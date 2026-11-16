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24 Kasım 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

etiket 24 Kasım 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

Aktüel Ürünler
oinkal
oinkal - Onedio Editörü
16.11.2026 - 12:01
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24 Kasım 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu Onedio'da!

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM'in aktüel ürün kataloğu yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Gabby's Dollhouse Parfüm 119 TL

Gabby's Dollhouse Parfüm 119 TL
  • Gabby's Dollhouse Simli Body Mist - 89 TL
  • Gabby's Dollhouse Deodorant - 65 TL
  • Gabby's Dollhouse Oje Seti - 329 TL
  • Gabby's Dollhouse Katlanabilir Aynalı Tarak - 99 TL
  • Gabby's Dollhouse Çocuk Makyaj Seti - 299 TL
  • Gabby's Dollhouse 3'lü Dudak Parlatıcı Seti - 259 TL
  • Gabby's Dollhouse 2'li Dudak Balmı Seti - 189 TL
  • Gabby's Dollhouse Islak Mendil 8x8'li - 89 TL
  • Gabby's Dollhouse Charmlı Saç Fırçası - 199 TL
  • Gabby's Dollhouse Charmlı Gloss - 199 TL
  • Gabby's Dollhouse Saç Fırçası - 149 TL
  • Gabby's Dollhouse Yara Bandı 15'li - 25 TL
  • Gabby's Dollhouse Takma Tırnak Seti - 129 TL
  • Gabby's Dollhouse 3'lü Kolye ve Bileklik Seti - 279 TL
  • Gabby's Dollhouse 6'lı Lastik Toka Seti - 99 TL
  • Gabby's Dollhouse Anahtarlık - 69 TL
  • Gabby's Dollhouse Saç Bandı Seti - 129 TL
  • Gabby's Dollhouse Çocuk Şampuan 1 L - 109 TL
  • Gabby's Dollhouse Tırnak Makası - 89 TL
  • Gabby's Dollhouse Çocuk Diş Fırçası - 69 TL
  • Gabby's Dollhouse Kız Çocuk Soket Çorap - 29 TL
  • Gabby's Dollhouse 2'li Kız Çocuk Boxer - 149 TL
  • Gabby's Dollhouse 2'li Kız Çocuk Atlet - 219 TL
  • Paw Patrol Islak Mendil 20'li - 25 TL
  • Paw Patrol Şampuan Duş Jeli 750 ml - 99 TL
  • Paw Patrol Köpük Sabun 500 ml - 85 TL
  • Babysch Doğal Ahşap Bebek Tarak Seti - 189 TL
  • Balmy Bebek Banyo Eldiveni - 49 TL
  • Balmy Şekilli Bebek Banyo Süngeri - 89 TL
  • Fawaris Duş Köpüğü 150 ml - 299 TL
  • Colgate Dr. Rabbit Çocuk Diş Macunu 50 ml - 69 TL
  • Sleepy Mutfak Yüzey Temizlik Havlusu 50'li - 79 TL
  • Colgate Yetişkin Diş Fırçası - 89 TL
  • Wefood Organik Hindistan Cevizi Yağı 150 ml - 189 TL
  • Naturalove Baskılı Mini 9'lu Cep Mendili - 69 TL
  • Molfix Bebek Bezi Mega Fırsat Paketi - 569 TL

