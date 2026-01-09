Futboldaki Soruşturmada 43 İsim Daha Disipline Sevk Edildi: Ümit Davala, Serdar Topraktepe, Olcan Adın...

Bu kez hedefte son beş yılda Süper Lig kulüplerinde görev yapmış antrenörler vardı. Bahis oynadığı tespit edilen 43 kişi daha disipline sevk edildi.

O isimler ise şunlar:

Mustafa Sarp, Fevzi Layiç, Ali Gürsel, Mehmet Bülent Albayrak, Mehmet Öncan, İbrahim Kemal Menderes, Murat Erbasan, Olcan Adın, Umut Eskiköy, Tanser Aydın, Halil Cihan Ünal, Ümit Davala, Ertuğrul Arslan, Ufuk Özbey, Ercan Ağaçe, Ahmet Dursun, Onur Günal, Kenan Oktay, Sinan Közen, Yasin Güleryüz, Barış Kanbak, Emir Şiranlı, Erkan Akkoç, İbrahim Keserel, Cüneyt Yis, Yiğit İncedemir, Fahri Tatan, Halit Eroğlu, Ersin Akılveren, Çoşkun Birdal, Volkan Arslan, Serdar Topraktepe, Tufan Deniz Daş, Kerem Satılmış, Can Arat, Ömer Ayçiçek, Baykal Aydınlı, Onat Çetin, Mustafa Ramazan, Aykın Demir, Ozan Köprülü, İlker Kireker, Onur Can Korkmaz