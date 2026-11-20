Kasım indirimlerinin en büyük günü Black Friday kapıda. Bu yıl Kara Cuma, 27 Kasım 2026 Cuma gününe denk geliyor. Türkiye'de pek çok site ve marka ise indirimleri tek güne sığdırmayıp haftaya, hatta ay sonuna yayıyor.

Black Friday kaç gün sürüyor, Efsane Cuma ile aynı şey mi, indirimin gerçek olup olmadığı nasıl anlaşılır? En çok merak edilenleri derledik.