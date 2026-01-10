Süper Kupa'da Zafer Fenerbahçe'nin: Ünlü İsimlerin Şampiyonluk Paylaşımları

Bu akşam futbolseverlerin büyük heyecanla takip ettiği Süper Kupa Finali, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi bir kez daha karşı karşıya getirdi. İlk kez 4 takımın katılımıyla düzenlenen Süper Kupa'da yarı finalde Trabzonspor’u 4-1 mağlup eden Galatasaray ile Samsunspor’u eleyerek finale yükselen Fenerbahçe, kupanın sahibi olmak için sahaya çıktı.

90 dakika sonunda sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, Süper Kupa’yı kazanarak sezonun ilk kupasını eve götürdü.

Fenerbahçe’nin Süper Kupa finalinde Galatasaray karşısında aldığı 2-0’lık galibiyet, sadece tribünlerde değil, magazin ve sosyal medya dünyasında da büyük yankı uyandırdı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte ünlü isimler, galibiyet sevincini sosyal medya hesaplarından paylaştı.