Sevdam Karadeniz Final Yapınca Yeni Rolü Belli Oldu: Usta Oyuncu NOW Dizisinde
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NOW'un O3 Medya imzalı yeni dönem dizisi Şapkacı Kadınlar, aralık ayının ilk haftasında sete çıkmaya hazırlanırken kadrosuna yeni bir isim kazandırdı. Pınar Deniz ile Selahattin Paşalı'nın başrolleri paylaştığı dizinin yeni oyuncusu, bu sezon başka bir NOW dizisinde izleyicinin karşısına çıkan deneyimli bir isim oldu. Oynayacağı karakter ise İrfan'ın ailesinin hem terzisi hem de imalathanesinin müdürü.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Şerif Erol, Kadın'daki Terzi Enver ve Kızıl Goncalar'daki Suavi rolleriyle tanınan usta oyuncu.
Sevdam Karadeniz dört bölümde ekrana veda ederken Şerif Erol, Durali Yeniceli rolüyle kadrodaydı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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