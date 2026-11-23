İstanbul'da aslan alarmı! Uskumruköy Mahallesi'nde 22 Kasım Pazar akşamı dişi aslan görüldüğüne ilişkin İlçe Jandarma Komutanlığına gelen ihbar üzerine başlatılan çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Çalışmalarda dişi olduğu değerlendirilen aslanın canlı ele geçirilmesi için jandarma ve ilçe zabıta ekipleri adeta seferber oldu.

Aslanın bulunduğu değerlendirilen ormanlık alan ile yanında bulunan villaların çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Bu bölgeye giriş ve çıkışlar kontrollü olarak sağlanıyor.

Bir vatandaş ise bölgede aslan maskesi takarak gezmeye başladı. Vatandaş, farkındalık yaratmak için maskeyi taktığını söyledi.