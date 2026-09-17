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Günlük Burç Yorumuna Göre 18 Eylül Cuma Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 18 Eylül Cuma gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 18 Eylül Cuma günü burçları neler bekliyor?

İşte, 18 Eylül Cuma gününe ait günlük burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün retro Chiron'un yeniden kendi burcunuza dönmesi, özgüveninizle ilgili eski bir konuyu tekrar gündeme getirebilir; belki de geçmişte cesaret edemediğiniz bir adımı bugün yeniden düşünmeye başlıyorsunuz. Öğleden sonra Merkür'ün Satürn'e karşıt açı yapması, iş yerinde ciddi, belki de ağır bir konuşmayı zorunlu kılabilir; bu konuşmadan kaçmak yerine yüzleşmeniz uzun vadede sizi rahatlatacak.

Bütçenizle ilgili bugün ertelemeden net bir tabloya ihtiyacınız var; Merkür'ün Satürn'e karşıt açısı gerçekçi olmayan bir beklentiyi hemen fark etmenizi sağlıyor. Gece saatlerinde Yay'daki İlk Dördün'le birlikte, uzun süredir cesaret edemediğiniz bir yatırım adımını atmak için içinizde bir itki oluşacak.

Bugün ilişkinizde uzun zamandır konuşulmayan bir mesele kendiliğinden gündeme gelebilir; belki de partneriniz aylardır içinde taşıdığı bir kaygıyı bugün dile getirecek. Kaçmak yerine sabırla dinlemeniz, ilişkinizin temelini önemli ölçüde sağlamlaştıracak. Chiron'un kendi burcunuza dönüşü, bekar Koçlara geçmişte cesaret edemedikleri bir yaklaşımı yeniden hatırlatabilir; belki bir zamanlar vazgeçtiğiniz bir kişiye ya da tavra dönmek isteyebilirsiniz. Bu sefer daha olgun bir bakış açısıyla attığınız adım çok farklı bir sonuç doğurabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün Merkür'ün Satürn'e karşıt açı yapması iş yerinde bir otorite figürüyle ciddi bir görüşmeyi gündeme getirebilir; hazırlıksız yakalanmamak için bugün sözlerinizi tartarak seçin. Chiron'un Koç'a dönüşü ise bir iş arkadaşınızın öz güven eksikliğini fark etmenizi sağlayabilir, bu farkındalık ekip içindeki rolünüzü güçlendirecek.

Bir anlaşmanın küçük harflerini bugün dikkatle okumanız gerekiyor; Satürn'ün ağırlığı gözden kaçırdığınız bir maddeyi fark etmenizi sağlayacak. Yay'daki İlk Dördün ise akşam saatlerinde, uzun süredir bekleyen bir finansal adımı atmanız için gereken son itkiyi verecek.

Taşınma ya da uzun vadeli bir plan bugün aranızda hayalden çok rakamlarla konuşulan bir konu olabilir; bu somutluk güveninizi pekiştirecek. Bekarlığını sürdüren Boğalar için tanışma bugün yüzeysel bir flörtten öteye geçip ilk andan itibaren ciddiyet taşıyabilir; karşınızdaki kişi niyetini net koyarsa siz de aynı açıklıkla karşılık verin.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün Merkür'ün yöneticiniz olarak Satürn'e karşıt açı yapması sizi doğrudan etkiliyor; iş yerinde söyleyeceğiniz her söz normalden fazla ağırlık taşıyacak. Şakacı üslubunuzu bir kenara bırakıp ciddi bir tavırla konuşmanız bugün daha çok işinize yarayacak.

Bir sözleşmenin ince ayrıntılarını bugün her zamankinden dikkatli okumalısınız; küçük bir madde büyük bir farka yol açabilir. Akşama doğru Yay'daki İlk Dördün, aylardır düşündüğünüz bir yatırım kararını artık ertelemeden vermenizi isteyecek.

Şakacı üslubunuzu bir kenara bırakıp partnerinizle bugün gerçekten önemli bir konuyu masaya yatırmanız gerekebilir; bu ciddiyet ilişkinize beklenmedik bir olgunluk katacak. Tanıştığınız kişinin ağırbaşlı, ölçülü tavrı bekar İkizler'e ilk başta sıkıcı ya da uzak gelebilir; ama zamanla bu ciddiyetin ardındaki derinliği fark edip ilginizin arttığını hissedebilirsiniz.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün Merkür'ün Satürn'e karşıt açı yapması iş yerinde sorumluluklarınızın ağırlaştığı hissini güçlendirebilir; bir otorite figürüyle beklenmedik ciddi bir görüşme yapmanız gerekebilir. Chiron'un Koç'a dönüşü, bir iş arkadaşınızın savunmasız anını görmenizi ve ona destek olmanızı sağlayabilir.

Aile bütçesiyle ilgili bugün duygusal değil, rakamlara dayalı bir karar vermeniz gerekebilir. Gece saatlerinde Yay'daki İlk Dördün, ev ya da aileyle ilgili ertelediğiniz bir adımı atmanız için size gereken cesareti verecek.

