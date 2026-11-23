Şapkacı Kadınlar'da Cevher karakterine hayat verecek Şerif Erol, 1963'te İzmir'in Karşıyaka ilçesinde doğan ve oyunculuğun yanı sıra senaristliğiyle de tanınan bir isim. Şerif Erol kimdir diye merak edenlerin ilk göreceği isimler ise Kadın dizisinin Terzi Enver'i, Camdaki Kız'ın Adil İpekoğlu'su, Hayat Bugün'ün Ali Haydar Oruçov'u ve Kızıl Goncalar'ın Suavi'si.

Kalemiyle de dizi dünyasında iz bırakan Erol, Bir İstanbul Masalı, Hırsız Polis ve Bıçak Sırtı gibi yapımların senaryosunda imzası bulunan isimlerden biri; 1997'den bu yana Açık Radyo'da yaptığı programlarla da dinleyicinin tanıdığı bir ses. Kadın'daki Terzi Enver'in ardından yine bir terzi karakterine hayat verecek olması, Cevher rolünü onun için tanıdık bir yola dönüştürüyor. Erol'un yeni projeye geçişi ise yakın zamanda yaşadığı kısa soluklu bir dizi macerasının hemen ardından geliyor.