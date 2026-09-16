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Koç Burcu right-white
17 Eylül 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
16.09.2026 - 18:01
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Koç ve yükselen Koç burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 17 Eylül Perşembe gününüz nasıl geçecek? 

17 Eylül Perşembe günü Koç ve yükselen Koç burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Ay'ın tüm gün kendi ateş elementinizden Yay burcunda ilerlemesi bugün ilişkinizde inanılmaz bir netlik yaratıyor. İlişkisi olan Koçlar, aylardır belki de dile getirmediği bir düşünceyi bugün hiç çekinmeden partnerine söyleyebilir; bu dolaysızlık ilk anda partnerinizi şaşırtsa da, aranızdaki havayı temizleyecek. Sözünüzü sakınmadan, ama kırıcı olmadan söylemeyi başarırsanız bugün konuşma tam istediğiniz yöne gidecek.

Bugün bekar Koçlar için sahne tamamen size ait; bir arkadaş toplantısında ya da hızlı akan bir günün ortasında gözünüze kestirdiğiniz biriyle lafı dolandırmadan tanışabilirsiniz. Doğrudan bir soru sormaktan ya da ilginizi açıkça belli etmekten çekinmeyin, bugün bu cesaret karşılık bulacak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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