Ev ya da aile planlarına dair rahatsız edici ama gerekli bir konuşma bugün partnerinizle kapınızı çalabilir; bu konuşmadan kaçınmak yerine yüzleşmeniz aranızdaki güveni pekiştirecek. Yengeçlerin bekar olanları, tanıştığı kişinin ilk bakışta ciddi, hatta soğuk görünen tavrının ardında aslında derin bir hassasiyet sakladığını fark edebilir; zaman tanırsanız gerçek yüzünü görüp değer verebilirsiniz.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün Merkür'ün Satürn'e karşıt açı yapması, sahnede parlamak isteyen doğanızla bugünün ciddi, ağırbaşlı havası arasında bir gerilim yaratabilir. Chiron'un kendi elementinizden Koç'a dönüşü, geçmişte yaşadığınız bir özgüven kırılmasını yeniden hatırlatabilir; bu hatırlamayı bir zayıflık değil, büyüme fırsatı olarak görün.

Gösterişten çok gerçek değere odaklanmanız gereken bir gün; abartılı bir harcama bugün beklediğinizden pahalıya patlayabilir. Yay'daki İlk Dördün, akşama doğru, uzun süredir ertelediğiniz bir kariyer yatırımını nihayet hayata geçirmeniz için sizi harekete geçirecek.

Büyük bir jest yerine bugün sessizce yanında durmak, partnerinize beklediğinizden çok daha fazla şey anlatabilir; Chiron'un kendi elementinizden Koç'a dönüşü de geçmişte yaşadığınız bir kırılganlığı paylaşma cesaretini verebilir. İlgi çekmek adına her zamanki performansınızı sergilemek yerine, bekar Aslanlar bugün gerçek, hatta biraz kırılgan yüzünü gösterirse çok daha kalıcı bir bağ kurabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün Merkür'ün yöneticiniz olarak Satürn'e karşıt açı yapması, iş yerinde ciddi bir sorumluluk ya da eleştiriyle yüzleşmenizi gerektirebilir. Bu geri bildirimi kişisel almak yerine gelişim fırsatı olarak görürseniz bugün değerli bir ders çıkarabilirsiniz.

Bir harcamanın gerçek maliyetini bugün net bir şekilde görebilirsiniz; disiplininiz tasarruf konusunda size büyük destek olacak. Akşam Yay'daki İlk Dördün, ertelediğiniz bir finansal planı artık uygulamaya koymanız için sizi zorlayacak.

Eleştiri değil gerçek bir endişe bugün partnerinizden size ulaşabilir; bunu savunmaya geçmeden dinlemeniz ilişkinize iyi gelecek. Mükemmel bir profil aramak yerine gerçek, kusurlu ama samimi bir bağlantıya odaklanmak, bekar Başaklara bugün çok daha anlamlı bir tanışma yaşatabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Merkür'ün Satürn'e karşıt açı yapması bir karar vermekten kaçındığınız bir konuda net bir tavır almanızı zorunlu kılabilir; herkesi memnun etmeye çalışmak bugün işe yaramayacak. Akşam Yay'daki İlk Dördün, bu kararı nihayet vermeniz için size gereken cesareti verecek.

Bir ortaklığın şartlarını bugün yeniden, dikkatle gözden geçirmelisiniz; küçük bir detayı atlamak size pahalıya patlayabilir. Dengeli ama net bir tutum, herkesi memnun etmeye çalışmaktan bugün çok daha akıllıca.

Uzun süredir ertelediğiniz bir konuşmayı partnerinizle bugün nihayet yapmanız gerekebilir; herkesi memnun etme çabanız bu kez işe yaramayacak. İki seçenek arasında kalmak yerine kendi kalbinin sesini dinleyip net bir tercih yapman gereken bir gün bu, bekar Teraziler için; Yay'daki İlk Dördün bu kararı vermeniz için size gereken cesareti verecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Merkür'ün Satürn'e karşıt açı yapması iş yerinde uzun süredir sakladığınız bir gerçeği açıklamanızı gerektirebilir; bu açıklık ilk anda zor gelse de saygınlığınızı artıracak. Chiron'un Koç'a dönüşü, bir güç mücadelesinde eski bir yaranın tekrar açığa çıkmasına neden olabilir.

Ortak bir kaynakla ilgili bugün ciddi bir karar almanız gerekebilir; bunu ertelemek yerine şimdi netleştirmeniz sizi rahatlatacak. Yay'daki İlk Dördün, uzun süredir beklettiğiniz bir finansal adımı atmanız için size son bir işaret gönderiyor.

