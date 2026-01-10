Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Guendouzi 27 Dakikada Gerçek Fenerbahçeli Oldu

İki takım arasında oynanan maçlarda gol atan futbolcuların 'Gerçek Fenerbahçeli' , 'Gerçek Galatasaraylı' olarak anıldığı derbi tarihine en hızlı girişi belki de Guendouzi yaptı.

Birkaç gün önce resmi imzayı atan oyuncu 27.dakikada golle buluşarak taraftar için 'Gerçek Fenerbahçeli' unvanına erişti.