Sevgili Koç, haftanın başında iş düzeninde uzun süredir oyalayan bir süreci hızlandırma şansı doğabilir. Güneş–Mars sekstili özellikle iki farklı sorumluluğu aynı anda yürütürken öncelikleri belirlemeyi kolaylaştırabilir. Cuma civarında Merkür–Satürn karşıtlığı bir müşteri, ortak ya da birlikte çalışılan biriyle yürütülen işte daha kesin cevaplar gerektirebilir. Uygun olmayan bir koşulu sırf işi kaybetmemek için kabul etmek yerine sınırları baştan belirlemek daha doğru olabilir.

Maddi konularda hafta ortasında ortak para, borç ya da paylaşılan bir masraf öne çıkabilir. Kimin ne kadar ödeyeceği daha önce açık konuşulmadıysa Venüs–Plüton karesi küçük bir hesabı gereğinden fazla büyütebilir. Hafta sonuna doğru rakam ya da ödeme tarihi beklenmedik biçimde değişirse ilk konuşulan plana bağlı kalmak yerine yeni koşulları tekrar hesaplamak gerekebilir.

Peki ya aşk? İlişkin varsa bu hafta kişisel program ile ortak planlar arasında denge kurmak gerekebilir. Özellikle hafta sonu yapılacak bir planı birlikte belirlemek gereksiz bir tartışmanın önüne geçebilir. Bekarsan ilgisini açıkça belli eden biri olabilir; ilk heyecandan çok sohbetin gerçekten keyif verip vermediğine bakmak daha anlamlı olabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…