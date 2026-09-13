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Günlük Burç Yorumuna Göre 14 Eylül Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 14 Eylül Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 14 Eylül Pazartesi günü burçları neler bekliyor?

İşte, 14 Eylül Pazartesi gününe ait günlük burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün yönetici gezegenin Mars, Başak'taki Güneş'le uyumlu bir açı kuruyor. Bu, iş yerinde uzun süredir beklediğin bir onayın ya da geri bildirimin bugün gelebileceği anlamına geliyor. Elini çabuk tutmandan çok, doğru zamanı beklemenden fayda göreceksin.

Maddi tarafta Ay'ın Akrep'e geçişi ortak kaynaklar konusunu gündemine taşıyor. Bir kredi taksiti, ortak bir hesap ya da uzun süredir konuşulmayan bir borç bugün netlik kazanabilir. Rakamı görmeden karar vermemen bu konuda seni rahatlatır.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Koç burcuysan, bugün Ay'ın Venüs'le kavuşması, partnerine söylemediğin bir şeyi söylemen için sana cesaret veriyor. Bekar bir Koç burcuysan, hiç beklemediğin bir anda dikkatini çeken biri çıkabilir karşına; ona bir şans tanımaktan çekinme. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugünkü Güneş-Mars uyumu, birlikte çalıştığın biriyle aranızdaki iş bölümünü netleştirmen için uygun bir zemin sunuyor. Üstüne düşeni yaparsan karşı taraf da aynı çabayı gösterecek.

Maddi konularda Ay'ın Akrep'e geçmesi, paylaşılan bir harcamayı ya da ortak bir yatırımı öne çıkarıyor. Bugün konuşulan bir rakam, ilerideki bir anlaşmazlığı şimdiden önlüyor.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Boğa burcuysan, Ay'ın Venüs'le kavuşması ilişkinizde ertelenmiş bir konuşmayı bugün mümkün kılıyor. Bekar bir Boğa burcuysan, ilk izlenimde seni etkilemeyen biri ikinci karşılaşmada fikrini değiştirebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Güneş-Mars uyumu bugün ertelediğin bir işi bitirmen için sana ekstra bir enerji veriyor. Sabah saatlerini değerlendirirsen günün geri kalanı çok daha rahat geçer.

Maddi tarafta Ay'ın Akrep'e geçişi, küçük ama gözden kaçan bir gideri fark etmene yol açabilir. Abonelik ya da düzenli bir ödemeyi bugün gözden geçirmen işine yarar.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir İkizler burcuysan, Ay-Venüs kavuşması partnerinin senden beklediği şeyin söz değil zaman olduğunu hatırlatıyor. Bekar bir İkizler burcuysan, günlük rutininde sık karşılaştığın biri bugün farklı bir anlam kazanabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, kendi burcundaki Mars bugün Başak'taki Güneş'le uyum içinde, bu da attığın adımların iş yerinde hızlı karşılık bulmasını sağlıyor. İnisiyatif almaktan çekinme.

Maddi konularda Ay'ın Akrep'e geçmesi, bir yatırım ya da uzun vadeli bir birikim kararını gündemine getiriyor. Acele etmeden araştırma yapman bugün için yeterli.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yengeç burcuysan, Ay-Venüs kavuşması tam senin aşk evinde gerçekleşiyor; duygularını her zamankinden rahat ifade edebilirsin. Bekar bir Yengeç burcuysan, günün bir anında kalbini hızlandıran biriyle karşılaşman hiç uzak bir ihtimal değil. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugünkü Güneş-Mars uyumu, bir proje ya da görevde inisiyatif almanı ve bunun fark edilmesini sağlıyor. Sesini yükseltmeden de görünür olabilirsin.

Maddi tarafta Ay'ın Akrep'e geçişi, evle ilgili ertelenmiş bir gideri hatırlatabilir. Bugün küçük bir planlama yapman ay sonunu rahatlatır.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Aslan burcuysan, Ay-Venüs kavuşması evde geçireceğiniz sıradan bir akşamı beklenmedik bir yakınlığa dönüştürebilir. Bekar bir Aslan burcuysan, aile çevrenden ya da eski bir tanıdıktan gelecek bir haber seni şaşırtabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, kendi burcundaki Güneş bugün Yengeç'teki Mars'la uyumlu bir açı yapıyor, bu da haftaya güçlü bir motivasyonla başlamanı sağlıyor. Planladığın işi bugün bitirme şansın yüksek.

