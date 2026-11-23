Futbol yolculuğuna henüz 9 yaşındayken adım atan Arda Güler, kısa sürede sahadaki oyun zekâsı ve sol ayağındaki sihirle yaşıtlarından sıyrılmayı başardı. Türkiye’den İspanya’nın en görkemli kulübüne uzanan bu kariyer basamakları, tam anlamıyla bir azim ve yetenek hikâyesini gözler önüne seriyor. Genç yıldızın 13 yaşından 21 yaşına kadar geçirdiği o çarpıcı dönüşüm adım adım kayıtlara geçti.