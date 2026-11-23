Siyaset dünyasından çok sayıda davetlinin katıldığı düğün töreninde nikah şahitliği yapan isimler dikkat çekti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak ile AK Parti Samsun İl Gençlik Kolları Başkanı Orhan Murat Kumaş, düzenlenen düğün töreninde hayatlarını birleştirdi. Çiftin nikah törenine siyaset dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Genç çift, bu özel günlerinde aileleri ve yakınlarının yanı sıra siyasi isimleri de bir araya getirdi.

Rümeysa Kadak ile Orhan Murat Kumaş'ın nikah şahitliğini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Esra Erdoğan Albayrak ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar üstlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızları Esra Erdoğan Albayrak ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın nikah şahitleri arasında bulunması, törenin öne çıkan ayrıntılarından biri oldu.