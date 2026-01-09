onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Futboldaki Soruşturmada 43 İsim Daha Disipline Sevk Edildi: Ümit Davala, Serdar Topraktepe, Olcan Adın...

Futboldaki Soruşturmada 43 İsim Daha Disipline Sevk Edildi: Ümit Davala, Serdar Topraktepe, Olcan Adın...

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.01.2026 - 20:34

Türkiye Futbol Federasyonu, yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında Süper Lig’de görev almış 43 antrenörü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk etti.

TFF’den yapılan duyuruda, “Türkiye Futbol Federasyonu’nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Süper Lig Kulüplerinde görev yapmış olan Antrenörlerden bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki kişilerin Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Ümit Davala, Serdar Topraktepe, Can Arat, Olcan Adın gibi isimler de listede yer aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

TFF, bahis operasyonunu genişletiyor.

TFF, bahis operasyonunu genişletiyor.

Bu kez hedefte son beş yılda Süper Lig kulüplerinde görev yapmış antrenörler vardı. Bahis oynadığı tespit edilen 43 kişi daha disipline sevk edildi. 

O isimler ise şunlar: 

Mustafa Sarp, Fevzi Layiç, Ali Gürsel, Mehmet Bülent Albayrak, Mehmet Öncan, İbrahim Kemal Menderes, Murat Erbasan, Olcan Adın, Umut Eskiköy, Tanser Aydın, Halil Cihan Ünal, Ümit Davala, Ertuğrul Arslan, Ufuk Özbey, Ercan Ağaçe, Ahmet Dursun, Onur Günal, Kenan Oktay, Sinan Közen, Yasin Güleryüz, Barış Kanbak, Emir Şiranlı, Erkan Akkoç, İbrahim Keserel, Cüneyt Yis, Yiğit İncedemir, Fahri Tatan, Halit Eroğlu, Ersin Akılveren, Çoşkun Birdal, Volkan Arslan, Serdar Topraktepe, Tufan Deniz Daş, Kerem Satılmış, Can Arat, Ömer Ayçiçek, Baykal Aydınlı, Onat Çetin, Mustafa Ramazan, Aykın Demir, Ozan Köprülü, İlker Kireker, Onur Can Korkmaz

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın