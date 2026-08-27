Günlük Para Burç Yorumuna Göre 28 Ağustos Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Balık, bugün bir iş birliğinin maddi şartları veya karşılıklı yükümlülükleri daha belirgin hale gelebilir. Akşam Güneş-Merkür kavuşumu sayesinde ücret, ödeme tarihi ya da görev paylaşımı gibi konuları daha açık bir şekilde konuşabilirsin. Yeni bir ortaklığa adım atacaksan yalnızca kazanca değil, senden ne beklendiğine de dikkat etmen önemli. Yarın görüşmek üzere, şans seninle olsun…