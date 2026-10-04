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Türkiye'de Çocuk Sahibi Olan Rus Kadın Kendi Ülkesi ile Türkiye'deki Doğum Yardımlarını Karşılaştırdı

Türkiye'de Çocuk Sahibi Olan Rus Kadın Kendi Ülkesi ile Türkiye'deki Doğum Yardımlarını Karşılaştırdı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.10.2026 - 11:44 Son Güncelleme: 04.10.2026 - 11:54

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Doğum yardımları, ülkelerin nüfus politikalarının en görünür ayaklarından biri. Pek çok ülke çocuk sahibi olan ailelere farklı biçimlerde destek veriyor, ancak bu desteklerin tutarı, kimlerin yararlanabildiği ve hangi amaçla kullanılabildiği ülkeden ülkeye ciddi biçimde değişiyor. Peki aynı çocuk için iki ülke ne kadar destek sağlıyor?

Rusya'dan gelip Antalya'da yaşayan ve 'Antalya'da Bir Yabancı Gelin' adıyla içerikler paylaşan Liaisan Vatankuşu, bu soruyu kendi deneyimi üzerinden yanıtladığı bir video paylaştı. Vatankuşu, Rusya'da doğum yapsaydı devletin 800 bin ruble yani yaklaşık 400 bin TL verdiğini; Türkiye'de doğum yaptığında ise hakkı olan tek yardımın 5 bin TL'lik tek seferlik destek olduğunu görünce çok şaşırdığını anlattı. 

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Peki iki ülkede doğum destekleri tam olarak nasıl işliyor?

Türkiye'de 1 Ocak 2025 ve sonrasında doğan çocuklar için ilk çocuğa tek seferlik 5 bin TL doğum yardımı veriliyor. İkinci çocuk için 5 yaşına kadar aylık 1.500 TL, üçüncü ve sonraki her çocuk için ise aylık 5 bin TL ödeniyor. Destekten Türkiye'de ikamet eden Türk vatandaşları yararlanabiliyor.

Rusya'da ise federal düzeyde uygulanan 'annelik sermayesi', 1 Şubat 2026 itibarıyla ilk çocuk için 728 bin 921 ruble. Tutar, 2025 enflasyonu olan yüzde 5,59 oranında artırıldı. Yani videoda söylenen 800 bin ruble yaklaşık bir rakam. Annelik sermayesi hesaba nakit olarak aktarılan bir para değil; konut koşullarını iyileştirmek ve çocukların eğitimi gibi belirli amaçlar için kullanılabiliyor. Rusya'da ikinci çocukta tutarın daha da arttığını, üçüncü çocukta arsa verildiğini ve düzenli çocuk yardımlarının da bulunduğunu söyleyen Vatankuşu, Türkiye'de ise 'Bir çocuk için 5000 lira tek seferlik çok sembolik kalıyor' yorumunu yaptı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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