu sefer daha olgun bir bakış açısıyla attığınız adım çok farklı bir sonuç doğurabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…