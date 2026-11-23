Meteoroloji'den 22 Kente Alarm Verildi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 23 Kasım 2026 Pazartesi günü için hava durumu tahminini ve il il uyarıları yayımladı. Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken 22 ilde sarı kod uyarısı verildi. İşte detaylar...
Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de kuvvetli sağanak bekleniyor.
Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına uyarısı: Rüzgar saatte 60-80 kilometreye ulaşacak.
Sarı kod verilen 22 il hangileri?
İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu: Büyükşehirlerde hava nasıl olacak?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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