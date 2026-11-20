Soğuk Günlerin Kurtarıcısı: İndirimdeki Isıtıcı, Battaniye ve Termoslar
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Soğuk havalar etkisini iyice hissettirmeye başladığında hem ev içinde sıcacık bir ortam yaratmak hem de dışarıda sıcak içecek keyfinden ödün vermemek için doğru ürünleri seçmek büyük rahatlık sağlıyor. Kış boyunca elinizin altından ayırmak istemeyeceğiniz ısıtıcı, battaniye ve termos modellerini sizin için bir araya getirdik. İşte soğuk günlerin kurtarıcısı olan o öneriler:
Bu içerik 20.11.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Kendi kategorisinde çok satanlar 1. sırasında yer alan zaman ve ısı ayarlı elektrikli ısıtıcı bel kemeri.
1200 W gücüyle bulunduğu alanı hızla ısıtan pratik ayak tipi quartz ısıtıcı.
2500 W gücü ve 4 farklı ısı kademesiyle geniş alanları hızla ısıtan uzaktan kumandalı karbon infrared ısıtıcı.
90 derece salınım açısı ve sessiz çalışmasıyla ev ve ofisler için ideal kule tipi seramik fanlı ısıtıcı.
Yatak battaniyeleri kategorisinde çok satanlar 1. sırasında yer alan çift kişilik elektrikli battaniye.
Çift taraflı Sherpa polar dokusuyla soğuk kış gecelerinde yumuşacık bir sıcaklık sunan battaniye.
Termoslar arasında çok satanlar 1. sırasında yer alan hafif seyahat termosu.
18.500'den fazla değerlendirmeye sahip, 1 litre hacimli klasik vakumlu çelik termos.
Sızdırmaz kapağıyla içecekleri 7 saate kadar sıcak tutan pratik çelik termos bardak.
Geçen ay 500 adetten fazla satılan, paslanmaz çelik gövdeli ve kulplu kamp termos bardağı.
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