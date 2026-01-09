Futboldaki Soruşturmada 43 İsim Daha Disipline Sevk Edildi: Ümit Davala, Serdar Topraktepe, Olcan Adın...
Türkiye Futbol Federasyonu, yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında Süper Lig’de görev almış 43 antrenörü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk etti.
TFF’den yapılan duyuruda, “Türkiye Futbol Federasyonu’nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Süper Lig Kulüplerinde görev yapmış olan Antrenörlerden bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki kişilerin Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.
Ümit Davala, Serdar Topraktepe, Can Arat, Olcan Adın gibi isimler de listede yer aldı.
TFF, bahis operasyonunu genişletiyor.
