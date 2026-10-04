Türkiye'de Çocuk Sahibi Olan Rus Kadın Kendi Ülkesi ile Türkiye'deki Doğum Yardımlarını Karşılaştırdı

Doğum yardımları, ülkelerin nüfus politikalarının en görünür ayaklarından biri. Pek çok ülke çocuk sahibi olan ailelere farklı biçimlerde destek veriyor, ancak bu desteklerin tutarı, kimlerin yararlanabildiği ve hangi amaçla kullanılabildiği ülkeden ülkeye ciddi biçimde değişiyor. Peki aynı çocuk için iki ülke ne kadar destek sağlıyor?

Rusya'dan gelip Antalya'da yaşayan ve 'Antalya'da Bir Yabancı Gelin' adıyla içerikler paylaşan Liaisan Vatankuşu, bu soruyu kendi deneyimi üzerinden yanıtladığı bir video paylaştı. Vatankuşu, Rusya'da doğum yapsaydı devletin 800 bin ruble yani yaklaşık 400 bin TL verdiğini; Türkiye'de doğum yaptığında ise hakkı olan tek yardımın 5 bin TL'lik tek seferlik destek olduğunu görünce çok şaşırdığını anlattı.

Kaynak