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Günlük Para Burç Yorumuna Göre 14 Eylül Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Sevgili astroloji severler, yeni güne yeni umutlarla uyandık. Gökyüzü bugün de hayatımıza yön verecek. Üstelik yine gündemimizde finansal kararlar ve para kazanma ihtimalleri yer alacak. Peki, bugün kimler para kazanacak, kimler kaybedecek? On iki burç için de bambaşka kapılar açılırken birileri zengin de olacak. Bakalım, günün en zengini ve en çok kaybedeni hangi burç?

İşte, 14 Eylül Pazartesi gününe özel para falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Ay'ın Akrep'e geçip Venüs'le kavuşması, ortak kaynaklar konusundaki bekleyişini sona erdirebilir. Bir kredi başvurusu, ortak bir hesap ya da senden bağımsız yürüyen bir mali sürecin sonucu bugün netleşebilir. Karşına çıkan teklifi hemen imzalamak yerine bir gece üzerinde düşünmen seni koruyacak bir adım. Güneş-Mars uyumu akşam saatlerinde küçük bir ek kazancı da gündemine taşıyabilir. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün iş ortağınla ya da ev arkadaşınla paylaştığınız bir masrafın rakamını netleştirmen önemli. Ay'ın Akrep'e geçmesi ilişkiler evine dokunduğu için, birlikte yürüttüğünüz bir anlaşmanın şartları bugün yeniden gözden geçirilebilir. Konuşmayı ertelemen, ilerideki bir anlaşmazlığı büyütmekten başka işe yaramaz. Açık bir dille konuşursan, karşı taraf da seninle aynı netlikte cevap verecektir. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, unuttuğun bir abonelik ya da otomatik ödeme bugün gözüne çarpabilir. Ay'ın Akrep'e geçişi günlük düzen evine iniyor, bu da küçük ama düzenli giderlerini gözden geçirmen için uygun bir gün. Kartından her ay sessizce çekilen bir tutarı iptal etmen, ay sonunda fark edeceğin küçük bir rahatlama sağlar. Bugün yapacağın on dakikalık bir kontrol, uzun vadede işine yarayacak. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, uzun vadeli bir birikim ya da yatırım fikri bugün yeniden aklına gelebilir. Kendi burcundaki Mars'ın Güneş'le kurduğu uyumlu açı, bu fikri araştırmaya başlaman için sana pratik bir enerji veriyor. Aceleyle bir karara imza atmak yerine, önce farklı seçenekleri karşılaştırman bugün için en doğru adım. Duygusal bir dürtüyle değil, soğukkanlılıkla ilerlersen bu adım seni ileride rahatlatacak. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, evle ilgili ertelediğin bir ödeme ya da tamirat bugün tekrar gündemine gelebilir. Ay'ın Akrep'e geçmesi ev ve aile evine iniyor, bu da bu tür bir konuyu görmezden gelmeni zorlaştırıyor. Bugün küçük bir planlama yapman, ay sonunda seni sıkıştırmayacak bir düzen kurmana yardım eder. Ailenle bu konuyu paylaşman, yükü tek başına taşımak zorunda olmadığını hatırlatır. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, uzun süredir düşündüğün bir harcamanın rakamlarını bugün yazıya dökmen işine yarayacak. Ay'ın Akrep'e geçişi iletişim evine iniyor, bu da bir araştırma ya da fiyat karşılaştırması yapman için uygun bir gün. Kendi burcundaki Güneş'in Mars'la kurduğu uyum, bu konudaki kararlılığını destekliyor. Rakamları net gördüğünde, kararını vermek sandığından kolay olacak. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, aklında biriken bir gelir fikrini bugün birine açman, o fikri hayata geçirmen için gereken ilk adım olabilir. Ay'ın Akrep'e geçişi tam kazanç evinde gerçekleşiyor, bu da parayla ilgili sezgilerinin bugün güçlü olduğu anlamına geliyor. Merkür'ün kendi burcunda ilerlemesi, bu fikri düzgün cümlelerle anlatmanı kolaylaştırıyor. Rakamları paylaşmadan önce kendi kendine bir kez daha hesaplaman seni yanlış bir taahhütten korur. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün karşına çıkan bir teklifte kendi değerini düşük göstermene gerek yok. Ay'ın kendi burcuna geçip Venüs'le kavuşması, neye ne kadar değer biçmen gerektiğini sana net şekilde gösteriyor. Güneş-Mars uyumu da bu konuda attığın adımların iş çevrende fark edilmesini sağlıyor. Rakamı sen belirle, aceleyle bir orta yol aramak zorunda değilsin. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, fark etmeden büyüyen küçük bir gideri bugün kontrol etmen iyi olur. Ay'ın Akrep'e geçişi içe dönüş evine iniyor, bu da harcamalarını sessizce gözden geçirmen için uygun bir gün. Sosyal ortamlarda gösteriş yapma isteğin bugün biraz geri planda kalabilir, bu da bütçeni toparlamana yardım eder. Küçük bir kontrol, ay sonunda seni şaşırtacak bir toplamdan seni korur. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, ortak bir hedef için ayırdığın bütçeyi bugün gözden geçirmen doğru olur. Ay'ın Akrep'e geçişi arkadaşlıklar ve hedefler evine iniyor, bu da bir arkadaşından gelecek pratik bir önerinin işine yarayabileceği anlamına geliyor. Güneş-Mars uyumu, bu hedefe daha disiplinli ilerlemen için sana ekstra bir motivasyon veriyor. Planını kağıda dökersen, hedefe ne kadar yakın olduğunu daha net görürsün. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, kariyerinde attığın bir adımın karşılığını bugün konuşmaktan çekinme. Ay'ın Akrep'e geçişi kariyer evine iniyor, bu da emeğinin fark edilmesi için uygun bir zaman. Güneş-Mars uyumu, bu konuşmanın beklediğinden hızlı ve olumlu sonuçlanmasını destekliyor. Emeğinin değerini sen söylemezsen, kimse senin adına söylemeyecek. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bir eğitim ya da uzak bir yerle ilgili bir ödemenin detaylarını bugün dikkatle incelemen gerekiyor. Ay'ın Akrep'e geçişi ufuk evine iniyor, bu da yeni bir fırsatın cazip görünebileceği ama detaylarının gözden kaçabileceği bir gün. Güneş-Mars uyumu harekete geçme isteğini artırsa da, imzadan önce küçük yazıları okuman seni ileride bir hayal kırıklığından korur. Acele etmeden ilerlersen bu fırsat gerçekten senin için doğru olabilir. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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