Maddi konularda Ay'ın Akrep'e geçmesi, bir yatırımı ya da uzun süredir düşündüğün bir harcamayı tekrar gözden geçirmene neden olabilir. Rakamları yazılı hale getirmen bugün işine yarar.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Başak burcuysan, Ay-Venüs kavuşması içinde biriktirdiğin bir şeyi partnerine söylemen için sana cesaret veriyor. Bekar bir Başak burcuysan, günlük bir sohbetin içinden çıkan bir yakınlık seni şaşırtabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Merkür'ün kendi burcunda ilerlemesi bugün planlarını net bir dille anlatmanı kolaylaştırıyor, Güneş-Mars uyumu da bu planların destek bulmasını sağlıyor.

Maddi tarafta Ay'ın Akrep'e geçişi tam kazanç evinde gerçekleşiyor. Uzun süredir aklında olan bir gelir fikrini bugün konuşmaya açabilirsin, yalnız rakamları önce kendin hesapla.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Terazi burcuysan, Ay-Venüs kavuşması partnerinin sana verdiği değeri bugün daha net görmeni sağlıyor. Bekar bir Terazi burcuysan, kendi sınırlarını net koyduğun bir ilişkinin sana ne kadar iyi geldiğini hatırlayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Ay kendi burcuna geçiyor ve Güneş-Mars uyumu iş hayatında attığın bir adımın fark edilmesini sağlıyor. Kendi gündemini önceliklendirmekten çekinme, bugün buna hakkın var.

Maddi konularda değerini olduğun gibi ortaya koyman, beklediğinden iyi bir sonuç getirebilir. Düşük bir teklife hemen evet vermen gerekmiyor.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Akrep burcuysan, öğleden sonra Venüs'le kurduğun kavuşma seni her zamankinden enerjik ve kendinden emin kılıyor, partnerin bu değişimi hemen fark edecek. Bekar bir Akrep burcuysan, bugün nereye gitsen kendini daha görünür hissedebilirsin; bu farkındalığı nasıl değerlendireceğine sen karar ver. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Güneş-Mars uyumu bugün bir hedefe doğru sessizce, çevrene duyurmadan ilerlemeni destekliyor. Sonucu göstermek, süreci anlatmaktan daha etkili olacak.

Maddi tarafta Ay'ın Akrep'e geçişi, gözden kaçırdığın küçük bir gideri fark etmene yol açabilir. Bugün yapacağın kısa bir kontrol ay sonunda işine yarar.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yay burcuysan, Ay-Venüs kavuşması içindeki bir duyguyu netleştiriyor; paylaşmak seni rahatlatır. Bekar bir Yay burcuysan, kimseye söylemediğin bir ilgi bugün içinde büyüyor olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Güneş-Mars uyumu bugün bir hedefe ulaşmak için attığın adımların karşılığını almanı sağlıyor, pazartesi motivasyonun yüksek.

Maddi konularda ortak bir hedef için ayırdığın bir bütçeyi bugün gözden geçirmen doğru olur. Bir arkadaşından gelecek pratik bir öneri işine yarayabilir.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Oğlak burcuysan, Ay-Venüs kavuşması ortak bir hedef üzerine bugün güzel bir konuşma yapmanızı sağlıyor. Bekar bir Oğlak burcuysan, arkadaş çevrenden biri sana beklediğinden farklı bir gözle bakıyor olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugünkü Güneş-Mars uyumu kariyerinde attığın bir adımın beklediğinden hızlı karşılık bulmasını sağlıyor. Bir yöneticinden gelecek geri bildirimi olgunlukla karşılaman sana avantaj sağlar.

Maddi tarafta kariyerindeki bir gelişmenin maddi karşılığı bugün belirginleşebilir. Emeğinin karşılığını istemekten çekinme.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Kova burcuysan, Ay-Venüs kavuşması partnerinin bugünkü bir başarını seninle kutlamak istemesini sağlıyor. Bekar bir Kova burcuysan, iş çevrende tanıştığın biri aklından çıkmıyor olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Güneş-Mars uyumu bugün bir eğitim ya da öğrenme fırsatını değerlendirmen için seni destekliyor. Cesaretini toplayıp harekete geçmen bugün sonuç verir.

Maddi konularda uzak bir yerle ya da bir eğitimle ilgili bir ödeme gündemine girebilir. Detayları görmeden acele karar vermemen bugün seni korur.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Balık burcuysan, Ay-Venüs kavuşması birlikte kuracağınız yeni bir planı ilişkinize taze bir heyecan olarak taşıyor. Bekar bir Balık burcuysan, hiç ummadığın bir anda ya da uzak bir yerden tanışacağın biri seni şaşırtabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
Astroloji Editörü
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