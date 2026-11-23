İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre aslanın görüntüleri 22 Kasım Pazar günü saat 18.00 sıralarında Uskumruköy Mahallesi'ndeki güvenlik kameralarına yansırken, çalışmalar Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü koordinasyonunda jandarma, polis ve Sarıyer Belediyesi zabıta ekipleriyle yürütülüyor. Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre aslanın yeri belirlenip uyutma iğnesi atılmaya çalışıldı, ancak iğne hayvana isabet etmedi ve aslan gece saatlerinde ormanda gözden kayboldu. Sarıyer'deki aslan henüz yakalanamadığı için ekipler termal kameralar ve dronlarla aramayı sürdürüyor, jandarma da Uskumruköy'ün yaya ve araç girişlerini kapatmış durumda. Muhtar Şeyda Üst hayvanın bir evde beslenirken kaçmış olabileceğini söylese de aslanın kime ait olduğuna dair resmî bir açıklama yapılmadı.