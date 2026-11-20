Soğuk havalar etkisini iyice hissettirmeye başladığında hem ev içinde sıcacık bir ortam yaratmak hem de dışarıda sıcak içecek keyfinden ödün vermemek için doğru ürünleri seçmek büyük rahatlık sağlıyor. Kış boyunca elinizin altından ayırmak istemeyeceğiniz ısıtıcı, battaniye ve termos modellerini sizin için bir araya getirdik. İşte soğuk günlerin kurtarıcısı olan o öneriler:

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