Günlük Para Burç Yorumuna Göre 27 Ağustos Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Aslan, sabah kendini hak ettiğinden daha değersiz görme eğilimindesin. Akşam olduğunda aklını kurcalayan o iş için hakkın olanı çok daha net görüyorsun; bir ücret ya da fiyat konuşacaksan, sadece karşı tarafın teklifine değil kendi verdiğine de bak. Bugün pazarlıkta geri adım atma. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…