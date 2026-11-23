İstanbul'da Aslan Aranıyor! Bir Vatandaş Aslan Maskesi Takıp Gezdi
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İstanbul'un Sarıyer ilçesinde dişi aslanı arama çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken bir vatandaş aslan maskesi takarak bölgede dolaşmaya başladı.
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Bir vatandaş aslan maskesi takarak gezmeye başladı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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