Süper Kupa'da Zafer Fenerbahçe'nin: Ünlü İsimlerin Şampiyonluk Paylaşımları

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.01.2026 - 23:50

Bu akşam futbolseverlerin büyük heyecanla takip ettiği Süper Kupa Finali, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi bir kez daha karşı karşıya getirdi. İlk kez 4 takımın katılımıyla düzenlenen Süper Kupa'da yarı finalde Trabzonspor’u 4-1 mağlup eden Galatasaray ile Samsunspor’u eleyerek finale yükselen Fenerbahçe, kupanın sahibi olmak için sahaya çıktı.

90 dakika sonunda sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, Süper Kupa’yı kazanarak sezonun ilk kupasını eve götürdü. 

Fenerbahçe’nin Süper Kupa finalinde Galatasaray karşısında aldığı 2-0’lık galibiyet, sadece tribünlerde değil, magazin ve sosyal medya dünyasında da büyük yankı uyandırdı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte ünlü isimler, galibiyet sevincini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Ece Seçkin

Ece Seçkin

Acun Ilıcalı

Acun Ilıcalı

Derya Uluğ

Derya Uluğ

Bahar Şahin

Bahar Şahin

Kubilay Aka

Kubilay Aka
Uraz Kaygılaroğlu

Uraz Kaygılaroğlu

Afra Saraçoğlu

Afra Saraçoğlu

Sinan Akçıl

Sinan Akçıl

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
