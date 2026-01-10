Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Guendouzi 27 Dakikada Gerçek Fenerbahçeli Oldu
Süper Kupa finali büyük bir heyecanla başladı. Galatasaray ve Fenerbahçe tarihi derbilerden birine çıktığı maçta ilk gol 27.dakikada geldi.
Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçta Guendouzi'nin perdeyi açmasıyla Fenerbahçe taraftarı büyük bir sevinç yaşadı.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi.
Gol perdesini açtı gerçek Fenerbahçeli oldu.
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
