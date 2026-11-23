Guinness Dünya Rekorları, 22. Rekorlar Günü'nü Perşembe günü yeni unvanları duyurarak kutladı. Bu unvanlardan biri, bir simge heykeli en hızlı resmetme rekoru oldu. Garibaldi, Özgürlük Heykeli'nin resmini 43,5 saniyede yaparak bu başarıya imza attı. Resmi, New York'ta heykeli engelsiz gören bir noktadan çizdi.

Garibaldi, daha önce hiç yapılmamış bir şey denediklerini, performans kısmını bir kenara bırakıp yalnızca hıza odaklandıklarını söyledi. Kendisi ve özellikle Dünya için yeni bir standart belirlemek istediğini belirten Garibaldi, bu başarının bir çocuğa ya da yetişkine ilham olmasını umduğunu ifade etti.