Arda Güler'in 8 Yıldaki Değişimi Ortaya Çıktı
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Futbol yolculuğuna henüz 9 yaşındayken adım atan Arda Güler, kısa sürede sahadaki oyun zekâsı ve sol ayağındaki sihirle yaşıtlarından sıyrılmayı başardı. Türkiye’den İspanya’nın en görkemli kulübüne uzanan bu kariyer basamakları, tam anlamıyla bir azim ve yetenek hikâyesini gözler önüne seriyor. Genç yıldızın 13 yaşından 21 yaşına kadar geçirdiği o çarpıcı dönüşüm adım adım kayıtlara geçti.
Arda Güler, 2032 yılında kadar Real Madrid'de.
Arda Güler'in 8 yıldaki değişimi:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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