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Günlük Para Burç Yorumuna Göre 27 Ağustos Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Sevgili astroloji severler, yeni güne yeni umutlarla uyandık. Gökyüzü bugün de hayatımıza yön verecek. Üstelik yine gündemimizde finansal kararlar ve para kazanma ihtimalleri yer alacak. Peki, bugün kimler para kazanacak, kimler kaybedecek? On iki burç için de bambaşka kapılar açılırken birileri zengin de olacak. Bakalım, günün en zengini ve en çok kaybedeni hangi burç?

İşte, 27 Ağustos Perşembe gününe özel para falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün bir ödeme ya da hesap sana vakit kaybettirecek gibi görünüyor; kafanda büyüttüğün bir rakam var. Akşam Güneş-Merkür kavuşumuyla bu bulanıklık dağılıyor ve tablonun aslında sandığın kadar kötü olmadığını anlıyorsun. Bugün bir kararı imzalayacaksan akşamı bekle. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, sabah saatlerinde bir işin karşılığını konuşurken içten içe geri çekiliyorsun. Akşam olduğunda bu tablo değişiyor, kendine ne kadar güvendiğini fark ediyorsun. Bir alım-satım söz konusu olabilir. Bu noktada iyi değerlendirme yapmalısın. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, öğle saatlerinde evle ilgili bir masraf seni geriyor; beklenmedik bir fatura ya da bir tamirat çıkabilir. Akşam Güneş-Merkür kavuşumu detayları görmeni kolaylaştırıyor; hesaba akşam yeniden bakarsan ilk düşündüğünden daha ucuz bir çözüm bulabilirsin. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, gündüz belirsiz duran ve netleşmeyen bir ödeme akşam çok daha net bir hal alıyor. Biriyle para konuşman gerekiyorsa sabah acele etme; akşam kafanda net bir rakam olduğunu fark edeceksin. Bugün beklediğin bir haber de netleşebilir. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, sabah kendini hak ettiğinden daha değersiz görme eğilimindesin. Akşam olduğunda aklını kurcalayan o iş için hakkın olanı çok daha net görüyorsun; bir ücret ya da fiyat konuşacaksan, sadece karşı tarafın teklifine değil kendi verdiğine de bak. Bugün pazarlıkta geri adım atma. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, akşam Güneş kendi burcunda Merkür ile kavuşuyor ve bu netlik doğrudan cebine yansıyor. Ev için, iş için bir bütçe planı çıkaracaksan rahatlıkla hallolacaktır. Ancak ek masraflardan abartıdan kaçınmaya çalışmalısın. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, gündüz anlaşılması zor gelen bir hesap akşam saatlerinde mantıklı görünmeye başlıyacak. Kimseyle paylaşmadığın bir bütçe planın varsa, akşam sakin bir yerde yeniden gözden geçir; gündüz karmaşık görünen o hesaplar akşam çözülecek. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, keyifli bir uğraştan ya da ek bir işten gelecek kazanç bugün gündeme gelebilir. Akşam Güneş-Merkür kavuşumu ücret konuşmalarında seni destekliyor olacak; bir alacağın varsa hatırlatmaktan çekinme. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, mesleğinle bağlantılı bir rakam bugün konuşulacak olabilir. Akşam Güneş-Merkür kavuşumu kariyer alanında; bir görüşmeye girmeden önce kafandaki sayıyı netleştirmen işini kolaylaştıracak. Detayları önden belirle ve ortamın elverdiği şekilde isteğini belirt. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, öğle saatlerinde aklını kurcalayan bir mesele akşam somutlaşıyor; para kazanma biçiminle ilgili kendine dürüst bir soru sorabilirsin. Ne iş yapıyorsan yap emeğinin karşılığı konusunda geri çekilme, bugün ne istediğini söylemek her zamankinden daha kolay gelebilir. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, ortak yürüttüğün bir hesap varsa akşam saatleri detayları konuşmak için elverişli. Kim ne kadar ödüyor, kim ne kadar sorumluluk alıyor; bunu bugün konuşmak sonraki bir gerilimi baştan önleyecek. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, ortaklaşa alınacak bir karar bugün daha anlaşılır bir seviyeye geliyor. Akşam Güneş-Merkür kavuşumuyla rakamları ve kimin ne yapacağını açıkça konuşmak, ileride çıkabilecek bir yanlış anlaşılmayı önleyecek. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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