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Günlük Para Burç Yorumuna Göre 3 Eylül Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Sevgili astroloji severler, yeni güne yeni umutlarla uyandık. Gökyüzü bugün de hayatımıza yön verecek. Üstelik yine gündemimizde finansal kararlar ve para kazanma ihtimalleri yer alacak. Peki, bugün kimler para kazanacak, kimler kaybedecek? On iki burç için de bambaşka kapılar açılırken birileri zengin de olacak. Bakalım, günün en zengini ve en çok kaybedeni hangi burç?

İşte, 3 Eylül Perşembe gününe özel para falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Ay saat 14.47’de İkizler burcuna geçince telefon ve mesaj trafiğin hızlanabilir. Bir görüşme sırasında yeni bir iş duyabilir, beklediğin bir ödeme hakkında haber alabilir ya da sana uygun bir tekliften haberdar olabilirsin. İlk seçeneğe atlamak yerine teklifin kimden geldiğine ve sana ne kazandıracağına bakmalısın. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, günün ilk yarısında para konusunda sakin bir tablo var, ancak Ay kazanç alanına geçtiğinde hesaplarına daha dikkatli bakabilirsin. Banka hesabında gözünden kaçan bir ödeme, beklediğinden farklı gelen bir fatura ya da hesabında düşündüğünden fazla para kaldığını fark etmen planını değiştirebilir. Yarın aynı alanda Son Dördün gerçekleşeceği için bugün gördüklerini not edip kararını aceleye getirmemelisin. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Ay burcuna geçtikten sonra para konuşurken ne istediğini daha rahat ifade edebilirsin. Bir iş için ücret belirlemen, müşteriye fiyat vermen ya da sana sunulan teklif üzerinde pazarlık yapman gerekebilir. Konuşma hızlı ilerlese bile çalışma şartlarını, ödeme zamanını ve senden ne beklendiğini netleştirmeden kabul etmemelisin. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, gün ilerledikçe bir süredir kendi içinde hesapladığın para meselesine yeniden dönebilirsin. Yaklaşan bir fatura, kapatmak istediğin bir borç ya da nasıl karşılayacağını düşündüğün bir masraf kafanı kurcalayabilir. Hesap içinden çıkılmaz hale geliyorsa güvendiğin birinden fikir almak sana başka bir yol gösterebilir. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, çevrenden biri para konusunda işine yarayacak bir haber verebilir. Bir arkadaşın yeni açılan bir pozisyondan söz edebilir, bir tanıdığın ek iş önerebilir ya da seni bir müşteriyle tanıştırabilir. Fırsatı dinlemelisin ama sırf tanıdığın birinden geldiği için şartlarını sorgulamadan kabul etmemelisin. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Ay kariyer alanına geçtiğinde emeğinin karşılığını alıp almadığın daha fazla önem kazanabilir. Beklediğin bir ödeme hakkında konuşabilir, yaptığın işin ücretini sorabilir ya da maaşla ilgili bir görüşmenin içine girebilirsin. Para konuşuluyorsa ne beklediğini açık söylemeli ve emeğinin karşılığını istemekten çekinmemelisin. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, eğitim, seyahat ya da başka bir şehirle ilgili bir konu bütçende yer açmanı gerektirebilir. Kurs ücreti, bilet, konaklama veya başvuru masrafı ilk hesapladığından farklı çıkabilir. Venüs hala burcunda ilerlerken seçenekleri karşılaştırmalı, ilk gördüğün fiyat üzerinden karar vermemelisin. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bir borç, taksit ya da başka biriyle bölüştüğün bir masraf hakkında konuşman gerekebilir. Kira, kredi kartı ekstresi veya birlikte yapılan bir alışverişte kimin ne kadar ödeyeceği hesabı değiştirebilir. Tutarı ve son tarihi kontrol etmeden herhangi bir şeye onay vermemelisin. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bir müşteri ya da birlikte çalıştığın kişiyle ücret konusunda karşı karşıya gelebilirsin. İşin fiyatı, ödeme şekli veya ücretin ne zaman hesabına geçeceği konuşmanın asıl konusu olabilir. Yarın Son Dördün de aynı alanda gerçekleşeceği için üzerinde anlaştığınız şartları yazılı olarak saklaman iyi olur. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bütçeni büyük bir alışverişten çok sık tekrarlanan küçük harcamalar yoruyor olabilir. Kahve, yemek siparişi, ulaşım ya da kullanmadığın bir abonelik tek başına önemsiz görünse de ay sonunda ciddi bir toplam oluşturabilir. Hesap hareketlerini gözden geçirip artık kullanmadığın bir ödemeyi iptal etmek işine yarayabilir. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, sevdiğin bir uğraştan para kazanmanın bir yolunu düşünebilirsin. Tasarım, fotoğraf, el işi, içerik üretimi ya da başka bir becerin için senden ücret karşılığı yardım isteyen biri çıkabilir. Fikri hemen büyük bir işe çevirmek yerine küçük bir deneme yapıp devam etmeye değip değmediğine bakmalısın. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, ev için yapılması gereken bir harcama bütçendeki hesabı değiştirebilir. Bozulan küçük bir eşya, tamirat, eksilen bir ihtiyaç ya da beklediğinden yüksek gelen bir fatura para ayırmanı gerektirebilir. Alışverişe çıkmadan önce gerçek fiyatı görüp ona göre bütçe yapmalısın. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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