Savaş Alanı Gibi: Bir Mağazanın Black Friday İndiriminden Sonra Geldiği Durum

Savaş Alanı Gibi: Bir Mağazanın Black Friday İndiriminden Sonra Geldiği Durum

29.11.2025 - 19:45

Bildiğiniz üzere son günlerde tüm dünyanın gündemi Black Friday indirimleri. Her yıl kasım ayının son cumasında gerçekleşen bu etkinlik, tüketicilere birbirinden cazip fırsatlar sunduğundan resmen bir alışveriş çılgınlığı yaşanıyor. Elektronikten giyime, ev eşyasından kozmetiğe kadar birçok kategoride indirimler için insanlar, alacaklarını aylar öncesinden planlıyor. 

Black Friday indiriminin ardından bir mağazanın geldiği durum sosyal medyada viral oldu. Mağazanın neredeyse bir savaş alanına döndüğü görüldü.

Buradan izleyebilirsiniz;

Metrelerce oluşan kuyruklar, izdihamlar, arbedeler...

Black Frida tüm dünyada uzun yıllardır varolan bir kültür olsa da ülkemiz bu indirimlerle son yıllarda tanıştı. Kısa sürede de adapte olduğumuz bu indirim döneminde her yıl birbirinden ilginç anlara sahne oluyoruz. İnsanlar tüm yıl boyunca ihtiyaçlarını Black Friday indirimlerine denk getirerek avantajlı fiyatlardan yararlanmaya çalışıyor. Geriye de izdiham görüntüleri ve savaş alanına dönmüş mağazalar kalıyor.