Lay's, Ruffles ve Doritos Cips Çeşitleri 85 TL

Lay's, Ruffles ve Doritos Cips Çeşitleri 85 TL
  • Çokobis Bisküvili Sütlü Çikolata 102 g - 55 TL
  • Snacks Art Bakliyat Cipsi Çeşitleri 40 g - 79 TL
  • Züber Nohut Cipsi Çeşitleri 75 g - 59 TL
  • Master Potato Domates Aromalı Patates Cipsi 160 g - 95 TL
  • Otamon Kurutulmuş Yaban Mersini 120 g - 125 TL
  • Sao Paulo Barista Espresso Çekirdek Kahve 500 g - 399 TL
  • I-Cool Enerji İçeceği 500 ml - 44,50 TL
  • Cafe Crown Salep / Sıcak Çikolata 400 g - 149 TL
  • Doğadan Mango & Lime Bitki Çayı 18'li - 55 TL
  • Yedigün Portakal Aromalı Gazlı İçecek 4x1 L - 179 TL
  • Kızılay Maden Suyu 12x200 ml - 99 TL
  • Dimes %100 Meyve Suyu 27x200 ml - 350 TL
  • Momordica Hindistan Cevizi Mix Konsantre İçecek 250 ml - 249 TL
  • Humm Kurabiye Çeşitleri 55 g - 89 TL
  • Ülker Ece Bütün Fındıklı Çikolata 30 g - 33 TL
  • Mentos Clean Breath Nane Aromalı Şekersiz Tablet Şeker 105 g - 149 TL
  • Ülker Saklıköy Kakaolu Kremalı, Çikolatalı Granola Serpmeli Tam Tahıllı Tart 175 g - 69 TL
  • Ülker Olala Select Sütlü Çikolata Kaplamalı Kremalı Kek 40 g - 25 TL
  • Ülker Albeni 4x40 g - 63 TL
  • Karina Nuga Dolgulu Kakaolu Bisküvi Parçacıklı Sütlü Çikolata 100 g - 89 TL
  • Haribo Softbons Damla Sakızı ve Meyve Aromalı Karışık Yumuşak Şeker 325 g - 109 TL
  • Ülker Bitter Çikolatalı Napoliten Çikolata 33 g - 35 TL
  • Eti Popkek Hindistan Cevizli Kek 60 g - 15 TL
  • Kinder Bueno Çikolata Kaplamalı Fındık Kremalı Gofret 2x21,5 g - 36 TL
  • Ülker Krispi Peynirli Kraker 175 g - 33,50 TL
  • Konak Hanımefendi Krema Çeşitleri 250 g - 149 TL
  • Ülker Çokokrem Kakaolu Fındık Kreması 650 g - 99 TL
  • Oylum Vanilya / Hindistan Cevizi Aromalı Gofret 800 g - 109 TL

Emek Ayçiçek Yağı 5 L 425 TL

Emek Ayçiçek Yağı 5 L 425 TL
  • İçim %0,5 Yağlı Süt 1 L - 42,50 TL
  • Hastavuk Piliç Döner 1000 g - 245 TL
  • Beşler Dilimli Piliç Sucuk 500 g - 139 TL
  • Aytaç Tavuk Dürüm Tantuni 165 g - 59 TL
  • Emin Dana Macar Salam 150 g - 79 TL
  • Cumhuriyet Dana Kangal Sucuk 300 g - 339 TL
  • Polonez Hindi Salam 2x90 g - 49,50 TL
  • Altınkılıç Çilekli Kefir 1 L - 119 TL
  • Yörükoğlu Çilekli Süt 180 ml - 14 TL
  • Yörükoğlu Kakaolu Süt 180 ml - 14 TL
  • Yörükoğlu Süt 180 ml - 14 TL
  • Otat Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g - 399 TL
  • Pınar Labne 3x180 g - 209 TL
  • Yörsan Tam Yağlı Süzme Peynir 2x250 g - 159 TL
  • Aknaz Peynir Çeşitleri 200 g - 99 TL
  • Peysan Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Edirne Beyaz Peyniri 425 g - 249 TL
  • Teksüt Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g - 439 TL
  • Yörükoğlu %0,6 Yağlı Yoğurt 5000 g - 239 TL
  • Dost Ballı Sürülebilir Krema 200 g - 99 TL
  • Iff's Vişne 350 g - 219 TL
  • Iff's Böğürtlen 350 g - 145 TL
  • Tatlı Bey Fırınlanmış Peynir Helvası 200 g - 59 TL
  • Peysan Krem Peynir 200 g - 84,50 TL
  • Activia Probiyotik Yoğurt 8x100 g - 169 TL
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