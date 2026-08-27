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Günlük Para Burç Yorumuna Göre 28 Ağustos Cuma Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Sevgili astroloji severler, yeni güne yeni umutlarla uyandık. Gökyüzü bugün de hayatımıza yön verecek. Üstelik yine gündemimizde finansal kararlar ve para kazanma ihtimalleri yer alacak. Peki, bugün kimler para kazanacak, kimler kaybedecek? On iki burç için de bambaşka kapılar açılırken birileri zengin de olacak. Bakalım, günün en zengini ve en çok kaybedeni hangi burç?

İşte, 28 Ağustos Cuma gününe özel para falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, sabah saatlerinde bir ödeme, fatura ya da hesap beklediğinden daha karmaşık görünebilir; Güneş-Neptün açısı ayrıntıları birbirine karıştırabilir. Öğleye doğru bir arkadaşından duyacağın bilgi, gözünden kaçan bir masrafı ya da fırsatı fark etmeni sağlayabilir. Akşam Güneş-Merkür kavuşumuyla tablo daha anlaşılır hale gelir; önemli bir finansal kararın varsa günün sonunu beklemek daha doğru olabilir. Yarın görüşmek üzere, şans seninle olsun…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün yaptığın bir işin karşılığını belirlerken kendi emeğini küçümsememeye dikkat etmelisin. Sabah kafandaki ücret ya da bütçe konusunda kararsız kalabilirsin ancak akşam Güneş-Merkür kavuşumu neyin makul olduğunu daha iyi görmeni sağlayacak. Freelance çalışıyorsan teklifini hazırlayıp son rakamı akşam saatlerinde belirleyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, şans seninle olsun…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, evle ilgili beklenmedik bir masraf gün içinde bütçeni yeniden hesaplamana neden olabilir. Tamirat, kira ya da ertelenmiş bir ödeme söz konusuysa ilk gördüğün rakam üzerinden telaşa kapılma; akşam ayrıntıları daha rahat toparlayabilirsin. Güneş-Merkür kavuşumu özellikle ev giderlerini düzenlemek ve öncelikleri belirlemek açısından işini kolaylaştırabilir. Yarın görüşmek üzere, şans seninle olsun…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, günün ilk yarısında beklediğin bir ödeme ya da sana sunulan maddi bir teklif yeterince açık olmayabilir. Karşı tarafla hemen kesin bir karara varmak yerine koşulları biraz daha incelemek sana avantaj sağlayabilir. Akşam Güneş-Merkür kavuşumuyla ödeme tarihi, miktar ya da anlaşmanın ayrıntıları daha anlaşılır bir hale gelebilir. Yarın görüşmek üzere, şans seninle olsun…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün kazancınla ilgili bir konuda kendi beklentilerini yeniden belirleyebilirsin. Sabah başkasının biçtiği değere fazla takılmak yerine akşam saatlerinde gelirini, giderlerini ve neye gerçekten ihtiyacın olduğunu daha gerçekçi değerlendirebilirsin. Güneş-Merkür kavuşumu özellikle ücret, satış fiyatı ya da bütçe planı konusunda elini güçlendirebilir. Yarın görüşmek üzere, şans seninle olsun…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, akşam saatlerinde burcunda gerçekleşen Güneş-Merkür kavuşumu para konuşmalarında daha hazırlıklı ve kararlı olmanı sağlayabilir. Yeni bir iş, proje ya da anlaşma için teklif vereceksen şartlarını baştan açık tutman önemli. Serbest çalışıyorsan bugün hem rakamlarını hem de ödeme koşullarını yeniden düzenlemek sana daha sağlam bir zemin hazırlayabilir. Yarın görüşmek üzere, şans seninle olsun…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, gündüz saatlerinde bütçende bir türlü yerine oturmayan bir kalem seni düşündürebilir. Günün ilerleyen bölümünde sakin bir şekilde hesaplarını yeniden ele aldığında nereden kısmak ya da neyi ertelemek gerektiğini daha kolay görebilirsin. Özellikle ev giderleri ve aylık harcamalar konusunda küçük bir düzenleme düşündüğünden daha fazla rahatlama sağlayabilir. Yarın görüşmek üzere, şans seninle olsun…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bir süredir uğraştığın yaratıcı bir iş, hobi ya da yan proje bugün maddi bir karşılık doğurabilir. Ücret konuşması gündeme gelirse karşı tarafın teklifini hemen kabul etmek yerine yaptığın işin kapsamını da hesaba katmalısın. Akşam Güneş-Merkür kavuşumu, kazanç sağlayabileceğin bir alanı daha ciddi biçimde değerlendirmene yardım edebilir. Yarın görüşmek üzere, şans seninle olsun…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, iş hayatında maaş, prim, proje bütçesi ya da yeni bir görevle ilgili rakamlar konuşulabilir. Akşam Güneş-Merkür kavuşumu kariyer alanını hareketlendirirken ne istediğini daha açık ifade etmeni kolaylaştırabilir. Bir zam konuşması yapmayı düşünüyorsan önce beklentini ve gerekçelerini kendi içinde sağlamlaştırman iyi olur. Yarın görüşmek üzere, şans seninle olsun…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, öğle saatlerinde seni kurcalayan bir ödeme ya da gelir meselesi akşama doğru daha somut bir hale gelebilir. Para kazanma biçimin, verdiğin emeğin karşılığı ya da önündeki maddi seçenekler konusunda bugün kendine daha açık davranabilirsin. Öğrenciysen burs, destek ya da başvuru şartlarını akşam yeniden kontrol etmek gözünden kaçan bir ayrıntıyı fark ettirebilir. Yarın görüşmek üzere, şans seninle olsun…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, ortak bütçe ya da birlikte yapılan bir harcama bugün masaya gelebilir. Kimin hangi gideri üstleneceğini ve paylaşımın nasıl yapılacağını açıkça konuşmak ileride çıkabilecek karışıklıkları önleyebilir. Akşam saatleri ortak hesapları düzenlemek, borçları bölüşmek ya da maddi sorumlulukları yeniden dağıtmak için daha elverişli görünüyor. Yarın görüşmek üzere, şans seninle olsun…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün bir iş birliğinin maddi şartları veya karşılıklı yükümlülükleri daha belirgin hale gelebilir. Akşam Güneş-Merkür kavuşumu sayesinde ücret, ödeme tarihi ya da görev paylaşımı gibi konuları daha açık bir şekilde konuşabilirsin. Yeni bir ortaklığa adım atacaksan yalnızca kazanca değil, senden ne beklendiğine de dikkat etmen önemli. Yarın görüşmek üzere, şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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