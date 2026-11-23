AK Parti Milletvekili Rümeysa Kadak ile AK Parti Samsun İl Gençlik Kolları Başkanı Orhan Murat Kumaş Evlendi
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AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak ile AK Parti Samsun İl Gençlik Kolları Başkanı Orhan Murat Kumaş, düzenlenen düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi. Rümeysa Kadak ile Orhan Murat Kumaş'ın nikah şahitliğini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Esra Erdoğan Albayrak ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar üstlendi.
AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, AK Parti Samsun İl Gençlik Kolları Başkanı Orhan Murat Kumaş ile dünyaevine girdi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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