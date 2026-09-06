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Günlük Para Burç Yorumuna Göre 7 Eylül Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Sevgili astroloji severler, yeni güne yeni umutlarla uyandık. Gökyüzü bugün de hayatımıza yön verecek. Üstelik yine gündemimizde finansal kararlar ve para kazanma ihtimalleri yer alacak. Peki, bugün kimler para kazanacak, kimler kaybedecek? On iki burç için de bambaşka kapılar açılırken birileri zengin de olacak. Bakalım, günün en zengini ve en çok kaybedeni hangi burç?

İşte, 7 Eylül Pazartesi gününe özel para falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Ay’ın Yengeç’ten Aslan’a geçişi bugün ev ihtiyaçlarıyla keyif harcamaları arasında seçim yapmanı gerektirebilir. Dekorasyon için düşündüğün bir alışverişin yanına akşam planı da eklenirse ikisini aynı güne sıkıştırmak yerine birini başka zamana bırakman bütçeni rahatlatabilir. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Ay-Merkür uyumu bugün fiyat konuşmak ve pazarlık yapmak konusunda işine yarayabilir. Mobilya, elektronik ya da yüksek tutarlı başka bir alışverişte farklı mağazaları karşılaştırdığında teslimat ve ek ücretler dahil başka bir seçeneğin daha hesaplı olduğunu görebilirsin. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Ay ile Venüs arasındaki kare sırf hoşuna gittiği için aslında ihtiyacın olmayan bir ürüne para harcamana neden olabilir. Özellikle kozmetik, aksesuar veya giyim alışverişinde sepete sonradan eklediklerini ödeme yapmadan önce yeniden gözden geçir; bugün indirim etiketi kararını fazla etkileyebilir. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Ay günün ilk bölümünde burcundayken kendin için para harcamaya daha açık olabilirsin. Gün ilerledikçe son birkaç gündeki küçük alışverişleri topladığında fark etmeden bütçenin önemli bir kısmını kullandığını görebilirsin; yeni bir harcama yapmadan önce hesabına bakmak iyi olabilir. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Ay’ın burcuna geçişi kendini ödüllendirme isteğini artırabilir. Özellikle akşam saatlerinde pahalı bir ürün gözüne normalden daha cazip gelebilir; o anki hevesle almak yerine ertesi gün de aynı şeyi isteyip istemediğine bakman daha sağlıklı bir karar verebilir. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Ay-Merkür uyumu bugün hesap kitap işlerinde gözünden kaçmış bir ayrıntıyı yakalamanı sağlayabilir. Bir siparişin iadesi, yanlış hesaplanmış indirim ya da eksik yatırılmış bir ödeme fark edersen dekont ve yazışmalarla durumu kolayca çözebilirsin. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Ay’ın Venüs ile yaptığı kare görünüşüne ya da yaşadığın ortamın estetiğine para harcama isteğini artırabilir. Ev için tablo, aydınlatma, tekstil ürünü veya dekoratif eşya alırken birbirine benzeyen birkaç parçayı birden almak yerine gerçekten kullanacağın şeyi seçmen daha iyi olabilir. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, akşam saatlerindeki Ay-Plüton karşıtlığı aile içinde para üzerinden bir fikir ayrılığını büyütebilir. Ortak kullanılan bir eşyanın yenilenmesi ya da eve yapılacak yüksek tutarlı bir alışveriş söz konusuysa kimin ne kadar ödeyeceğini satın almadan önce belirlemeniz sonradan çıkacak tartışmaları önleyebilir. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Ay’ın Aslan’a geçişi gezi, eğitim veya yeni bir deneyim için para harcama isteğini yükseltebilir. Uçak bileti, atölye ya da kurs için gördüğün cazip fiyat karşısında hemen satın alma kararı verme; iptal ve tarih değiştirme koşulları bugün fiyat kadar önemli olabilir. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Ay-Merkür uyumu ortak para konusunda yapacağın bir konuşmayı kolaylaştırabilir. Partnerinle ya da ailenden biriyle bölüştüğünüz büyük bir alışverişin taksitleri karıştıysa banka hareketlerine bakarak kimin hangi ödemeyi yaptığını netleştirebilirsin. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Ay’ın Aslan’a geçmesiyle başkasının seçimi senin cebini de ilgilendirebilir. Bir arkadaşınla ortak tatil rezervasyonu, etkinlik bileti ya da birlikte alınacak bir hediye söz konusuysa sırf diğerleri istiyor diye ayırdığın tutarın üzerine çıkma. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Ay-Merkür uyumu iş üzerinden elde edebileceğin bir hakkı fark etmeni sağlayabilir. Yemek kartı, yol desteği, masraf iadesi ya da kullanmadığın başka bir çalışan hakkı varsa bugün yapacağın bir konuşmayla bundan nasıl yararlanabileceğini öğrenebilirsin. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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