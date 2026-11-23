Meteoroloji, hava tahmin raporunu yayımladı. 22 kente sarı kodlu uyarı verildi. Yağışların akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın güney ve doğusunda, Bolu, Düzce, Bartın ve Zonguldak çevrelerinde, ayrıca İzmir, Manisa, Kütahya ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli geçmesi bekleniyor. İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak, yağış akşam saatlerinde kuvvetlenebilir.

Sağanak; Samsun, Amasya ve Çorum çevreleri, Osmaniye, Adana'nın doğusu, Hatay kıyıları, Kahramanmaraş'ın batısı ile Rize ve Artvin kıyılarında da görülecek. MGM; ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.