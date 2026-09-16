Sevgili Koç, bugün Ay tüm gün kendi ateş elementinizden Yay burcunda ilerliyor ve bu uyum kariyerinizde cesaretinizi bir kademe daha yükseltiyor. Uzun zamandır ertelediğiniz bir teklifi masaya koymak bugün her zamankinden kolay geliyor; karşınızdakiler de sizin bu net, dolaysız tavrınızdan etkilenecek. Büyük resmi görme yeteneğiniz bugün keskinleşiyor, küçük detaylara takılmadan ilerlemeniz doğru olur.

Maddi konularda bugün şansınız açık görünüyor, ama bu iyimserlik bazen hesapsız bir harcamaya da kapı aralayabilir. Yeni bir gelir fikri ya da beklenmedik bir fırsat karşınıza çıkarsa heyecanınızı bir gece bekletip öyle karar verin; Yay enerjisi bugün büyük düşünmenizi istiyor ama sağduyunuzu da yanınızda taşıyın.

Aşk tarafında, ilişkisi olan Koçlar bugün partnerine her zamankinden daha açık, daha dolaysız konuşabilir; bu netlik ilişkinize taze bir hava getirecek. Bekar Koçlar ise bugün karşılaştığı biriyle lafı dolandırmadan, doğrudan ilgisini belli etmekten çekinmeyecek; bu cesaret bugün tam isabet.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…