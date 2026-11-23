YouTuber IShowSpeed, Jamaikalı koşu efsanesi Usain Bolt'un da izlediği bir meydan okumada 100 metreyi 10,352 saniyede koştu. Gerçek adı Darren Jason Watkins Jr. olan yayıncı, daha önce 10,50 saniye olarak bildirilen derecesini geliştirdi. Bolt performansı övdü ve Speed'in profesyonel bir sprinter olabileceğine inandığını söyledi. Koşu resmi bir yarışta yapılmadığı için süre rekor olarak kayda geçmiyor.

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