article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Günlük Para Burç Yorumuna Göre 13 Eylül Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Para Burç Yorumuna Göre 13 Eylül Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Genel Aşk Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sevgili astroloji severler, yeni güne yeni umutlarla uyandık. Gökyüzü bugün de hayatımıza yön verecek. Üstelik yine gündemimizde finansal kararlar ve para kazanma ihtimalleri yer alacak. Peki, bugün kimler para kazanacak, kimler kaybedecek? On iki burç için de bambaşka kapılar açılırken birileri zengin de olacak. Bakalım, günün en zengini ve en çok kaybedeni hangi burç?

İşte, 13 Eylül Pazar gününe özel para falı

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün ortak bir hesabın ya da paylaşılan bir ödemenin rakamını netleştirmen sana rahatlık verecek. Akrep'teki Venüs, değerini bilmen için seni destekliyor; düşük bir teklife hemen evet deme. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, birlikte yapacağın bir harcamada kimin ne kadar ödeyeceğini bugün konuşmak, ileride çıkacak bir tatsızlığı önlüyor. Küçük bir masrafı ertelemek yerine şimdi kapatman kafanı rahatlatacak. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, tek tek bakınca masum görünen küçük harcamalar bugün toplamda seni şaşırtabilir. Bir uygulama üzerinden gün içindeki harcamalarını not almak, akşam kendini daha rahat hissetmeni sağlar. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, kendini iyi hissetmek için yapacağın bir harcama bugün yanlış değil, yeter ki evle ilgili zorunlu bir ödemenin önüne geçmesin. Önce gerekli olanı kapat, sonra kendine küçük bir keyif ayır. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, hesabına oturup bakmak için bugün iyi bir gündesin. Nereye ne kadar gittiğini görmen, gösterişli bir harcamayı ertelemeni kolaylaştıracak. Ay sonunda bu kararına teşekkür edeceksin. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün 'hayır' demen gereken bir teklif çıkabilir. Ortak bir plana ya da toplu bir ödemeye katkı istenebilir, bütçen kaldırmıyorsa bunu açıkça söylemen kimseyi üzmeyecek. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, uzun süredir aklında olan bir gelir fikri bugün netleşebilir. Kimseyle paylaşmadan önce rakamları kendi kendine hesapla; olgunlaşmadan konuşmak seni yavaşlatır. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, uzaktan gelen bir teklif kulağa iyi gelse de detaylarını görmeden bugün evet deme. Akrep'teki Venüs sana değerini bilme gücü veriyor, acele etmeden karar ver. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, birine borç vermek ya da birinden alacağını istemek bugün gündemine girebilir. Rakamı ve tarihi açıkça konuşursan dostluğun bundan zarar görmez, kapalı ifadeler her zaman daha pahalıya patlar. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, kendini geliştirecek bir yatırım gündeminde olabilir. Bir kurs ya da mesleki bir program için araştırmanı bugün yap, ödeme kararını yarına bırak; aceleyle gireceğin bir taahhüt uzun sürer. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, kapalı kalan bir para meselesi bugün aydınlanabilir. Bir kesinti ya da ortak bir hesapla ilgili merak ettiğin soruyu sormaktan çekinme, bilgiyi eksik almak seni yanlış bir karara götürebilir. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, ortak bir para meselesinde kime, ne zaman, ne kadar ödeneceğini bugün yazılı hale getirmen en akıllıca hareket olacak. Sözle kalan anlaşmalar ileride ikinizi de zorlayabilir. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın