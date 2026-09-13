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Koç Burcu right-white
14 - 20 Eylül 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.09.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Koç ve yükselen Koç burçları 14 Eylül - 20 Eylül haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 14 Eylül - 20 Eylül haftan nasıl geçecek? Bu hafta Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, haftanın başında iş düzeninde uzun süredir oyalayan bir süreci hızlandırma şansı doğabilir. Güneş–Mars sekstili özellikle iki farklı sorumluluğu aynı anda yürütürken öncelikleri belirlemeyi kolaylaştırabilir. Cuma civarında Merkür–Satürn karşıtlığı bir müşteri, ortak ya da birlikte çalışılan biriyle yürütülen işte daha kesin cevaplar gerektirebilir. Uygun olmayan bir koşulu sırf işi kaybetmemek için kabul etmek yerine sınırları baştan belirlemek daha doğru olabilir.

Maddi konularda hafta ortasında ortak para, borç ya da paylaşılan bir masraf öne çıkabilir. Kimin ne kadar ödeyeceği daha önce açık konuşulmadıysa Venüs–Plüton karesi küçük bir hesabı gereğinden fazla büyütebilir. Hafta sonuna doğru rakam ya da ödeme tarihi beklenmedik biçimde değişirse ilk konuşulan plana bağlı kalmak yerine yeni koşulları tekrar hesaplamak gerekebilir.

Peki ya aşk? İlişkin varsa bu hafta kişisel program ile ortak planlar arasında denge kurmak gerekebilir. Özellikle hafta sonu yapılacak bir planı birlikte belirlemek gereksiz bir tartışmanın önüne geçebilir. Bekarsan ilgisini açıkça belli eden biri olabilir; ilk heyecandan çok sohbetin gerçekten keyif verip vermediğine bakmak daha anlamlı olabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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