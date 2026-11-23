IShowSpeed'in 100 Metre Koşusunu Usain Bolt Yakından İzledi
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YouTuber IShowSpeed, Jamaikalı koşu efsanesi Usain Bolt'un da izlediği bir meydan okumada 100 metreyi 10,352 saniyede koştu. Gerçek adı Darren Jason Watkins Jr. olan yayıncı, daha önce 10,50 saniye olarak bildirilen derecesini geliştirdi. Bolt performansı övdü ve Speed'in profesyonel bir sprinter olabileceğine inandığını söyledi. Koşu resmi bir yarışta yapılmadığı için süre rekor olarak kayda geçmiyor.
IShowSpeed 100 metreyi iki kez koştu, Bolt profesyonel sprinter olabileceğini söyledi
O anlara buradan ulaşabilirsiniz:
10,352 saniye dünya rekoru değil çünkü koşu resmi bir yarışta yapılmadı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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