Güven konusunda partnerinizle bugün ciddi, belki de acı verici bir konuşma yaşanabilir; Chiron'un Koç'a dönüşü eski bir kıskançlık ya da güvensizlik anısını da yeniden gündeme getirebilir. Tek başına olan Akrepler bugün sezgileriyle, tanıştığı kişinin ciddiyetinin ardındaki gerçek niyeti çok net okuyabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün kendi burcunuzdaki İlk Dördün, başlattığınız bir projenin ilk ciddi engeliyle karşılaşmanıza neden olabilir; bu engel sizi durdurmak için değil, kararlılığınızı test etmek için var. Merkür'ün Satürn'e karşıt açısı ise bir konuşmada her zamankinden ölçülü davranmanızı gerektiriyor.

İyimserliğinizi bugün gerçekçilikle dengelemeniz gerekiyor; büyük bir vaade eskisinden daha temkinli yaklaşmanız akıllıca olur. Kendi burcunuzdaki İlk Dördün, ertelediğiniz bir kararı artık vermeniz için size baskı yapacak.

Bugün kendi burcunuzdaki İlk Dördün ilişkinizde başlattığınız bir konunun ilk ciddi engeliyle karşılaşmanıza neden olabilir; partnerinizle her zamankinden ağır, gerçekten önemli bir konuyu konuşmak zorunda kalabilirsiniz. Bu ağırlık size yabancı gelse de ilişkinize gerçek bir derinlik katacak. Karşılaştığınız kişiyle yüzeysel bir flörtten çok, ilk andan itibaren gerçek bir bağlantı kurma fırsatı bekar Yaylar için bugün doğabilir; bu kişi sizinle aynı ciddiyeti paylaşıyorsa, alışılmadık şekilde hızlı bir yakınlaşma yaşayabilirsiniz.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün yöneticiniz Satürn'ün Merkür'e karşıt açı yapması sizin için ciddi bir gündür; otorite konumundaki biriyle önemli bir karar almanız gerekebilir. Bu ağır hava aslında sizin doğal alanınız, bugün kararlılığınız takdir görecek.

Disiplininiz bugün tam da ihtiyaç duyulan şey; uzun vadeli bir plan bugün netlik kazanabilir. Akşam Yay'daki İlk Dördün, ertelediğiniz bir yatırım kararını vermeniz için size gereken son itkiyi verecek.

Geleceğe dair ciddi bir konuşma yapmak bugün size doğal gelse de, karşınızdakinin bu ağırlığa hazır olup olmadığını gözetmelisiniz. Ciddiyetiniz, tanıştığınız kişide beklediğinizden fazla ilgi uyandırabilir; yüzeysel bir flörtten sıkılan biri, bekar Oğlakların bu ağırbaşlı tavrını tam da aradığı şey olarak görebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün Merkür'ün Satürn'e karşıt açı yapması özgün fikrinizin gerçekçi bir eleştiriyle karşılaşmasına neden olabilir; bu eleştiriyi reddetmek yerine fikrinizi güçlendirmek için kullanın. Chiron'un Koç'a dönüşü, bağımsızlığınızla ilgili eski bir kaygıyı yeniden gündeme getirebilir.

Alışılmadık bir fikrin gerçekçi tarafını bugün görmeniz gerekiyor; hayalperest bir yaklaşım bugün işe yaramayacak. Akşam Yay'daki İlk Dördün, ertelediğiniz bir kararı vermeniz için size son bir itki verecek.

Özgürlük ihtiyacınız konusunda partnerinizle bugün ciddi bir konuşma yaşanabilir; Chiron'un Koç'a dönüşü bağımsızlığınızla ilgili eski bir kaygıyı da gündeme getirebilir. Eşi olmayan Kovalar için ilk başta soğuk görünen gerçekçi bir tavır, zamanla asıl çekici yanını gösterebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün Merkür'ün Satürn'e karşıt açı yapması iş yerinde hayalinizdeki senaryo yerine gerçekçi bir değerlendirmeyle yüzleşmenizi gerektirebilir; bu yüzleşme zor olsa da sizi daha sağlam bir zemine oturtacak. Chiron'un Koç'a dönüşü, geçmişte cesaretinizi kıran bir anıyı yeniden hatırlatabilir.

Hayalperest yaklaşımınızın yerini bugün gerçekçi bir plana bırakması gerekiyor; bir sözleşmeyi imzalamadan önce dikkatle okumalısınız. Akşam Yay'daki İlk Dördün, ertelediğiniz bir finansal kararı vermeniz için size gereken baskıyı yapacak.

Hayal değil gerçeklik üzerine kurulu, ciddi bir konuşma bugün partnerinizle kapınızı çalabilir; Chiron'un Koç'a dönüşü geçmişte cesaretinizi kıran bir anıyı da hatırlatabilir. Bu netlik ilk başta hayal kırıklığı gibi hissettirse de ilişkinize sağlam bir zemin kazandıracak. Hayalinizdeki kişiyle gerçekte karşılaştığınız kişi arasındaki farkı bekar Balıklar bugün netçe görebilir; bu netlik canınızı yaksa da sizi yanlış bir beklentiden koruyacak bir hediye.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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Astroloji Editörü
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