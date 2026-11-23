Kayıp Aslanı Bulmak İçin Müge Anlı Devrede: Artık Bulunmama İhtimali Yok!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Sarıyer'in Uskumruköy Mahallesi'nde güvenlik kameralarına yansıyan dişi aslanı bulmak için başlatılan çalışmalara, kayıp kişileri bulmasıyla tanınan Müge Anlı da ekibiyle birlikte dahil oldu. Müge Anlı ile Tatlı Sert ekibi olay yerinden bağlanarak aslan arayışını ATV ekranlarına taşıdı, sicili kabarık kayıp avcısının dosyasında bu kez insan yerine bir aslanın bulunması da ayrıca dikkat çekti.
2008'den bu yana ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bu kez kayıp aslan aranıyor!
Müge Anlı ekibi, Sarıyer'de aslanı sağ bulmak için olay yerinden canlı yayın yaptı.
İstanbul Valiliği, aslanın bulunduğu bölgenin tespit edildiğini ve sağ yakalanması için hassasiyet gösterildiğini duyurdu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın