Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Guendouzi 27 Dakikada Gerçek Fenerbahçeli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.01.2026 - 19:24

Süper Kupa finali büyük bir heyecanla başladı. Galatasaray ve Fenerbahçe tarihi derbilerden birine çıktığı maçta ilk gol 27.dakikada geldi. 

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçta Guendouzi'nin perdeyi açmasıyla Fenerbahçe taraftarı büyük bir sevinç yaşadı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi.

Fenerbahçeli taraftarlar, derbide takımlarını yalnız bırakmadı.

Kendilerine ayrılan bölümün tamamını dolduran sarı-lacivertliler, maç öncesinde tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Gol perdesini açtı gerçek Fenerbahçeli oldu.

İki takım arasında oynanan maçlarda gol atan futbolcuların 'Gerçek Fenerbahçeli' , 'Gerçek Galatasaraylı' olarak anıldığı derbi tarihine en hızlı girişi belki de Guendouzi yaptı. 

Birkaç gün önce resmi imzayı atan oyuncu 27.dakikada golle buluşarak taraftar için 'Gerçek Fenerbahçeli' unvanına erişti.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
