Kasım İndirimlerinde Neler Var? 23 Kasım 2026 Günün Fırsatları
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kasım fırsatları hız kesmeden devam ederken 23 Kasım gününün öne çıkan dip fiyatlı ürünlerini, özel indirim kodlarını ve sepet kampanyalarını bir araya getirdik. Teknolojiden kahve makinelerine, kişisel bakımdan giyim ve ev yaşam ürünlerine kadar günün dikkat çeken fırsatları burada:
Bu içerik 23.11.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Philips 5500 Serisi LatteGo tam otomatik espresso makinesi 21.060,00 TL!
Sony PlayStation 5 DualSense kablosuz oyun kolu 4.799,00 TL yerine %8 indirimle 4.399,00 TL!
Apple AirPods 5 kablosuz kulaklık 8.990,00 TL yerine %7 indirimle 8.403,99 TL!
CAMPER Runner K21 erkek spor ayakkabı 7.314,33 TL yerine %29 indirimle 5.224,52 TL!
Philips Smart Lighting RGBIC 30 cm akıllı ışık barı 3.824,10 TL yerine %27 indirimle 2.799,00 TL!
Old Spice Bearglove erkek duş jeli ve şampuan 1000 ml XL boy 449,90 TL yerine %38 indirimle 279,00 TL!
Lacoste LAC2011049 erkek kol saati 6.447,00 TL yerine %29 indirimle 4.546,63 TL!
Kahve Dünyası Lavi sütlü Antep fıstıklı çikolata 300 g 399,00 TL! Üstelik seçili ürünlerde 2.'si 1 TL!
L'Oréal Paris, Maybelline ve Garnier ürünlerinde 1.500 TL'ye sepette ek %15 indirim!
VOID tüm ürünlerde %50'ye varan indirimlere ek 'onedio' koduyla ekstra %10 indirim!
MJCARE Soft Miracle soyulan ayak peeling maskesi 469,90 TL yerine 315,00 TL!
adidas resmi mağazasında 5.000 TL üzerine sepette net %20 indirim, 6.000 TL üzerine 'ADIDAS1000' koduyla ek 1.000 TL indirim!
Wefood doğal gıda ürünlerinde sepette %45 indirim ve seçili ürünlerde flaş fiyatlar!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın