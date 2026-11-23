Sadece 43,5 Saniyede Yaptığı Dev Resimle Dünya Rekoru Kırdı: Her Şeyi Tersten Yaptı
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Performans ressamı David Garibaldi, Özgürlük Heykeli'ni 43,5 saniyede resmederek bir Guinness rekoru kırdı.
Rekora tanıklık eden Guinness yetkilisi, bu tür başarıların kendinden büyük bir şey yapmaya çalışmakla ilgili olduğunu söyledi.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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