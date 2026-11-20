Black Friday 2026 Ne Zaman? Kara Cuma İndirimleri Ne Kadar Sürüyor?
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Kasım indirimlerinin en büyük günü Black Friday kapıda. Bu yıl Kara Cuma, 27 Kasım 2026 Cuma gününe denk geliyor. Türkiye'de pek çok site ve marka ise indirimleri tek güne sığdırmayıp haftaya, hatta ay sonuna yayıyor.
Black Friday kaç gün sürüyor, Efsane Cuma ile aynı şey mi, indirimin gerçek olup olmadığı nasıl anlaşılır? En çok merak edilenleri derledik.
1. Black Friday 2026 ne zaman?
2. Türkiye'de Black Friday indirimleri kaç gün sürer?
3. Efsane Cuma ile Black Friday aynı şey mi?
4. Cyber Monday (Siber Pazartesi) ne zaman?
5. Black Friday indirimleri mağazalarda da geçerli mi?
6. İndirimin gerçek olup olmadığı nasıl anlaşılır?
7. Black Friday'e neden 'Kara Cuma' deniyor?
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