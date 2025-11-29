Savaş Alanı Gibi: Bir Mağazanın Black Friday İndiriminden Sonra Geldiği Durum

Bildiğiniz üzere son günlerde tüm dünyanın gündemi Black Friday indirimleri. Her yıl kasım ayının son cumasında gerçekleşen bu etkinlik, tüketicilere birbirinden cazip fırsatlar sunduğundan resmen bir alışveriş çılgınlığı yaşanıyor. Elektronikten giyime, ev eşyasından kozmetiğe kadar birçok kategoride indirimler için insanlar, alacaklarını aylar öncesinden planlıyor.
Black Friday indiriminin ardından bir mağazanın geldiği durum sosyal medyada viral oldu. Mağazanın neredeyse bir savaş alanına döndüğü görüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Metrelerce oluşan kuyruklar, izdihamlar, arbedeler...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın