Savaş Alanı Gibi: Bir Mağazanın Black Friday İndiriminden Sonra Geldiği Durum

Bildiğiniz üzere son günlerde tüm dünyanın gündemi Black Friday indirimleri. Her yıl kasım ayının son cumasında gerçekleşen bu etkinlik, tüketicilere birbirinden cazip fırsatlar sunduğundan resmen bir alışveriş çılgınlığı yaşanıyor. Elektronikten giyime, ev eşyasından kozmetiğe kadar birçok kategoride indirimler için insanlar, alacaklarını aylar öncesinden planlıyor.

Black Friday indiriminin ardından bir mağazanın geldiği durum sosyal medyada viral oldu. Mağazanın neredeyse bir savaş alanına döndüğü görüldü.